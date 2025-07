Encontraron una ballena muerta sobre la Costanera Norte y es la segunda en menos de una semana

El animal tendría aproximadamente 6 metros de largo (Foto: TN)

A menos de una semana de haber aparecido una ballena muerta en el Río de la Plata, sobre la costa de Vicente López, un segundo animal fue encontrado en iguales condiciones en la costanera norte, pero a la altura de Parque de la Memoria y Tierra Santa.

El hallazgo se reportó en las últimas horas y se estima que llevaba un buen rato encallada en dicha área. En el lugar, había una cinta de peligro que cercaba el área.

Se trata de un cetáceo de aproximadamente seis metros de largo, comúnmente conocido como ballena sei, una especie en peligro de extinción cuya presencia en aguas argentinas es inusual. Este tipo de ejemplar había sido visto en mayo del año pasado, después de casi un siglo de ausencia en las costas nacionales, en la costa patagónica argentina. El descubrimiento estuvo a cargo de un equipo de científicos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y del Centro Nacional Patagónico.

La encontraron a la altura del Parque de la Memoria y Tierra Santa (Captura Google Maps)

El cuerpo presentaba signos de descomposición y permanece varado en la orilla. El operativo para la remoción del animal comenzará durante la mañana de hoy. Se trata de una tarea compleja, debido al tamaño y peso del cetáceo.

Este suceso se da a pocos días de que un ejemplar juvenil de ballena jorobada fuera detectado a la altura del kilómetro 18 del Canal Costanero. Durante la mañana del último feriado, personal de la Prefectura se acercó a la costa de Vicente López. Del operativo participaron agentes de Defensa Civil y de la Patrulla Policial local, quienes trabajaron en conjunto para delimitar un perímetro de seguridad y coordinar el retiro de los restos del cetáceo.

Las tareas se activaron luego de un llamado a la línea de emergencias náuticas 106, en el que se advirtió sobre la presencia del animal en esa zona ribereña. Al arribar, el personal constató que el animal no tenía signos vitales. “Apareció esta mañana un ejemplar juvenil de ballena jorobada, no es algo normal, algo común. Creemos que es un animal que se separó de su mamá y por condiciones meteorológicas de los últimos días, la marea la acercó a las costas de Vicente López", explicó la licenciada en ciencias biológicas Laura Prosdocimi, en diálogo con Splendid AM 990. “No es algo normal, pudo haber sido por una causa en mar abierto de tormenta o algún riesgo que haya hecho que este animal muera”, añadió.

Encontraron una ballena muerta encallada en la costa de Vicente López

“Como animales juveniles son inexpertos. Desde el Laboratorio de Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos trabajamos en esos temas”, sostuvo respecto a las posibles hipótesis sobre el deceso. “Un montón de factores que pudieron haber hecho que se separe de su mamá y falleciera”, indicó. El equipo médico forense se ocupó de recolectar muestras de piel, músculo y tejidos, con el objetivo de aclarar los motivos de muerte. En el lugar se presentaron también técnicos de la Fundación Temaikén, quienes colaboraron con las autoridades en los protocolos de extracción y posterior análisis de los restos.

En horas de la tarde, las fuerzas de Seguridad de la Navegación se ocuparon de remover el animal con algunas dificultades debido a que estaba atrapado entre las rocas de la costa. Para poder avanzar los equipos debieron ingresar al agua para liberarlo. Con la marea en ascenso, pudieron atar el cuerpo a una lancha de Prefectura, que inició el remolque hacia un banco de arena.

El ejemplar fue transportado al banco de arena donde quedará para que la descomposición natural continúe lejos de

La elección de retirar el cadáver obedeció a motivos sanitarios, dado que mantener el cuerpo del animal en la costa representaba un riesgo potencial por la posible proliferación de bacterias, además del olor intenso en el área. Un portavoz especificó que, debido a la acumulación de gases, la desintegración podría producirse en pocos días, sin riesgo para la comunidad.