Tras el divorcio y la desilusión con los grupos de “solos y solas”, creó una comunidad para salir y hacer amigos después de los 50 años

“Hay vida después de los 50”: se divorció y creó un grupo para conocer gente y compartir salidas que ya tiene 40 mil miembros

Después de 15 años de matrimonio y en plena pandemia, Gabriel Gallardo tocó fondo. Tenía 49 años y vivía en una quinta del partido bonaerense de Escobar cuando tomó la decisión de divorciarse. Sin hijos con quien desahogar penas y la familia lejos, su rutina se había quebrado por completo.

En ese momento de introspección, la soledad se convirtió en su compañera de vida. Los amigos casados ya no estaban tan disponibles, y salir solo a un bar no le resultaba una opción divertida. “Fue entonces cuando comprendí que necesitaba volver a reconstruir mi círculo social. Hacer nuevas amistades, disfrutar con gente que estaba en mi misma situación y sentirme parte de algún grupo”, relató Gabriel a Infobae.

Tras explorar en redes sociales distintas propuestas, no encontró ninguno que combinara lo que estaba necesitando: compartir salidas en un entorno mixto, relajado y amigable, y con interacción genuina. “La mayoría eran espacios para ‘solos y solas’, donde la mayoría va de levante. Yo no quería eso”, recordó.

"Tirá para arriba en grupo" se creó en mayo de 2023 y es furor en las redes

“Después probé con otros grupos, y me encontraba con espacios donde la mayoría eran mujeres o propuestas turísticas con fines comerciales. Yo buscaba compartir, reírme, tomar algo con otras personas. Necesitaba interactuar, no salir de excursión”, contó Gabriel.

Cansado de esas experiencias, y alentado por una amiga que compartía su inquietud, decidió dar un paso más. Como ya era activo en otros espacios de salidas, los fines de semana solía recibir mensajes preguntándole “¿qué hacemos?” o “¿adónde vamos hoy?”. Y así fue como en mayo de 2023 lanzó su propia convocatoria, sin mayores pretensiones. Propuso un primer encuentro informal en un boliche de Olivos, pensado para un grupo reducido. Pero la respuesta superó cualquier expectativa: asistieron 50 personas, la mayoría desconocidas entre sí, que buscaban lo mismo que él.

Además de las salidas de los fines de semana, también se organizan salidas "espontáneas" los días de semana. Todo se comunica a través de los grupos de Whatsapp

Esa primera salida marcó el inicio de una comunidad en expansión, que Gabriel llamó “Tirá para arriba en grupo”. Concurrieron mujeres y hombres solteros, separados, divorciados, viudos, acompañados por amistades y hasta parejas y matrimonios. Ese evento no fue solo una salida nocturna: funcionó como una prueba del concepto de que había muchas personas con el mismo deseo de ampliar su círculo social sin necesidad de pertenecer a un grupo de “solos y solas”.

Aquel encuentro fue el puntapié para empezar a organizar otras propuestas, con un enfoque claro en generar espacios mixtos, espontáneos y relajados. Desde entonces, su iniciativa se convirtió en una referencia para mayores de 50 años, que buscan compartir salidas en un ambiente cuidado, cálido y dinámico.

Tarde de música country en el Parque Cornelio Saavedra, de CABA

La propuesta creció rápido. Hoy, cuenta con cinco grupos de WhatsApp segmentados por edad, zona y afinidades, cada uno con más de 100 personas, y una cuenta de Instagram que supera los 40.000 seguidores. La agenda de actividades se arma con un mes y medio de anticipación y no se limita a fines de semana: también hay juntadas espontáneas entre semana.

“Organizamos salidas a bares ocultos, cenas en restaurantes que devienen en boliches, fiestas de disfraces, partidos de fútbol, karaokes, jornadas de kayak o tiro con arco, caminatas, asados en quintas o encuentros en plazas para compartir mates”, detalló sobre los planes propuestos, muchos de los cuales surgen de los propios miembros.

El creador del grupo contó que organiza fiestas disfraces, salidas a boliches y restaurantes con cena shows, asados en quintas, tardes de mate y partidos de bowling, entre otras actividades

“Más que salidas, creamos experiencias que se quedan para siempre”, sintetizó sobre la filosofía que manejan. “Si bien nuestro principal propósito no es que se formen parejas, si eso pasa, bienvenido seo”, aclaró Gabriel. De hecho, hay varias que surgieron del grupo y siguen participando activamente. “La idea madre es ofrecer un espacio ameno para conocer gente y pasarla bien, sin presiones y con un enfoque colectivo: compartir momentos de calidad, sin importar la edad”.

Las salidas suelen reunir entre 15 y 80 personas, y el perfil predominante es el de hombres y mujeres de entre 45 y 60 años. “Lo importante es animarse y dejar de lamentarse porque llega el fin de semana y no hay nada para hacer”, explicó.

Los eventos pagos, como los espectáculos de tango o entradas a boliches con consumición, rondan entre los $20.000 y $40.000. También hay eventos gratuitos, como las juntadas en bares donde cada uno paga su consumo. “Buscamos mantener la variedad para que nadie se quede afuera por lo económico”, enfatizó.

Este verano, los encuentros en quintas estuvieron a la orden del día: hubo jornadas de asado y pileta

En el armado de las salidas, Gabriel no está solo: coordina junto a tres mujeres y recibe apoyo de voluntarios que colaboran en tareas logísticas y en la atención de redes sociales. “No puedo estar en todas las salidas, así que hay rotación entre coordinadores. Formamos una especie de staff que se ocupa de todo: desde verificar los espacios hasta asegurarse de que el clima grupal sea el adecuado”, contó.

La administración del grupo también incluye filtros de acceso. Cuando alguien quiere sumarse, le preguntan desde qué zona es, qué tipo de salidas prefiere y qué expectativas tiene. “No buscamos gente que sólo quiera joda. Si vienen con otras intenciones, no es el lugar”, advirtió Gabriel, quien se esfuerza por innovar en cada evento, ofreciendo propuestas que fortalezcan los lazos entre las personas a largo plazo.

Los cumpleaños de la gente que integra el grupo también son motivos de festejo

“Más allá de que algunas salidas haya que pagarlas (como las cenas en los restaurantes), nuestro objetivo es crear una red de vínculos reales. No tenemos un fin comercial.”, enfatizó.

A modo de ejemplo, contó que “cuando termina una juntada, los mensajes al Whatsapp empiezan a llegar: ‘llegué bien’, ‘gracias por la noche’, ‘me encantó el grupo’. Como en la vieja época”, se enorgulleció Gabriel al hacer referencia que a lo largo de estos años también surgieron amistades sólidas.

“Dentro del grupo se formaron subgrupos que, fuera del calendario oficial, siguen compartiendo actividades o se acompañan en momentos personales. Hay un espíritu solidario muy fuerte”, destacó.

Con una comunidad en pleno crecimiento, “Tira para Arriba en Grupo” ya proyecta expandirse a otras provincias

La historia de Gabriel es la de muchos que, tras una separación o un cambio drástico, deben rediseñar su manera de vincularse. En su caso, la pandemia, el aislamiento y una rutina desgastada fueron el punto de partida. Su impulso individual derivó en una propuesta que hoy transforma la vida social de miles de personas.

“Estoy contento con lo que logramos. Y sí, en lo personal también conocí mucha gente, salgo, me río. Tal vez no formé una pareja sólida todavía, pero tengo con quién ir a tomar un café sin esperar a que otro me haga la gamba”, concluyó.

Con una comunidad en pleno crecimiento, “Tira para Arriba en Grupo” ya proyecta expandirse a otras provincias. La visión es ambiciosa: convertirse en referente en experiencias sociales grupales, sin perder el eje que los diferencia. Porque para ellos, compartir una salida no es un fin en sí mismo, sino la puerta de entrada a un nuevo mundo para gente adulta.