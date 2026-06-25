Deportes

Angustia en el fútbol de Venezuela: buscan a una de las figuras de la Sub 20 que desapareció tras los terremotos

Siete futbolistas de las selecciones juveniles de la Vinotinto permanecen sin localizar tras los sismos del miércoles, entre ellos una joven promesa

Guardar
Google icon
Yimvert Berroterán, integrante de la selección Sub-20 de Venezuela, fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las zonas más golpeadas por los sismos
Yimvert Berroterán, integrante de la selección Sub-20 de Venezuela, fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las zonas más golpeadas por los sismos

El fútbol venezolano atraviesa uno de los momentos más angustiantes de su historia reciente. Tras los terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles por la tarde, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y la Universidad Central de Venezuela (UCV) confirmaron que Yimvert Berroterán, volante de 18 años e integrante de la selección Sub 20 de la Vinotinto, desapareció en una de las zonas más afectadas por los sismos. Su paradero, hasta ahora, es desconocido.

La última vez que alguien vio a Berroterán fue en el sector de Los Corales, en La Guaira, una de las áreas con mayor destrucción tras el fenómeno sísmico. Tanto la FVF como la UCV, su club, comunicaron la situación a través de sus canales oficiales y activaron la alerta entre familiares, autoridades e instituciones deportivas. Las tareas de búsqueda en las zonas afectadas continúan, sin novedades sobre su localización. La noticia sacudió al entorno del fútbol venezolano, donde Berroterán era seguido de cerca como una de las figuras con mayor proyección en las divisiones juveniles del país.

PUBLICIDAD

Su desaparición se inscribe en el marco de una emergencia que dejó a miles de personas sin paradero conocido tras el colapso de edificios y viviendas en distintas regiones de Venezuela. Un sismo de magnitud 7,2 y otro de 7,5 sacudieron este miércoles a Venezuela, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y provocó escenas de pánico en distintos puntos del país, incluida la capital Caracas. Estos terremotos se encuentran entre los más fuertes que han azotado Venezuela en más de un siglo.

El primer movimiento telúrico tuvo su epicentro a 21 kilómetros de profundidad cerca de la ciudad de San Felipe, estado de Yaracuy (a unos 200 kilómetros de Caracas) y se registró a las 22:04 GMT, de acuerdo con los datos preliminares difundidos por el organismo sismológico estadounidense. El segundo, de 7,5 de intensidad, ocurrió 39 segundos después (22:05 GMT) en la misma zona y a 10 kilómetros de profundidad.

PUBLICIDAD

Quién es Yimvert Berroterán

Con 17 partidos y 3 goles en la Sub-17, Berroterán había dado el salto a la Sub-20 y acumulaba sus primeros minutos en el fútbol profesional venezolano
Con 17 partidos y 3 goles en la Sub-17, Berroterán había dado el salto a la Sub-20 y acumulaba sus primeros minutos en el fútbol profesional venezolano

Con apenas 18 años, Berroterán se había consolidado como una pieza habitual dentro del proceso formativo de la FVF. En la selección Sub 17, el mediocampista disputó 17 partidos y convirtió 3 goles, números que le valieron el ascenso a la Sub 20. Su rendimiento lo posicionó como uno de los futbolistas con mayor proyección dentro de las categorías juveniles venezolanas.

A nivel de clubes, su pase pertenece a la Universidad Central de Venezuela, institución en la que dio sus primeros pasos como profesional. En la temporada actual, el volante había disputado 3 encuentros y acumulaba 32 minutos en cancha, en pleno proceso de adaptación al plantel de Primera División. Un perfil en construcción, a mitad de camino entre las juveniles y el fútbol senior.

Los otros jugadores desaparecidos

Tres carteles de personas desaparecidas: Edwin Peraza (33 años), José Manuel Pimentel Berrios (16 años), Luis Aaron Ovalles (18 años).
Siete futbolistas de las juveniles de la Vinotinto permanecen sin localizar, todos con el último avistamiento registrado en la zona de La Guaira

La situación de Berroterán no es un caso aislado. La FVF fue actualizando durante el jueves la lista de futbolistas sin localizar a través del Instagram oficial de La Vinotinto, y el número de desaparecidos ascendió a 7.

Además de Berroterán, José Manuel Pimentel Berrios, de 16 años, fue visto por última vez en Macuto, otra localidad de La Guaira. Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García también figuran entre los que no han podido ser contactados, todos con el último avistamiento registrado en la zona de La Guaira. Edwin Peraza fue la excepción: fue localizado y se encuentra a salvo.

La atención del fútbol venezolano se concentra en La Guaira, donde se ubican Los Corales, Macuto y Playa Grande, localidades que concentran la mayor parte de los reportes de daños estructurales. Las autoridades y las instituciones vinculadas a los jugadores mantienen activo el seguimiento de cada caso, a la espera de novedades que permitan determinar el estado de los futbolistas aún sin localizar.

Temas Relacionados

VenezuelaTerremotosLa GuairaFederación Venezolana de FútbolDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: la Tri se impone sobre los europeos y sueña con clasificar en el Grupo E

La Tri necesita imponerse ante el conjunto europeo en Nueva Jersey para conseguir con un boleto a los 16avos de final

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: la Tri se impone sobre los europeos y sueña con clasificar en el Grupo E

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Naranja Mecánica buscará un triunfo ante los africanos para asegurarse el primer puesto del Grupo F

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Dolor en el mundo del deporte: murió Daniel Castellani, leyenda del vóley argentino

Medallista olímpico y en el Mundial de 1982 con la selección argentina, también brilló como entrenador del combinado nacional

Dolor en el mundo del deporte: murió Daniel Castellani, leyenda del vóley argentino

La emotiva historia detrás de la cábala de los caramelos de Rodrigo De Paul: el gesto de su abuelo que jamás olvidó

La madre del volante reveló los detalles del acto que su hijo y Leandro Paredes respetan religiosamente antes de los partidos de la Selección

La emotiva historia detrás de la cábala de los caramelos de Rodrigo De Paul: el gesto de su abuelo que jamás olvidó

El incómodo momento que vivió una periodista con los hinchas escoceses en el Mundial: “Pido disculpas por los borrachos aquí”

Una cronista informó en vivo en medio de los fanáticos británicos en Miami. Algunos le tomaron el micrófono. “Pido disculpas por los borrachos aquí”, sentenció la comunicadora

El incómodo momento que vivió una periodista con los hinchas escoceses en el Mundial: “Pido disculpas por los borrachos aquí”

DEPORTES

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: la Tri se impone sobre los europeos y sueña con clasificar en el Grupo E

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: la Tri se impone sobre los europeos y sueña con clasificar en el Grupo E

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Dolor en el mundo del deporte: murió Daniel Castellani, leyenda del vóley argentino

La emotiva historia detrás de la cábala de los caramelos de Rodrigo De Paul: el gesto de su abuelo que jamás olvidó

El incómodo momento que vivió una periodista con los hinchas escoceses en el Mundial: “Pido disculpas por los borrachos aquí”

TELESHOW

El Turco García habló de su ingreso a la casa de Gran Hermano y su relación actual con Mariela Prieto: “Me molesta la actitud”

El Turco García habló de su ingreso a la casa de Gran Hermano y su relación actual con Mariela Prieto: “Me molesta la actitud”

Cecilia Ce agradeció el apoyo recibido tras denunciar a su expareja: “Muchos preguntan ‘si es psicóloga, ¿cómo le pasó a ella?’”

La abogada de Mauro Icardi confirmó que el futbolista denunciará a Wanda Nara por sus dichos sobre los turcos: “Es gravísimo”

El mensaje de Gloria Carrá luego de la denuncia de Cecilia Ce: “Me solidarizo con las mujeres que atravesamos situaciones de violencia”

Ekaterina Ojeda, de desconocida a aliada de Wanda Nara en medio del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Agua, energía y gas: así Ecopetrol transforma la vida de comunidades vulnerables

Agua, energía y gas: así Ecopetrol transforma la vida de comunidades vulnerables

¿El volumen del cerebro se asocia con el tamaño de las crías? La ciencia identificó un patrón que conecta a mamíferos, aves y reptiles

Devastadores terremotos afectan a 14 hondureños que permanecen bajo resguardo diplomático en Venezuela

El Salvador logrará primeras cosechas de 2026 sin pérdidas tras innovar en técnicas agrícolas, afirmó el viceministro

Panamá lidera la conectividad aérea en América Latina, de acuerdo con el Travel Report 2026