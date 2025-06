Las tradiciones y los significados del Shavuot: la historia de una festividad que recuerda la transformación del pueblo judío

Shavuot - Una Festividad Testigo De Lo Inalterable

Shavuot es una festividad judía que celebra un momento crucial en la historia de este pueblo: la entrega de la Torá en el Monte Sinaí. Este evento, ocurrido hace más de tres mil años, marcó la transformación de los hebreos de un pueblo de esclavos a una nación sagrada encargada de llevar luz divina al mundo a través del estudio y la práctica de los preceptos divinos.

El Rabino Tzvi Grunblatt, director de Jabad Lubavitch en Argentina, destacó la importancia universal de Shavuot. El rabino enfatizó que 3.337 años atrás, Dios entregó la ley, la Torá, al mundo en el Monte Sinaí. “Este domingo primero de junio, con la puesta del sol, entramos en una fecha que impacta a la gran mayoría de los seres humanos. Las religiones monoteístas están todas basadas en la Torá, el Pentateuco, los cinco libros de Moisés”. Grunblatt explicó que, junto con 613 preceptos para el pueblo judío, se entregaron siete preceptos universales para todas las naciones: no robar, no matar, no cometer adulterio, no hacer sufrir a un animal, ser justo, no blasfemar y no hacer idolatría. “Siguiendo estos siete preceptos, tendríamos y tendremos una civilización sana, firme, creciente sin todas estas grandes confusiones y problemas que tenemos hoy a nivel global y a nivel individual. Porque el hombre no tiene un camino, no tiene un rumbo, no sabe manejarse, no sabe cuáles son las pautas, cuál es el camino, cuál es el sendero para el éxito verdadero”, mencionó.

El rabino destacó la importancia de la tradición y dijo que la comunidad judía se reúne para escuchar la lectura de los Diez Mandamientos. “El día lunes 2 de junio nos reuniremos en todas las sinagogas del mundo entero para leer en la Torá, en el pergamino original de lo que fue entregado por Moisés en su momento por parte de Dios, todo el suceso de la entrega de la Torá: cómo Dios dijo los Diez Mandamientos”, explicó. Y el énfasis -agregó- está en que toda la familia, hombres, mujeres, chicos, ancianos asistan a la ceremonia de lectura. En Israel, incluso los bebés en las salas de neonatología participan, porque “la única garantía de mantener esta palabra esencial viviente de Dios es cuando los chicos se nutren con eso”.

Shavuot, una festividad testigo de lo inalterable

A su vez, la noche previa a la lectura es de reflexión y estudio, como muestra de entusiasmo y dedicación. Es para corregir el error de sus antepasados, quienes se durmieron antes de la entrega de la Torá. Esta vigilia incluye la lectura del Libro de Ruth, honrando el legado del Rey David, descendiente de Ruth, quien falleció durante esta festividad. “Nos quedamos despiertos toda la noche estudiando la Torá porque el tema no está hace 3337 años: lo vivimos hoy, lo revivimos hoy y estamos toda la noche preparándonos para ese día, cuando Dios renueva cada año el vigor, la fuerza, la luz, la energía para que cada uno de nosotros recibamos la Torá de manera renovada”, dijo el rabino.

Los sabios describen la entrega de la Torá como una “boda” entre Dios y el pueblo judío. Esta celebración simboliza el juramento de devoción eterna entre ambas partes, estableciendo una relación de lealtad mutua. La conexión espiritual entre el creador y su pueblo se intensificó, activando la esencia del alma judía para la eternidad. Este pacto continúa influyendo en las tradiciones y prácticas religiosas hasta hoy. Las tradiciones ancestrales de Shavuot, como la ofrenda de panes de trigo y los Bikurim, reflejan el agradecimiento por la cosecha y marcan un profundo vínculo con la espiritualidad. Shavuot es un tiempo para renovar el compromiso con los valores que han guiado al pueblo judío, recordando siempre la misión cósmica que afecta a toda la humanidad.

La celebración también incluye el consumo de comidas lácteas. “¿Por qué? Porque la Torá es dulce, nutre y genera blancura y pureza”, argumentó el rabino, quien subrayó que el calendario hebreo también marca dos acontecimientos importantísimos a lo largo de la historia del pueblo judío: “Uno es el día de aniversario de fallecimiento del rey David, que conquistó Jerusalén hace 2500 años. Y también es el día de fallecimiento del Baal Shem Tov, fundador del movimiento ‘Shabbat Perdón’, del cual Jabad es parte integral. Ese movimiento que despertó el alma, que mostró la luz divina que hay en cada existencia, en cada cosa que hay en el mundo, en cada ser humano, y nos permite iluminar nuestra vida”.

“Que este sea un Shavuot de inspiración, un Shavuot de elevación, un Shavuot para nutrirse con dulzura y así llegar al objetivo de toda la creación. Un mundo de paz, un mundo de bendición. Que recibamos la Torá con inspiración interior y con alegría”, concluyó como deseo el rabino Tzvi Grunblatt.