La influencer que explora bazares del barrio de Once para comprar objetos “bonitos y baratos” que son tendencia en Pinterest

Juliana Coria es influencer y publica en sus redes productos que son tendencia en Pinterest, pero que consigue en bazares de Once

¿Quién no fantaseó alguna vez con tener una casa ambientada como se ve en las revistas de decoración, con objetos que sigan las últimas tendencias? Aunque suele parecer un privilegio reservado para los que pueden pagar por diseños exclusivos, la influencer Juliana Coria vino a derribar ese mito.

Su propuesta es concreta: mostrar que se puede decorar con estilo sin gastar fortunas. Y lo hace con una lógica clara, basada en precios, referencias visuales y el gusto por armar espacios con identidad.

Para Juliana comprar “bueno, bonito y barato” ya no es un eslogan: ella tiene todas las direcciones de los bazares del barrio porteño de Once donde consiguen los productos que son furor en Pinterest y las comparte con sus seguidoras.

En sus redes, Juliana publica las direcciones de los bazares de Once que tienen los mejores productos y los precios más baratos

Esta comunicadora y especialista en marketing, que durante años trabajó en relación de dependencia para grandes empresas, decidió emprender antes de la pandemia y fundó su línea de textiles “Be Love Deco”.

Si bien todo empezó buscando objetos para ambientar las fotos de sus manteles y almohadones —productos que fabrica y comercializa— terminó descubriendo un universo oculto en las calles de Once: bazares con vajilla esmaltada, floreros con vidrios coloridos tazas con texturas y diseños originales, platos de porcelana y cubiertos con forma redonda, entre otros.

Lo que empezó como publicaciones esporádicas para compartir tips a sus amigas, terminó convirtiéndose en un hobbie. En poco tiempo, su comunidad empezó a crecer con un mismo deseo: encontrar objetos decorativos que son tendencia, pero acordes a nuestros bolsillo.

Juliana publica la foto de Pinterest junto a las imágenes que ella encuentra en Once

“Siempre me gustó la deco, el arte, el diseño. Cuando publicaba en mi Instagram personal una foto de un objeto de bazar, mis amigas me escribían para que les comprara uno igual o las llevara a comprar”, recordó Juliana, quien en plena reconfiguración del consumo doméstico pospandemia, empezó a organizar tours de compras por Once un sábado al mes.

Hoy, desde su cuenta de X @julianacoria recomienda productos en oferta y viraliza hallazgos cotidianos que combinan estética y funcionalidad. “La contra es que muchos de estos productos se pueden encontrar en bazares que no siempre tienen presencia online, por lo que el recorrido presencial y el ojo entrenado siguen siendo clave para aprovechar estos objetos a buen precio”, señaló la influencer.

Los jarrones de Pinterest los venden un bazar de la calle Azcuénaga

Juliana es correntina, tiene 44 años y llegó a la Ciudad Buenos Aires una vez que terminó en secundario para estudiar Ciencias de la Comunicación en la UBA y Producción de Radio y Televisión en el ISER. Terminó especializándose en marketing digital y durante más de una década se movió entre campañas, estrategias y marcas. Pero su verdadero proyecto empezó casi sin querer, entre telas y fotografías casuales.

En octubre del año pasado, una serie de fotos de platos enlozados sacados en el fondo de un bazar se viralizaron de forma inesperada y su cuenta ganó una popularidad impensada, con miles de interacciones. “Mostré una imagen de referencia de Pinterest y la comparé con el producto que encontré en Once, junto con toda la información necesaria para llegar al local y fue una locura”, contó Juliana.

Juliana celebró en sus redes este gran hallazgo: vasos texturados, que vienen en varios colores

Una amiga tuitera, con experiencia en redes, la animó a aprovechar el impulso y profesionalizar su presencia digital: “Publicá siete veces por día, buscá más cosas, explicá cómo se usan. En X la gente busca información”.

Con el tiempo, y para no aburrir a sus seguidoras, decidió invertir esa lógica. “Ahora veo productos que me gustan y uso Google Lens para encontrar ejemplos de ambientaciones en Pinterest con productos similares”.

Este vaso de acrílico con tapa y sorbete que es tendencia en Pinterest, se conigue en un baza de la calle Azcuénaga

Su método incluye fotos con su mano para dimensionar el objeto, precios en primer plano y ejemplos de cómo usarlo. “Por ejemplo, si muestro un espejo redondo, explico que puede ir en un pasillo, en el baño o sobre una cómoda”.

El criterio es siempre el mismo: “Que sea accesible. Si ves una ambientación con cosas que sólo podés comprar en Europa o en una casa de diseño en Palermo, no sirve”.

Juliana Coria es correntina, tiene 44 años y es especialista en marketing y comunicación

Recorridos, trucos y asesoramiento

Los tours de compras los realiza siempre “los sábados a la mañana, para que pueda venir gente que trabaja”. Cobra una suma módica —alrededor de $10.000— por acompañar, asesorar y compartir su conocimiento del terreno. “Les digo a las chicas: no compren esa cucharita ahora, en el próximo local está más barata. Les marco diferencias de calidad, de precio y de estilo”. Asegura que no cobra comisiones a los locales y mantiene libertad total para cambiar de recorrido según lo que haya ese día.

Juliana organiza tours de compras en Once, una vez al mes, los sábados por la mañana

Su recomendación para quienes quieran hacer el recorrido solos es clara: ir más allá de la avenida Corrientes y caminar por las calles Sarmiento, Perón y Mitre. “Ahí está el inframundo de Once, donde están los bazares con mejores cosas”.

Y tiene un truco para quienes no alcanzan el monto mínimo para comprar al por mayor: “Sumate con alguien en la fila. Nadie te va a decir que no. Les conviene a los dos”.

Los secadores de plato negro, que están de última moda para la cocina, se consiguen en un bazar de la calle Azcuénaga

Entre los productos más virales que compartió hay de todo: una pochoclera portátil, un proyector por $60.000, platos símil piedra y hasta camperas súper abrigadas a precios irrisorios.

En cuanto a decoración de cocina, las tendencias son claras: vasos texturados o con relieve tipo burbuja, vidrio tornasolado, cubiertos dorados o con formas redondeadas. “La tendencia globo se ve en todo: floreros, cubiertos, vasos”, describió.

Durante los tours de compras, las mujeres visitan varios bazares y tiendas de decoración; que son seleccionadas por Juliana en base a su experiencia de comprar "bonito, bueno y barato"

En vajilla, lo esmaltado y lo blanco con bordes negros es lo más buscado. Y aunque a veces sube productos que no son de su estilo, lo hace porque sabe que a su audiencia le interesan.

También comparte hallazgos en Facebook Marketplace, ferias y remates: “Me compré un carrito de metal, lo pinté de azul y quedó como una pieza de diseño. Si lo hubiese comprado en un local de Palermo costaba una fortuna. Hay que tener referencias, saber buscar”.

Para Juliana, decorar no es sólo comprar: es contar una historia personal. “No hay que tener una casa Airbnb. Todo blanco, todo gris, todo neutro: eso no dice nada de vos”. Propone que cada persona tenga un plan, un presupuesto y una idea clara de lo que quiere transmitir. “Comprá lo que te represente. Que alguien entre a tu casa y diga: acá sólo puede vivir vos”, aconsejó.

Las duchas de Pinterest se consiguen en un local de la calle Pasteur

Su comunidad valora esa sinceridad: no vende lo inalcanzable ni promueve el consumo compulsivo. Sus recomendaciones están basadas en precio, disponibilidad y estilo. “Estoy muy actualizada con los precios. El otro día vi unos vasos en un supermercado que ni en Once se consiguen tan baratos. Eso también es información”, aseguró.

Aunque muchos le sugieren profesionalizar más su trabajo en redes, Juliana prefiere mantenerlo como un espacio de disfrute. “Twitter es servicio”, dice. “Lo que comparto es útil, pero no quiero convertirlo en una obligación. Tengo mis clientes, mis consultorías, mi marca. Esto es mi hobby”, enfatizó.

Muchos de los productos se consiguen en bazares que tienen compra mínima. En este caso, para comprar las tazas de gatitos hay que desembolsar $8.000

Actualmente, Juliana vive de su marca de textiles y de brindar asesoramiento a empresas. De hecho, una firma de productos para el hogar la contrató para curar e importar líneas de productos. “Muchos creen que soy decoradora, pero nada que ver. Mi experiencia en marketing, sumado a que manejo bien temas de importación, impuestos y proveedores; me abrió otras posibilidades laborales”, admitió. Lo que nunca se imaginó es que terminaría siendo influencer.