A 10 años de Ni Una Menos: la génesis de la manifestación que sacó la palabra del closet y cambió al mundo de sur a norte

En la movilización "Ni Una Menos" las periodistas tuvieron un rol central. Por eso, la amenaza, persecución y silenciamiento de las periodistas afecta la vida de todas las mujeres (Fernando Calzada)

El movimiento Ni Una Menos surgió, el 3 de junio de 2015, en Argentina e impulsó la cuarta ola feminista mundial y la liberación de la palabra. Una nueva era de participación feminista, impulsada por un país del sur global, con una participación masiva de jóvenes, con la estrategia de aprovechar la ventana abierta -en ese momento- de las redes sociales y con el rescate de la lucha por los derechos humanos y los Encuentros Plurinacionales de Mujeres y Diversidades.

Es imprescindible entender la importancia en el décimo aniversario porque, en tiempo récord, las mujeres argentinas son castigadas por ser impulsoras de un movimiento de reivindicación con el silenciamiento, la persecución y la búsqueda de anulación de los logros. Y el norte global (Estados Unidos y Europa) que se plegaron, después, al impulso se quedaron con la alfombra roja, las series subidas a las plataformas, los libros editados en todo el mundo y el relato en donde se borra el inicio y se empieza a contar desde que los países que se consideran relevantes tomaron la posta.

El extractivismo cultural de los países más ricos en el relato histórico se generó en tiempo récord. No es fácil para periodistas y escritoras reivindicar en un contexto de amenazas, persecución y precarización. Y el resto del mundo cuenta los efectos sin contar el inicio. Y ese relato sesgado deja más desamparadas a las que iniciaron la llamarada. A la vez que cuenta el fuego sin entender la raíz del calor latinoamericano que le da sentido a los sucesos que cambiaron el mundo.

Los diez años de Ni Una Menos que hacen historia y cambian la historia

Ni Una Menos se inició con un tuit de la periodista Marcela Ojeda. Dos años después, en el 2017, surge el Me Too. En 2016, durante la visita a Argentina, Michelle Obama, en ese momento primera dama de Estados Unidos, dio un discurso en Barracas para estudiantes secundarias en un encuentro titulado: “Dejemos que las niñas aprendan”. El 23 de marzo de 2016, Michelle resaltó el impulso de Marcela Ojeda y nombró la frase “Ni Una Menos”.

“Pensemos lo que pasó aquí mismo el año pasado cuando la periodista Marcela Ojeda se indignó por los horrendos femicidios que estaban ocurriendo y mando un tuit diciendo “Nos están matando”. Y preguntó: “¿No nos vamos a hacer oír”? En cuestión de días otras periodistas se sumaron a este movimiento para organizar una marcha -relató-. Creían que iban a convocar a miles de personas. Pero, como todas sabemos el 3 de junio del año pasado, 200.000 personas, mujeres de todas las edades y hombres también, colmaron las calles para decir al unísono ‘Ni Una Menos’. El Congreso aprobó un proyecto de ley para brindar asistencia jurídica gratuita a las sobrevivientes de violencia de género. Y todo esto sucedió porque una mujer valiente decidió plantarse firme y hacerse oír”.

En 2016 Michelle Obama era primera dama y una de las mayores figuras mundiales. En su visita a Argentina resaltó la lucha de Ni Una Menos y los logros legislativos (AP Photo/Matt Rourke)

La lectura norteamericana tiene un guión fijado en heroínas particulares y la narrativa latinoamericana, en cambio, pluraliza las voces y es intrínsecamente colectiva. Por eso, también, es central entender que el impulso del movimiento fue latino. Aunque es importante recordar y agradecer a las que pusieron el cuerpo para que los hechos sucedieran. El discurso de Michelle lo acredita y también que, en 2016, Ni Una Menos era un antecedente para Estados Unidos, pero todavía no se hablaba del Me Too. El orden, en este caso, sí altera el producto.

Ni Una Menos se conoció a nivel mundial el 3 de junio de 2015. Pero la frase la creó la poeta mexicana Susana Chávez. Ella no llegó a ver la repercusión del lema que escribió. Fue asesinada el 6 de enero de 2011 por tres hombres jóvenes que la violaron, le arrancaron una mano (para dejar rastros de un crimen narco), la asfixiaron con una bolsa y tiraron su cuerpo. El fiscal dijo que se trató de un “encuentro desafortunado”. Desafortunado fue el comentario. El espíritu de Ni Una Menos es dejar de nombrar como pasión, excepción o mala suerte la violencia hacía mujeres y disidencias sexuales.

No era la fortuna, ni buena ni mala, eran femicidios. Susana tenía 36 años y denunciaba los crímenes de forma sistemática en Ciudad Juárez. Ella había creado, en 1995, el lema “Ni una mujer menos, ni una muerta más” que se retomó en Buenos Aires con la consigna “Ni Una menos”. América Latina respiró junta, pero también la asfixiaron en el relato histórico que solo tomó (sin pedir prestado) los recursos del sur (también los recursos culturales) y después les puso el copyright cuando se enmarcaron en Hollywood, en Goya o en Cannes.

Las periodistas feministas fueron fundamentales en la movilización de la marcha del 3 de junio de 2015

Después de 2015, llegó el boom de relatos con el hashtag #MiPrimerAsedio en Brasil y las repercusiones con #MiPrimerAcoso en Colombia. Las mujeres brasileñas respondieron con #EuTambém, mientras que la frase emblemática se convirtió en #EnaZeda en Túnez ; #Cuéntalo en España; #EndRapeCulture en Sudáfrica; #UnVioladorEnTuCamino en Chile.

En realidad, el concepto de Me Too lo creó, antes, en 2006, Tarana Burke. Pero se reconoce en la línea de tiempo del siglo XXI desde el 2017. La creadora trabajaba con supervivientes de violencia sexual. La actriz Alyssa Milano la encontró y, aunque no conocía su origen, instó a las que habían vivido agresiones sexuales a utilizarla. En Estados Unidos había surgido un escándalo que terminó englobado con el hashtag Me Too.

El 5 de octubre de 2017, Jodi Kantor y Megan Twohey, periodistas del diario estadounidense The New York Times, publicaron la primera investigación sobre el caso Harvey Weinstein, productor de cine acusado de violencia sexual por decenas de actrices. Harvey Weinstein era un depredador sexual que tenía como estrategia ofrecer papeles en las películas en las que era productor.

Tarana Burke fue la creadora de la frase "Me Too", en el 2006, que se convirtió en un emblema mundial a partir del 2017 (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo)

La fiscal Shannon Lucey en un juicio realizado en abril de este año dijo que él tenía “todo el poder” en Hollywood. Pero, su defensa aludió que tenía “relaciones mutuamente beneficiosas”. Weinstein ya estaba condenado a 23 años de prisión, pero anularon el fallo por errores procesales. De todas maneras sigue preso porque fue sentenciado, por agresiones sexuales, a 16 años de prisión en California.

El periodismo no relató el Ni Una Menos. Lo generó. El periodismo no relató el Me Too. Lo generó. Eso explica en buena parte por qué la persecución a las periodistas es tan inclemente en tiempos de retroceso y venganza por el cambio de tiempo y los costos para los agresores. En octubre de 2017, una investigación periodística realizada por Ronan Farrow para The New Yorker desencadenó el Me Too. Por supuesto es un movimiento con enorme valor que generó que muchas mujeres hablaran. El problema no es darle entidad sino que el mundo se olvide que el inicio del vendaval de voces femeninas contando las agresiones que sufrieron históricamente fue latinoamericano.

“¿Por qué ahora, por qué estas acusaciones y no las de hace dos, cinco o diez años, como las hechas contra Bill Cosby o el escándalo que protagoniza el reconocido presentador de Fox Bill O’Reilly? Es inevitable hacer la pregunta. La respuesta hay que buscarla en la expansión de los movimientos feministas, en el caldo cultural que se viene gestando desde hace al menos un año: la fuerza y la resistencia del movimiento ‘Ni Una Menos’”, reconoció el diario El País de España, en la nota, “Yo también” refuerza la revolución de las mujeres que responsabiliza al acosador, no a la víctima del 24 de diciembre de 2017.

Todos los años se realizan marchas de Ni Una Menos por las víctimas como María Speratti (EFE)

En los inicios del Me Too estaba claro de que no era una gesta que se había iniciado sola o con la brújula en el norte. Pero en pocos años la brújula se olvidó de mirar al sur y se contó como si no tuviera antecedentes en América Latina. La historia empezó en las denuncias del norte de México, en las calles de Buenos Aires, en las répicas en Lima, Perú, en los tambores de Montevideo, Uruguay, en las redes sociales de Brasil y Colombia. Hace diez años empezaba otra historia. La película empezó antes que en Estados Unidos se filmaran las películas sobre las denuncias de acoso sexual.

A partir del Me Too llegó la espectacularización y la réplica mundial, con los focos siguiendo a estrellas y series contando lo que había pasado en Estados Unidos, arrancaron con el cronómetro para contar lo que no se había contado (o lo habían contado las que no contaban). Hoy el mundo cuenta el auge de las denuncias por violencia sexual y el relato masivo de mujeres y diversidades con la marca que surgió del país que sabe imponer sus marcas. Pero la marcha histórica hoy cumple diez años y esas huellas tienen que quedar en la historia.

En el momento en el que los sucesos ocurren parece inverosímil que puedan ser negados. Pero en una época vertiginosa en que los hechos pasan tan velozmente para la memoria colectiva que parecen olvidados casi inmediatamente después de ser archivados como parte del presente, los orígenes de los movimientos sociales y colectivos quedan tapados y registrados por quienes replicaron en un lugar central el movimiento, aunque no hayan generado su impulso. En menos de diez años se quiere minimizar y tapar el valor histórico y simbólico de Ni Una Menos. La lucha es también por contar la historia sin que la cuenten los que más poder narrativo tienen.

En la marcha de Ni Una Menos del año pasado se mostraron los pañuelos como símbolos de diversas luchas con distintos colores y como íconos mundiales de la resistencia feminista (Gustavo Gavotti)

Por ejemplo, el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora en homenaje a las hermanas Mirabal, de República Dominicana. La liberación de la palabra comienza con Ni Una Menos en Argentina el 3 de junio de 2015 y se difunde por Perú, Uruguay e Italia, entre otros países. La huelga feminista del 8M se inició en 2017 en Polonia y Argentina, y fue tomada por España en 2018. Pero hoy la lucha contra la violencia de genero no reconoce su raíz en América Latina y el Caribe. Y, al contrario, mira para el costado o pretende enseñar de qué se trata la lucha de las mujeres. El negacionismo de los más poderosos también niega el origen latino del auge de la resurrección feminista.

La liberación de la palabra que se generó con Ni Una Menos y Me Too implicó romper el silencio social sobre los problemas que afectaban a las mujeres. En Argentina, el periodismo feminista fue clave en la construcción de libros y charlas para salir de relaciones violentas, en dejar de llamar “crímenes pasionales” a los femicidios, en animarse a generar nuevas narrativas contra el abuso, en posicionarse a favor del goce sexual y en generar una marea verde que ponga en conversación el derecho al aborto y se anime a hablar de temas que antes eran tabú y ahora son derechos garantizados por ley.

Pero, el efecto backlash está generando una revancha que incluye amenazas, hostigamiento, intimidaciones y que corre de lugares públicos y de las redes sociales a las protagonistas del cambio. Por eso, a diez años, Ni Una Menos es un orgullo, una patria extendida a Latinoamérica y al mundo, una palabra que echó a girar y que no puede olvidarse de sus raíces. Porque allí donde nos plantamos es que nuestra palabra sigue viva.