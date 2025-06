Malestar en Núñez por el ruido de un “edificio que silba”: el reclamo de los vecinos

Vecinos de Núñez denuncian que un edificio corporativo de alta gama genera un silbido insoportable con el viento.

Una zona del barrio porteño de Núñez sufre un extraño fenómeno sonoro que provoca fuertes molestias. Es que, cuando hay un viento intenso, un edificio corporativo de oficinas, ubicado en plena avenida Libertador al 7200, genera una ensordecedora silbatina que afecta negativamente a la calidad de vida del vecindario.

Diego Ardouin es vecino de la torre de oficinas, conocida como Centro Empresarial Libertador. Su relato expone la complicada situación que atraviesan quienes viven cerca del desarrollo inmobiliario.

“No hay forma de huir del ruido. Lo hemos medido y supera los decibeles de la escala de la ciudad, el máximo es 80 o 90, que son perjudiciales para la salud, y lo supera. No es un silbido que se escucha de fondo, es un ruido constante”, alertó en declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

Ardouin advirtió que el silbido producido por el edificio aparece cuando “viento sur” sopla con fuerza. El sonido puede mantenerse durante horas o días enteros, lo que impide el descanso y la vida cotidiana de familias enteras. El último episodio ocurrió con el frío polar del domingo y lunes pasado.

“Es un edificio que se terminó el año pasado, que tiene un hueco en el medio. Cuando hay un viento sur de más de 20 km/h, se genera ese silbido insoportable. El edificio está en Arribeños, al lado del Chateau Libertador, entre Manuel Arenaza y Campos Salles. Es el mismo edificio que alquila JP Morgan”, planteó. Según su testimonio, el primer registro del fenómeno fue en agosto del año pasado. “Al principio no sabíamos qué era ese ruido, pensamos que era una alarma. Empezamos a conectar cabos y nos dimos cuenta de que era el edificio”, contó.

Les presento al silbido de Núñez. Cuando el viento alcanza una velocidad de aprox 25kmph, las nuevas torres de Núñez hacen un efecto de un chiflido agudo que puede durar horas intermitentemente. Su intensidad a veces activa alarmas de autos. pic.twitter.com/XhsQEoKWah — Dardo (@dardotrento) January 2, 2025

La viralización, en enero, de un video que capturó el misterioso y punzante sonido terminó de alertar a la comunidad y facilitó que más vecinos se organizaran para exigir respuesta. Ardouin relató: “Nos empezamos a organizar para ver quiénes habían hecho algún tipo de denuncia. Hasta el momento no tuvimos respuesta a las quejas. Supongo que es el área de Desarrollo Urbano, me imagino que se habrá hecho el estudio de impacto ambiental en el cual se tendrían que haber dado cuenta de esto”.

El contexto es tan problemático que, según Ardouin, las novedades sobre el edificio son tema de conversación permanente en el barrio y las estrategias para lidiar con la problemática se multiplican: la creación de grupos de redes sociales, la búsqueda de asesoramiento y evaluación de acciones de tipo legal.

“Estamos armando un grupito de Whatsapp que cada vez se suman más, nos vamos informando de las denuncias que hacemos. Algunos recurrieron a la fiscalía, y las estrategias se van tomando de forma individual”. La falta de respuesta oficial incrementó la sensación de desamparo que embarga a los vecinos.

La situación empeora notoriamente en los días de tormenta o en condiciones meteorológicas particulares, como relató Ardouin: “El ruido se repite entre 3 o 4 veces por mes. Este domingo y lunes sonó sin parar, era insoportable. Se escucha dentro de la casa, no hay cómo huir del ruido", concluyó.

Pero el impacto de los desarrollos inmobiliarios no se reduce al daño auditivo: también se evidencian problemas estructurales en las viviendas linderas. Según Ardouin, las construcciones de los últimos años “están causando que las casas se rompan”. A un vecino en Crisólogo y Núñez, una de las empresas de las torres le rompió un caño de gas y la indemnizó, pero otra vecina tuvo que hacer los arreglos sola. Los vecinos de las grietas, como los de los ruidos, hemos hecho denuncias y no hemos tenido respuestas. Los canales no funcionan”, ilustró. “Están destruyendo casi todas las esquinas en estas manzanas; están causando que muchas casas se estén hundiendo, estén teniendo grietas y se caigan las paredes”, concluyó.

A la denuncia de Ardouin se sumaron las observaciones del arquitecto Damián Revelli, quien aportó su mirada técnica y analizó los aspectos regulatorios y constructivos del caso. “Entiendo que (el ruido) no es todo el tiempo. En las reglamentaciones es más difícil de probar que esto es contaminante. El código civil habla de normal tolerancia, y el de la ciudad habla de decibeles: si no llega a 58 decibeles, no es ruido molesto. Hay una especie de situación rara, hasta dónde es ruido molesto, hasta dónde hay que arreglarlo, y hasta dónde es un ruido ambiental, como una bocina. En Buenos Aires es grave toda la contaminación sonora por el parque automotor“, señaló.

Sobre la medición del ruido, Revelli advirtió la importancia del rigor técnico al momento de presentar un reclamo. “Hay que ver cómo lo midieron y bajo qué condiciones (los decibeles). El decibelímetro debe manejarlo un ingeniero de sonido y certificarlo un escribano. Son situaciones legales, porque puede haber demandas. Lo primero es hablar con la administración de manera amigable”, sugirió.

El arquitecto Damián Revelli explicó en Infobae en Vivo los desafíos técnicos y legales para resolver el fenómeno acústico del edificio.

Además, el arquitecto señaló que el Centro Empresarial Núñez es “una especie de anexo del Centro Libertador”, que fue construida por el estudio de arquitectos encabezado por Mario Roberto Álvarez y la empresa Raghsa, que se especializa en desarrollos inmobiliarios de alta gama.

“Deberían estudiar esto; si los vecinos hacen una denuncia, se podría retirar la certificación del edificio. No creo que Raghsa quiera eso, es una empresa que mantiene cierta relación con el medio ambiente y trata que los edificios tengan bajo impacto ambiental. Ahí sale 55 mil dólares una oficina por mes, lo que (puede desalentar el alquiler) si el edificio silba e impacta en el medio ambiente”, analizó.

En cuanto al origen físico del fenómeno, Revelli agregó: “No sé si es el agujero (que tiene el edificio), me cuesta pensarlo. Cuanto más alto, el impacto del viento va para arriba y para abajo. He leído que es el efecto que generan los dos edificios; que pase eso es raro. Son 100 metros, estaría toda la ciudad silbando. El edificio debe tener algún elemento lineal, fino, que cuando el viento pasa, vibra; porque el sonido es vibrante”.

Respecto a las vías legales, Revelli consideró que es un tema que puede llegar a tener solución a través de un asesoramiento legal, y mediante los canales de reclamo del Gobierno de la Ciudad. “Cualquier abogado acompañaría en una denuncia, porque le va a rentar muchísimo. Las obras tiene la garantía del bien que está haciendo daño, te va a cubrir a como dé lugar. La empresa constructora lo tiene que arreglar”, concluyó.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12:Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21:Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.