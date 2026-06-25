Costa Rica

Presidenta de Costa Rica ofreció rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela tras devastadores terremotos

Laura Fernández sostuvo una llamada con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, para expresar la solidaridad del pueblo costarricense tras el doble terremoto que dejó decenas de muertos, cientos de heridos y severos daños en varias regiones del país sudamericano

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Edificios derrumbados y escombros. Cuatro personas con uniformes de rescate. Círculo naranja que muestra a una mujer rubia con collar de perlas, hablando por micrófono.
La presidenta de Costa Rica, Laura Rodríguez, ofreció el envío de rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos que golpearon al país sudamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ofreció este jueves el envío de ayuda humanitaria y equipos especializados de rescate a Venezuela, luego de los dos poderosos terremotos que sacudieron al país sudamericano y que han provocado una de las mayores emergencias de los últimos años.

Durante una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la mandataria costarricense manifestó la solidaridad del pueblo de Costa Rica y aseguró que ya coordina acciones con los organismos de emergencia nacionales para colaborar en las labores de atención a los afectados.

“Lo que usted necesite y que el pueblo de Costa Rica pueda ayudarle, pueden contar con nosotros”, expresó Laura Fernández durante la llamada, en la que también informó que mantiene coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias y equipos de rescate especializados para facilitar el envío de ayuda en el menor tiempo posible.

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La tragedia se produjo tras un inusual “doblete sísmico” registrado la tarde del miércoles, cuando dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno poco frecuente que multiplicó los daños en diversas ciudades venezolanas. Las autoridades han señalado que se trata de uno de los eventos sísmicos más destructivos registrados en el país en más de un siglo.

Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, se comunicó con la presidenta de venezuela para expresar su apoyo ante los devastadores terremotos en el país suramericano.

Según los reportes oficiales más recientes divulgados por el Gobierno venezolano, el saldo preliminar asciende a 188 personas fallecidas y más de 1,500 heridas, mientras continúan las labores de búsqueda entre estructuras colapsadas y zonas severamente afectadas. Las autoridades también han contabilizado al menos 30 réplicas posteriores a los sismos principales.

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En la conversación, Delcy Rodríguez describió el complejo panorama que enfrenta su país tras la emergencia.

“Venezuela está viviendo horas muy difíciles. Realmente fueron dos terremotos seguidos, una cosa muy inédita. Tenemos un estado donde prácticamente todos los edificios se cayeron”, manifestó la mandataria venezolana.

La Guaira figura entre las regiones más golpeadas por el desastre y fue declarada zona de desastre por las autoridades nacionales. Diversos edificios residenciales, comercios e infraestructura pública sufrieron graves daños, mientras miles de personas permanecen desplazadas o afectadas por la interrupción de servicios básicos.

Ante este escenario, la presidenta costarricense aseguró que su gobierno también ha iniciado gestiones para brindar apoyo a la comunidad venezolana residente en Costa Rica y para verificar la situación de ciudadanos costarricenses que se encontraban en territorio venezolano al momento de los terremotos.

“Espero muy pronto lleguen brigadistas costarricenses a Venezuela y ayuda humanitaria también para brindarles una mano ante esta desgracia”, indicó Fernández.

La mandataria añadió que los terremotos representaron “dos golpes muy duros” para la población venezolana y reiteró que Costa Rica acompañará los esfuerzos internacionales destinados a aliviar el sufrimiento de las víctimas.

Los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, provocando daños generalizados en varias ciudades.
Los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, provocando daños generalizados en varias ciudades.

Durante el intercambio, ambas líderes destacaron la importancia de la cooperación regional frente a las emergencias y coincidieron en la necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación para coordinar futuras acciones de asistencia.

“Este es también mi número privado y aquí tiene una amiga”, respondió Delcy Rodríguez al agradecer el gesto de solidaridad.

La conversación concluyó con un intercambio de mensajes de apoyo y esperanza. Mientras continúan las labores de rescate, Venezuela permanece bajo estado de emergencia nacional y a la espera de ayuda internacional para enfrentar las consecuencias de una tragedia que ha dejado destrucción, incertidumbre y una extensa operación humanitaria en marcha.

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