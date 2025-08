Alerta en tres provincias y clima templado en el AMBA: el pronóstico del tiempo para el comienzo de la semana

El SMN determinó mínimas frescas para esta nueva semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta mañana no se registran neblinas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y anticipa un clima templado. Actualmente, se mantienen alertas amarillas en tres provincias del país.

Para hoy, el SMN prevé cielo parcialmente nublado durante la mañana, con una mínima de 9℃ y vientos del sur. Por la tarde, se espera continuidad de la nubosidad parcial y una máxima de 16℃, lo que lo convertirá en el día más cálido de la semana. Por la noche, la temperatura descenderá a 12℃.

El clima para la Ciudad de Buenos Aires y toda el AMBA.

El lunes iniciará con cielo parcialmente nublado y una mínima de 8℃, sin probabilidades de lluvias. Durante la tarde, el cielo mostrará una nubosidad leve, permitiendo mayor presencia de sol, y la temperatura alcanzará los 15℃. En la noche, descenderá a 9℃.

El martes se perfila como el día más frío de la semana, con una mínima de 7℃ por la mañana y una máxima de 12℃ por la tarde. Entre la tarde del miércoles y el viernes, aumentará la nubosidad en el AMBA, con condiciones que pasarán de parcialmente a mayormente nublado, y una probabilidad de lluvias del 10% el jueves y el viernes.

Clima en la Provincia de Buenos Aires

El SMN informó que, en las primeras horas del domingo, el sur y este bonaerense presentan gran nubosidad, mientras que el resto del territorio registra cielo parcialmente nublado, panorama que se mantendrá durante toda la jornada.

Para mañana, se pronostican lluvias en la franja que va desde Bahía Blanca hasta Pinamar; sin embargo, durante la tarde, las precipitaciones cesarán, dando lugar a un cielo mayormente nublado. En el norte de la provincia, predominará el sol con nubosidad leve.

Alertas amarillas por tormentas al norte y por lluvias al sur.

Desde el martes hasta el viernes, se espera nubosidad variable, de parcial a mayormente nublado, con algunas lluvias previstas el miércoles por la mañana en localidades como Tres Arroyos y Necochea. El viernes, en el oeste bonaerense, la presencia solar será superior, con cielo levemente nublado a lo largo de todo el día.

Alertas vigentes para el resto del país

El SMN detalló que, para este primer domingo de agosto, rige alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Misiones y sectores de Corrientes. Para estas zonas, se recomienda no sacar basura ni objetos que obstruyan el drenaje del agua, evitar actividades al aire libre, no resguardarse bajo árboles o postes de electricidad vulnerables, no permanecer en playas ni cuerpos de agua, y permanecer atentos a la posible caída de granizo.

En el este y la costa de Chubut, también se mantiene alerta amarilla por lluvias. Se recomienda resguardarse en zonas seguras, no sacar residuos y alejarse de áreas costeras.

Además, se declaró alerta amarilla por temperaturas extremas en frío en partes de La Pampa, Neuquén y Río Negro. Ante este escenario, el SMN aconseja consumir líquidos calientes, reforzar la higiene para prevenir enfermedades respiratorias, ventilar los ambientes y vestirse con ropa abrigada.