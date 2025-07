A casi cinco meses del crimen, el padre de Kim Gómez retiró el auto en el que la arrastraron: “No hay sentido en tanto sufrimiento”

El padre relató el duro momento de retirar el vehículo involucrado en el hecho (Juan Pablo Eijo)

A casi cinco meses del crimen de Kim Gómez —cuando dos adolescentes robaron el vehículo de su madre y arrastraron a la menor durante 15 cuadras, causándole la muerte por las heridas—, el padre relató en redes sociales el duro momento que vivió al retirar el vehículo involucrado en el hecho.

“Hoy (por el viernes) abrí el auto y me encontré la botellita que me pediste y, como siempre, papi cumplía. Tiene tu agua todavía, tus stickers y ahora, mis lágrimas“, escribió Marcos Gómez en un conmovedor posteo publicado ayer en redes sociales.

En su publicación de Instagram, el hombre recordó que la compra del vehículo representó un gran esfuerzo económico en su momento, aunque hoy “ese auto rojo que, se suponía, iba a darles comodidad y seguridad” ya no tiene valor.

“A veces me pierdo en el aire pensando por qué te abrió la puerta ese pibe y no te dejaron bajar. Quisiera saber qué paso en ese asiento, aunque estoy seguro que peleaste porque vos sí eras valiente”, sostuvo.

Y concluyó: “No hay ningún sentido a tanto sufrimiento. No lo merecías, ni nosotros tu familia. Te pido de tu luz para seguir peleando, quiero ser valiente como vos. Nunca me dejes, yo no lo voy a hacer. Te amo, Kim”.

La Justicia definió que el chico de 14 años continúe en un instituto de menores

El chico de 14 años acusado de participar en el robo que terminó con el crimen de Kim Gómez en La Plata continuará alojado en instituto de menores. Así lo definió en mayo la Cámara de Casación Bonaerense, que rechazó el planteo presentado por la defensa del acusado donde alegaba que la privación de su libertad era inconstitucional.

El menor se encuentra en el Centro de Recepción La Plata desde febrero de este año, cuando él, junto a otro adolescente de 17, se llevaron el auto de la mamá de la niña con ella en su interior, la arrastraron casi 15 cuadras y, producto de sus heridas, murió.

La decisión de la Cámara llegó después del recurso presentado por la defensa que se centró en el argumento de que la privación de libertad era contraria a tratados internacionales que protegen los derechos de los niños.

La defensa planteó que, al tratarse de un menor no punible, no correspondía una medida tan severa y que el encierro atentaba contra el interés superior del menor. En esa línea, pidió su libertad y subsidiariamente propuso alternativas como el arresto domiciliario o el traslado a un centro diferente, pero el tribunal rechazó el planteo.

El asesinato ocurrió a finales de febrero, cuando los delincuentes robaron un Fiat Palio rojo, en el que se trasladaban Kim y su madre.

En el expediente, la jueza que dictó la medida y la Cámara de Apelaciones que la confirmó fundaron la decisión en el artículo 64 de la ley 13.634 bonaerense. Este artículo autoriza en casos de extrema gravedad, y como excepción, la restricción de la libertad de menores no punibles.

El hecho de que la víctima haya sido una niña de 7 años pesó de manera determinante para considerar que la situación encuadra en uno de esos casos extremos y que el proceso contra el adolescente debía seguir con encierro preventivo.

Al analizar la situación, la Sala V del Tribunal de Casación -integrada por los jueces Manuel Bouchoux y Daniel Carral- tomó contacto personal con el adolescente en el centro donde está alojado.

Kim fue arrastrada a toda velocidad durante 15 cuadras.

A partir de ese encuentro y los informes elaborados por equipos interdisciplinarios, los magistrados consideraron que se verifica un proceso de avance en el chico: está cursando el tercer año del secundario, mantiene un vínculo estable con su familia -su madre lo visita cada semana- y participa en un proceso de reflexión junto con profesionales de la salud mental.

Los informes refirieron que se llevan adelante estrategias de contención y un abordaje pensado para fortalecer el respeto del menor por los derechos de terceros, en línea con la idea de trabajar en su reintegración social y el desarrollo de un proyecto de vida.