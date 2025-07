Caso Ghisoni: tras una década, el hombre que estuvo preso por una falsa denuncia pudo volver a contactarse con su hijo

La primera comunicación entre el hombre que estuvo preso por una falsa denuncia y su hijo

El caso de la falsa denuncia por abuso sexual, que recayó sobre el médico Pablo Ghisoni, e involucró a dos de sus hijos y a su ex esposa, tuvo un nuevo y emotivo episodio tras un reencuentro virtual que se dio entre los protagonistas.

El contacto ocurrió al aire LN+, en donde Tomás Ghisoni —el joven que hace días atrás contó lo sucedido y reveló haber sido víctima de manipulación por parte de su madre— y sus abuelos se vieron por primera vez después de más de una década con el médico.

“Esto es lo más parecido, hasta el momento, a un encuentro. Toda esta situación nos está moviendo sentimentalmente, emocionalmente, a todos. Está siendo complicado dormir”, aseguró el joven de 20 años. “Me cuesta decirle papá, imaginen cuánto daño tengo en mi interior”, expresó durante la charla. Pablo lo escuchó atentamente, y luego aclaró: “Este es un paso para reconstruir algo que fue detonado. Pero no quiero que se confunda este gesto con un reencuentro pleno: hay condiciones judiciales que aún no lo permiten”, indicó el hombre.

A su vez, se refirió a la postura de su hermano mayor, quien permaneció con su padre durante todo este tiempo. “Él siempre estuvo sobre una misma postura, así que lo ve como un sueño que se está cumpliendo paso a paso, justamente como él lo comentó: como el principio del fin. Ahora que yo también estoy en sintonía, estamos por primera vez todos alineados”, relató.

Y añadió: “Porque ya no está este gran mal, que era mi mamá (Andrea Vázquez), acechando entre nosotros. Por primera vez, después de muchos años, estamos todos juntos como una familia unida, y apoyándonos para poder revelar toda esta gran farsa que se fue construyendo. Que arruinó familias”.

Durante la conversación, también estuvieron presentes sus ex suegros, quienes calificaron todo el episodio como una mentira terrible. Por su parte, Juan, el padre de la mujer que tejió la falsa acusación, sostuvo: “Estoy totalmente destrozado. Al enterarme de esta terrible mentira que tejió mi hija. La verdad que la desconozco. Fue criada con todo amor y con todo lo que se le puede brindar a una criatura. Estoy sorprendido, totalmente sorprendido de la tremenda mentira que tejió. No sé por qué razón lo hizo, porque realmente lo desconozco”.

A raíz de la declaración que hizo el adolescente, el fiscal Jorge Betini Sansoni, de Lomas de Zamora, denunció por “falso testimonio agravado” a Andrea Karina Vázquez. La medida del funcionario judicial se fundamentó en que, según el propio Tomás, fue su madre quien lo influyó directamente cuando era menor de edad para sostener la acusación que derivó en la detención de Ghisoni, proceso que se extendió por casi tres años. El médico fue finalmente absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de esa jurisdicción.

De acuerdo a la información publicada por Diario Conurbano, la presentación de la autoridad también solicitó que se investigue a todas aquellas personas que podrían haber colaborado con Vázquez para concretar el falso testimonio, ampliando así el alcance de la causa. Si bien la revelación ante la Justicia fue realizada por Tomás, la denuncia penal recae sobre la madre, ya que él sería considerado inimputable por haber sido menor al momento de los hechos y haber actuado bajo influencia directa.

Durante el juicio, el fiscal decidió desistir de la acusación contra Ghisoni por falta de pruebas, lo cual generó fuertes reacciones de la mujer, quien cuestionó el enfoque de los investigadores y puso en duda la idea del Síndrome de Alienación Parental (SAP). Vázquez argumentó públicamente que dicho síndrome suele ser invocado durante disputas por la custodia de los hijos, y que, según su visión, el concepto se utiliza para alejar a los hijos de sus madres aludiendo a una supuesta tendencia a mentir instigada por ellas.

La investigación original comenzó en 2012, cuando Tomás era aún adolescente. Sin embargo, en las últimas semanas cobró gran notoriedad tras viralizarse un video del joven, de aproximadamente cinco minutos, donde admite que la acusación contra Pablo Ghisoni fue inducida por su madre. En el video, Tomás expresa: “Mi nombre es Tomás Ghisoni. Estoy haciendo este video para contar algo que me costó años decir. Cuando era adolescente acusé falsamente a mi padre de algo gravísimo”. El joven agregó que mantuvo la mentira durante diez años, motivado por la presión que sentía en su entorno familiar.

La reconstrucción del caso realizada en base a información que obtuvo este medio reveló que la situación se agravó después de una decisión judicial de 2012, cuando el Tribunal de Familia N° 3 de Lomas de Zamora determinó que los hijos de la expareja quedaran bajo la custodia de Pablo Ghisoni.