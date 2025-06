El emotivo reconocimiento para Jorge Lanata de la Academia Nacional de Periodismo

Barbara y Lola Lanata, emocionadas en el acto de la Academia Nacional de Periodismo en el que homenajearon a su papá

La Academia Nacional de Periodismo entregó el premio Plumas de Honor del 2024 a Leila Guerriero y del 2025 a Jorge Fernández Díaz. En el acto, realizado hoy en la Biblioteca Nacional, también se entregó el diploma de miembro honorífico a Bárbara y Lola, las hijas de Jorge Lanata. “Se lo otorgamos en septiembre del año pasado cuando estaba internado. Pensamos que como luchador que era iba a salir adelante. No pudo lamentablemente”, explicó al comienzo del evento Joaquín Morales Solá, presidente de la Academia.

El recuerdo de Jorge Lanata

Antes de la entrega del diploma, se proyecto un clip con algunas imágenes del trabajo de Lanata durante su carrera. El video arranca con un Jorge muy joven con una máquina de escribir en su escritorio a mediados de la década del 80. Después aparecen las apariciones en la TV del fundador de los diarios Página 12 y Crítica de la Argentina (el último diario papel). También la impactante entrevista a una nena tucumana que lloró de hambre. “Por el miedo a fracasar, no triunfas. Yo fracasé varias veces y no pasa nada. Hay que seguir intentando”, sostiene Lanata en otra de sus entrevistas. “Los periodistas tenemos buenas preguntas. Eso es lo que tenemos que hacer. Las respuestas las dan los políticos o los obispos, por ejemplo”, definió Jorge al finalizar el clip.

Jorge Fernández Díaz recibió la Pluma de Honor 2025 (Maximiliano Luna)

Morales Solá y Fernández Díaz advirtieron sobre los ataques a periodistas (Maximiliano Luna)

Las luces del auditorio Jorge Luis Borges se encendieron con la última frase de Lanata y todo el público se puso de pie para aplaudir al periodista. En ese momento, Bárbara y Lola subieron al escenario para recibir el diploma que el periodista no pudo recibir. Las chicas hablaron juntas, casi a coro. “Estamos muy orgullosas de recibir este diploma en nombre de nuestro papá”, arrancó Bárbara. “Estar acá es una forma de seguir acompañándolo con lo que fue su trabajo, que era el gran motor de su vida”, agregó Lola. Las hijas de Lanata agradecieron y posaron para los reporteros gráficos.

Bárbara y Lola Lanata reciben el diploma de su papa de manos de Joaquín Morales Solá (Maximiliano Luna)

Joaquín Morales Solá, presidente de la Academia Nacional de Periodismo, abrió el acto en la Biblioteca Nacional (Maximiliano Luna)

Sobre los premios Plumas de Honor, Morales Solá sostuvo que representan los valores republicanos y democráticos de una sociedad. “Hay que tenerlo muy en cuenta en el contexto actual en el que vivimos”, sostuvo. En tanto, el periodista expresó su solidaridad con los periodistas agredidos desde el Gobierno Nacional. “Basta, es demasiado”, finalizó.

Las nuevas Plumas de Honor

Leila Guerriero recibió la Pluma de Honor 2024 por su trabajo. La periodista arrancó su carrera en la revista Página 30. “Fue gracias a Jorge Lanata que creyó que yo podía ser periodista”, sostuvo. Guerriero trabajó además en La Nación, la revista Rolling Stone y El Mercurio de Chile. Actualmente escribe columnas en El País de España y es editora para América Latina de la revista Gatopardo. “Es importante que este acto se haga en la Biblioteca Nacional. Esto es un centro de sabiduría, creatividad y resistencia”.

Leila, además, nombró a muchos de los que considera maestros. Rodolfo Walsh y María Moreno. “Pero especialmente a Martín Caparrós, uno de los mejores cronistas de nuestra época”. La periodista valoró que pueda trabajar lejos de las urgencias y la búsqueda de clics. “Creo que aporto a la libertad de expresión desde mis crónicas con contradicciones y matices en las voces. No se trata de llegar primero. Se trata de llegar mejor en el periodismo”, sostuvo.

Leila Guerriero y Graciela Fernández Meijide se saludan al inicio del acto (Maximiliano Luna)

Elogios de Joaquín Morales Solá para Leila Guerriero y Jorge Fernández Díaz (Maximiliano Luna)

Guerriero, además, escribió más de 15 libros. Su último texto, La Llamada, sobre la vida de una desaparecida que sobrevive en la ESMA fue elegida como el mejor del 2024 por la Fundación El Libro de Buenos Aires.

Luego llegó el turno de Jorge Fernández Díaz de subir al escenario a recibir la Pluma de Honor 2025. “Cuando le dije a mi papá que iba a ser periodista pensó que estaba perdido. El periodismo a veces se convierte en arte”, arrancó si discurso tras recibir el galardón.

Leila Guerriero recibió la Pluma de Honor 2024 (Maximiliano Luna)

Fernández Díaz también recordó a Lanata. “Fue el más creativo de nuestra generación. Se lo extraña”, afirmó. El periodista, además, se solidarizó con sus colegas atacados desde el Gobierno Nacional. “ME crié en una redacción. Ahí respiré toda la bohemia que ya no existe más. Si atacan a un periodista, están atacando a alguien de mi familia”, resaltó.

Graciela Fernández Meijide y José Ignacio López, presentes en el acto de la Academia Nacional de Periodismo (Maximiliano Luna)

El valor del periodismo

“Conozco -soy veterano y por lo tanto no soy ingenuo-, los actos innobles que el periodismo puede cometer. No me refiero ahora a la fiel infantería del periodismo, que suele recurrir al pluriempleo porque está mal paga, pero que recorre cotidianamente el territorio y nos trae información muy valiosa desde las entrañas mismas del palacio inexpugnable. Me refiero a muchos otros que realmente operan o se corrompen, y que además han perdido la humildad del oficio”, explicó el periodista premiado.

“En este oficio siempre hubo canallas y honrados, precisos y mentirosos. No se puede permitir que paguen justos por pecadores. El periodismo es la resistencia de la democracia liberal. Somos los que rasgamos los velos de los engaños del poder”, sostuvo Fernández Díaz.

Fernández Díaz valoró el rol del periodismo para que las sociedades estén informadas (Maximiliano Luna)

Además, el periodista premiado indicó que “desde hace algunos años, los gobiernos se han convertido en factorías de relato diario, en una productora de contenidos, en una fábrica incesante de literatura de ficción. Controlan más la narrativa y la agenda que los propios actos de gobierno. El relato es la gestión. Y ese relato está plagado de bulos, manipulaciones, datos incorrectos, mentiras, calumnias, falacias y mucha, mucha contabilidad creativa. Los periodistas, con sus datos veraces, con sus números independientes y con sus argumentaciones lúcidas son un incordio, porque atacan el corazón mismo de la ficción gubernamental”

Y se pregunta Fernández Díaz: “¿Cómo no vamos a ser un peligro? ¿Cómo no vamos a ser los malos, sucios y feos de la historia? ¿Cómo no vamos a ser tachados de corruptos y decadentes? ¿Cómo no vamos a integrar un “oficio maldito”? Somos el único obstáculo para una hegemonía de la acción y la palabra. Para un soliloquio del poder”.

El abrazo de los periodistas Fernández Díaz y Morales Solá en el escenario (Maximiliano Luna)

“Soy consciente de que los periodistas debemos seguir estudiando a medida que ejercemos el trabajo, que debemos conseguir más calado profundo en nuestras visiones y reflexiones. Y, sobre todo, creo que debemos hacer una autocrítica profunda. Sabemos que algunos colegas han decidido ser ricos y famosos a cualquier precio. Que repiten con entusiasmo consignas dictadas por mandarines con billetera y que incluso se suben a campañas sucias contra disidentes. También que hay quienes temen pensar fuera de la burbuja de sentido o hablar y escribir contra su propia audiencia. Nuestra audiencia no puede ser nuestra tirana, porque entonces perdemos tarde o temprano la autoridad moral. Y si perdemos eso lo perdemos todo. A veces es preferible perder con honestidad que convertirnos en un camaleón”, explicó Fernández Díaz.

“El poderoso miente por naturaleza. Y hoy tiene a muchos empleados disfrazados de tuiteros y youtubers construyendo fake news y jugando al fusilamiento mediático y a la posverdad. Buscando que tengamos miedo, que nadie sea capaz de hablar en televisión ni siquiera del precio de las empanadas sostuvo Fernández Díaz-. Linchamientos, ejecuciones simbólicas, escarmiento y estigmatización: todo para inhibir críticas y cuestionamientos.

El discurso de Fernández Díaz al recibir la Pluma de Honor 2025 (Maximiliano Luna)

Luego prosiguió Fernández Díaz: “Sí, somos muy peligrosos los periodistas. Somos parte esencial de la democracia. Y si no dijéramos cosas incómodas y no fuéramos peligrosos, la democracia tal y como la conocemos y anhelamos no sería posible. Sólo serían posibles el monólogo, la hegemonía y la propaganda. Y la autocensura”.

“El país próspero fue diseñado por periodistas. Moreno, Sarmiento, Mitre, Alberdi, Mansilla, los hermanos Gutiérrez. Fueron ellos, desde los diarios y con sus crónicas y columnas de ideas, quienes discutieron ardorosamente y alumbraron la modernidad. Con sus defectos y sus aciertos, con las luces y sombras de aquella época. Pero fueron ellos los que fundaron el periodismo y los valores de la patria. No queremos lo suficiente a los periodistas”, finalizó Fernández Díaz.