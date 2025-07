Trágico choque en Rosario: cómo es el estado de salud del bebé de seis meses y qué se sabe sobre el incidente

Un choque fatal entre dos camiones en la intersección de la ruta provincial 14 y la ruta nacional AO12, cerca de la localidad de Piñero, provincia de Santa Fe a pocos kilómetros de Rosario, dejó como saldo la muerte de una persona, varios heridos graves, entre ellos un bebé de seis meses en estado crítico.

El accidente se produjo la tarde del lunes, alrededor de las 17:00, cuando dos camiones -un Volkswagen con semirremolque y un Ford Cargo con acoplado- colisionaron en el cruce de rutas a pocos kilómetros al sur de Rosario.

El siniestro involucró a cinco personas en uno de los camiones, identificadas como una familia oriunda de Entre Ríos, de acuerdo con información de La Capital.

Un hombre de 50 años, quien conducía el Ford Cargo y falleció en el acto; una mujer de 23 años, madre del bebé de tres meses; otro hombre de 50 años; y un último hombre de 28 años. El Volkswagen era conducido por un masculino, quien resultó herido y fue trasladado con fracturas.

El estado de salud del bebé se considera crítico. Permanece internado en la sala de cuidados intensivos del Hospital de Niños Víctor J. Vilela con asistencia mecánica respiratoria.

El director del centro, Eduardo Casim, contó a La Capital: “Sufrió politraumatismo grave, con traumatismo de cráneo. Su estado es reservado. Ayer se presentaron en el hospital los abuelos maternos”.

El bebé fue trasladado por vía aérea mediante un operativo sanitario especial. El helicóptero sanitario aterrizó en la avenida Pellegrini, frente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde se lo estabilizó antes de derivarlo en ambulancia al Hospital de Niños.

Dos camiones chocaron en una ruta de Santa Fe

La mamá del bebé permanece en estado crítico, internada en la unidad de terapia intensiva del HECA. La directora del hospital, Andrea Becherucci, detalló: “Sufrió politraumatismos y trauma cráneo facial, de pelvis y miembros inferiores”.

Además, el hombre de 50 años fue derivado al Hospital Provincial de Rosario, donde quedó internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Su estado es grave, con traumatismo de tórax, múltiples fracturas, laceración hepática y hematoma suprarrenal.

Mientras que el varón de 28 años permanece internado en el Policlínico Eva Perón de Granadero Baigorria, también en cuidados intensivos, con traumatismo cerrado de abdomen, laceración hepática y fractura de pelvis. El conductor del Volkswagen, sufrió una fractura y fue trasladado inicialmente al Hospital Centenario y luego a una institución privada.

El operativo de rescate fue coordinado por dotaciones de bomberos de Rosario y de la región, junto al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y personal de la Policía de Santa Fe. El alerta al 911 ingresó a las 17:11, lo que activó el despliegue inmediato de recursos médicos y de seguridad.

Hubo al menos un muerto y varios heridos, entre ellos, un bebé de seis meses

Los equipos trabajaron para liberar a los ocupantes que habían quedado atrapados en la cabina del Ford Cargo, entre ellos el bebé, quien fue hallado bajo el cuerpo de una de las personas fallecidas y de otra persona inconsciente.

La magnitud del choque produjo el corte total de la circulación en la intersección de rutas, con desvíos canalizados por colectoras.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó que el acceso principal se mantuvo clausurado para facilitar las tareas de rescate y recomendó a los automovilistas respetar las indicaciones oficiales.

La investigación está en manos de la Unidad Regional II de la Policía y del personal de la Policía de Investigaciones (PDI) especializado en siniestros viales.

Los peritos examinarán los restos de los camiones y recabarán material probatorio para reconstruir el episodio. Las causas del accidente aún permanecen sin determinar.

Otro choque fatal en Entre Ríos

Un choque triple en la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos, provocó la muerte de un hombre y dejó a un bebé internado en terapia intensiva. El accidente ocurrió en la madrugada del domingo 6 de julio de 2025, cerca del kilómetro 304, a la altura de Colonia Hughes.

De acuerdo con la información policial, el siniestro involucró a tres vehículos: un Volkswagen Up, un Chevrolet Corsa y un Toyota Corolla. El impacto más grave se produjo entre el Up y el Corsa. En el Volkswagen Up viajaban cinco personas, entre ellas, el conductor fallecido y un bebé de nueve meses, quien resultó herido de gravedad. El menor fue trasladado al hospital Masvernat en Concordia, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, según el parte médico difundido este lunes.

En el Chevrolet Corsa viajaban dos personas adultas, quienes sufrieron lesiones leves. El conductor del Toyota Corolla resultó ileso tras el impacto. Personal policial, bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y controlar el tránsito, afectado varias horas debido a las tareas de rescate y peritaje. Las autoridades investigan las causas del accidente.