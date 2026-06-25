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Claudia Ciardone recordó su historia de amor con Ricardo Fort: “Recibí mucho hate por mi relación”

La modelo volvió sobre las críticas que enfrentó por su historia con el empresario, recordó el cruce que más la golpeó en televisión y explicó por qué eligió dejar de responder públicamente sobre él

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Claudia Ciardone recordó que recibió mucho hate por su relación con Ricardo Fort en redes sociales y en el ambiente del espectáculo (Video: Instagram)

En su paso por El Ejército de la Mañana (Bondi Live), Claudia Ciardone abrió un capítulo que cargó durante años en silencio: el costo personal que le trajo su relación con Ricardo Fort, tanto en redes sociales como en el ambiente del espectáculo. La exvedette habló del afecto genuino que la unió al empresario, de las acusaciones que la lastimaron y del momento en que decidió dejar de responder públicamente sobre el tema.

“Con Ricardo Fort recibí mucho hate”, arrancó Ciardone, sin rodeos. Según explicó, el rechazo llegó primero desde las redes, pero el golpe más duro vino cuando el ambiente mediático se sumó. El episodio que marcó un antes y un después ocurrió en el programa Chismoses (NET TV), conducido por Luciana Salazar, donde la panelista Laura Ubfal la enfrentó con una acusación directa: que su relación con Fort había sido por interés económico y no por amor. “Si él no pagaba, nadie lo quería. Si a vos no te hubiera pagado, nunca hubieras estado al lado de Fort”, le dijo Ubfal al aire.

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Laura Ubfal acusó en Chismoses de NET TV a Claudia Ciardone de haber estado con Ricardo Fort por interés económico
Laura Ubfal acusó en Chismoses de NET TV a Claudia Ciardone de haber estado con Ricardo Fort por interés económico

Ciardone no lo dejó pasar. Ante las cámaras de aquel programa, respondió con la voz quebrada: “A mí nunca me pagó por ser su novia. Me pagó por mi trabajo en el teatro, aparte de ser su pareja. Lamento por vos que no puedas creer que alguien pueda querer a otra persona por su corazón. Ricardo hoy no está, yo no voy a hablar absolutamente nada mal de él”. Ubfal insistió: “Se hizo querer por el dinero. Toda la gente con la que se rodeó estaba con él por plata”. Claudia la cortó: “Vos no podés hablar de alguien que no conociste. No era así, no era solo plata”.

Años después, en la charla con Pepe Ochoa en Bondi, Ciardone volvió sobre ese episodio y confirmó el impacto que tuvo en ella. “Lo que me pasó era... en el ambiente no, más bien en lo que son redes, pero cuando me empezó a pasar en el ambiente, que me pasa justamente con Laura Ubfal, no estaba bueno porque la estaba pasando mal”, recordó. Y precisó cuál fue la herida más profunda: que la acusaran de haber estado con Fort por dinero cuando, según ella, lo que existía era un vínculo de afecto real. “Yo con él tenía un vínculo que realmente de afecto, muchísimo. Yo soy una persona muy leal. Yo jamás le hubiese hecho algo así a él”, dijo.

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Claudia Ciardone negó que Ricardo Fort le pagara por ser su novia y afirmó que cobraba por su trabajo en el teatro
Claudia Ciardone negó que Ricardo Fort le pagara por ser su novia y afirmó que cobraba por su trabajo en el teatro

El llanto que se le vio en aquella emisión de Chismoses no fue actuado. “Me puse a llorar. Me acuerdo que fue feo el momento”, reconoció en Bondi. Y explicó la decisión que tomó a partir de ahí: dejar de contestar sobre el tema. “Es como que ahí decidí un poco dejar de contestar sobre eso. Lo que hace es que te empiezan a dejar de llamar porque es así”, dijo, describiendo el mecanismo por el cual el silencio mediático tiene un costo profesional concreto.

La relación entre Ciardone y Fort fue uno de los vínculos más expuestos del espectáculo argentino. Formalizaron un noviazgo con fuerte presencia pública, y ella formó parte de sus obras de teatro y elencos televisivos. Según trascendió, antes de que Fort blanqueara públicamente su bisexualidad en 2011, Ciardone ya estaba al tanto de sus preferencias, por lo que la revelación no la tomó por sorpresa. La relación llegó a su fin en 2012 en muy malos términos: Fort la cuestionó duramente en los medios y hubo disputas legales y económicas relacionadas con tarjetas de crédito y regalos que el empresario le había dado. Con los años, Ciardone bajó el tono de las críticas y optó por quedarse con los buenos recuerdos.

Cuando Ochoa le preguntó cómo quedó su vínculo con los hijos de Fort, Ciardone fue directa: “Bien, pero no tengo una relación con ellos. Desde el momento que yo no hablé más con Ricardo, no tuve más relación con ninguna parte de la familia”.

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