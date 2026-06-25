Angustia en el fútbol de Venezuela: buscan a una de las figuras de la Sub 20 que desapareció tras los terremotos

Yimvert Berroterán, integrante de la selección Sub-20 de Venezuela, fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las zonas más golpeadas por los sismos

El fútbol venezolano atraviesa uno de los momentos más angustiantes de su historia reciente. Tras los terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles por la tarde, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y la Universidad Central de Venezuela (UCV) confirmaron que Yimvert Berroterán, volante de 18 años e integrante de la selección Sub 20 de la Vinotinto, desapareció en una de las zonas más afectadas por los sismos. Su paradero, hasta ahora, es desconocido.

La última vez que alguien vio a Berroterán fue en el sector de Los Corales, en La Guaira, una de las áreas con mayor destrucción tras el fenómeno sísmico. Tanto la FVF como la UCV, su club, comunicaron la situación a través de sus canales oficiales y activaron la alerta entre familiares, autoridades e instituciones deportivas. Las tareas de búsqueda en las zonas afectadas continúan, sin novedades sobre su localización. La noticia sacudió al entorno del fútbol venezolano, donde Berroterán era seguido de cerca como una de las figuras con mayor proyección en las divisiones juveniles del país.

PUBLICIDAD

Su desaparición se inscribe en el marco de una emergencia que dejó a miles de personas sin paradero conocido tras el colapso de edificios y viviendas en distintas regiones de Venezuela. Un sismo de magnitud 7,2 y otro de 7,5 sacudieron este miércoles a Venezuela, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y provocó escenas de pánico en distintos puntos del país, incluida la capital Caracas. Estos terremotos se encuentran entre los más fuertes que han azotado Venezuela en más de un siglo.

El primer movimiento telúrico tuvo su epicentro a 21 kilómetros de profundidad cerca de la ciudad de San Felipe, estado de Yaracuy (a unos 200 kilómetros de Caracas) y se registró a las 22:04 GMT, de acuerdo con los datos preliminares difundidos por el organismo sismológico estadounidense. El segundo, de 7,5 de intensidad, ocurrió 39 segundos después (22:05 GMT) en la misma zona y a 10 kilómetros de profundidad.

PUBLICIDAD

Quién es Yimvert Berroterán

Con 17 partidos y 3 goles en la Sub-17, Berroterán había dado el salto a la Sub-20 y acumulaba sus primeros minutos en el fútbol profesional venezolano

Con apenas 18 años, Berroterán se había consolidado como una pieza habitual dentro del proceso formativo de la FVF. En la selección Sub 17, el mediocampista disputó 17 partidos y convirtió 3 goles, números que le valieron el ascenso a la Sub 20. Su rendimiento lo posicionó como uno de los futbolistas con mayor proyección dentro de las categorías juveniles venezolanas.

A nivel de clubes, su pase pertenece a la Universidad Central de Venezuela, institución en la que dio sus primeros pasos como profesional. En la temporada actual, el volante había disputado 3 encuentros y acumulaba 32 minutos en cancha, en pleno proceso de adaptación al plantel de Primera División. Un perfil en construcción, a mitad de camino entre las juveniles y el fútbol senior.

PUBLICIDAD

Los otros jugadores desaparecidos

Siete futbolistas de las juveniles de la Vinotinto permanecen sin localizar, todos con el último avistamiento registrado en la zona de La Guaira

La situación de Berroterán no es un caso aislado. La FVF fue actualizando durante el jueves la lista de futbolistas sin localizar a través del Instagram oficial de La Vinotinto, y el número de desaparecidos ascendió a 7.

Además de Berroterán, José Manuel Pimentel Berrios, de 16 años, fue visto por última vez en Macuto, otra localidad de La Guaira. Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García también figuran entre los que no han podido ser contactados, todos con el último avistamiento registrado en la zona de La Guaira. Edwin Peraza fue la excepción: fue localizado y se encuentra a salvo.

PUBLICIDAD

La atención del fútbol venezolano se concentra en La Guaira, donde se ubican Los Corales, Macuto y Playa Grande, localidades que concentran la mayor parte de los reportes de daños estructurales. Las autoridades y las instituciones vinculadas a los jugadores mantienen activo el seguimiento de cada caso, a la espera de novedades que permitan determinar el estado de los futbolistas aún sin localizar.