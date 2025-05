Se recibió de abogada y lo festejó con el trapito que la alentó durante la cursada: “Siempre me dio fuerzas”

El momento en que Ornella festeja con Adrian, el cuidacoches que le cuidó el auto los últimos dos años

El jueves 22 de mayo, Ornella Lambruschini aprobó el segundo parcial de Derecho Colectivo del Trabajo y se recibió de abogada. Su familia, el novio y sus amistades, la esperaban para festejar en las puertas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Cumplieron todos los rituales estudiantiles y, en medio del festejo y las batucadas en la calle, la recién recibida quiso hacer parte de la celebración a Adrián, el cuidacoches que además de facilitarle estacionar su auto durante los últimos dos años de la carrera, no dejó de alentarla y preguntarle cómo le había ido en los exámenes.

“Un día, mientras estaba cursando el tercer año y terminaba de estacionar mi auto, vi a un grupo recién recibidos festejando. Al lado mío estaba Adrián y le comenté mis deseos de que llegara ese día. Me dijo: ‘Ya va a llegar. ¡Ponete las pilas!’. Siempre tuvo palabras de aliento. Lo veía todos los días y nunca dejó de preguntarme cómo me estaba, cómo me había ido", resume la flamante abogada sobre el vínculo de confianza que nació con el joven que cada madrugada llega a la calle 48, entre 5 y 6, para trabajar allí todo el día.

El festejo con Adrián

No olvidar a quienes siempre estuvieron

Ornella es de La Plata, tiene 23 años y comenzó a cursar Abogacía en 2020, en plena pandemia. Esta situación le hizo vivir la vida académica de una manera particular. A los cinco años, le llegó el día más anhelado.

“Me recibí con el segundo parcial de la materia, con modalidad múltiple choice. Mientras lo hacía, ya presentía que me iba a recibir, porque sabía las respuestas, así que sentí más ansiedad que nervios. Afuera me esperaban mi familia, Gian Luca, mi novio, y mis amigos. Al terminar, el profesor nos dio la nota, nos aplaudió, felicitó y firmó la libreta. Éramos seis los que nos recibimos ese día y salimos todos juntos a saludar y festejar con todo“.

En la calle, los recién recibidos y el grupo que los fue a acompañar festejaron. Fue cuando una de las amigas de Ornella comenzó a grabar el video que a los pocos días se volvió viral por la actitud agradecida de la joven que no dudó en reconocer a quien la ayudó con algo tan complicado como lograr estacionar en la zona de la facultad.

Ornella junto a su familia

“A Adrián lo fui a ver el día anterior, el miércoles. Le dije: ‘Adri, mañana me recibo’. Él estaba feliz por mi y me dijo que se iba a preparar para celebrar. El día del festejo, en medio de la batucada, me acordé de él. Les dije a mis amigas ‘tengo que ir a saludar a Adri’, y fuimos a buscarlo. Primero, lo buscamos en su cuadra; después lo vimos llegar porque él vio nuestro festejo. Saludó a mi familia, y también a Manuela, una compañera que se recibió conmigo, que además es mi vecina de toda la vida. Adri la conoce porque todos los días llegábamos juntas a la facultad, en mi auto", relata.

Los jóvenes se conocieron cuando comenzó la cursada presencial, post pandemia. “Fue en mi tercer año de carrera, porque empecé en 2020 y era todo virtual. Él trabaja a una cuadra de la facultad y ya desde el primer momento me pareció muy respetuoso. Así, cada vez que yo dejaba el auto charlábamos unos minutos; o cada vez que yo pasaba por ahí. Como un día vi que tenía una pulserita de Gimnasia y Esgrima, yo le comentaba sobre los partidos. Con el tiempo, se volvió una relación cotidiana.

El grupo que se recibió de abogadas y abogados

Ella también le preguntaba por sus cosas. “Adrián trabaja en esa cuadra hace muchos años. Tiene dos hijas y todos los días llega muy temprano y se queda hasta la tarde en la cuadra”, cuenta y dice con emoción que ella no es la única que estrechó lazos con el joven sino todo el barrio.

“La gente confía mucho en él por cómo es. Hay vecinos que le deja las llaves del auto, se lo quiere mucho. Él ayuda en todo y a todos, y siempre busca changas para trabajar: lava autos, baja mercadería de los autos cada vez que alguien se lo pide, cuida a los chicos cuando suben al micro escolar... Siempre está atento a las necesidades de los vecinos. Es muy honesto, muy educado", lo describe.

Con el paso de los días de la cursada de aquel tercer año de Ornella, Adrián buscó la manera de ayudarla y facilitarle la ardua tarea de tener un lugar para estacionar. Aunque no le reservaba un espacio exclusivo, le daba una mano con lo que más conocía. “Conoce tanto el movimiento de la cuadra, que sabía si un auto se iba a ir, y a qué hora, y me avisaba: ‘Venite que en cinco minutos se libera un lugar’, me decía. Es un facilitador de la vida en el centro", admite.

El festejo frente a la Catedral de La Plata

El recuerdo de la pandemia

Iniciar una carrera durante el aislamiento para prevenir la propagación del coronavirus fue difícil para Ornella. Había estado por meses esperando ansiosa el momento de iniciar la vida universitaria cuando el mundo se paralizó.

“La virtualidad me alejó de la experiencia universitaria. Todas las primeras materias las hicimos por Zoom, los momentos de estudios en grupo y los primeros contactos más cercanos. ¡Todo! En tercer año fue presencial y fue lo mejor que me pasó... Ahí me volví a enamorar de la carrera. Empecé a hacer amistades, a compartir mates, ir al buffet, a sentirme una universitaria, cosas que no pasa cuando cursás de manera virtual", reconoce. En esos años, trabajó dando clases de inglés y optó por dedicarse de lleno a estudiar.

Flamante abogada

Como recién salida de una universidad pública, reconoce que en las aulas se habló mucho sobre el conflicto universitario desatado en Argentina cuando el gobierno de Javier Milei prorrogó el presupuesto 2023 sin ajustes por inflación, lo que implicó un recorte real que puso en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas. Entonces, la reacción popular fue inmediata: el 23 de abril de 2024 se realizó la primera Marcha Federal Universitaria y participaron más de un millón de personas en 70 ciudades del país. El 2 de octubre se convocó una segunda marcha, esta vez en repudio al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario, con movilizaciones destacadas en las ciudades de Córdoba y Rosario. Aunque el gobierno alcanzó un acuerdo parcial con la UBA, la mayoría de las universidades nacionales aún siguen en conflicto y el reclamo del financiamiento acorde para sostener la educación superior pública.

En ese contexto particular, recibirse tiene un peso extra. "Estoy muy agradecida a la universidad publica. Me llevo mucho aprendizaje académico, grandes profesores y amigos para toda la vida. La UNLP tiene que sostenerse y esa es una cuestión de Estado, no de gobiernos. Tiene mucho prestigio y nosotros, los estudiantes, junto con los docentes, tenemos que honrarlo. Se habló mucho del tema, sobre todo por ser una facultad de sociales. Hay agrupaciones políticas, espacios de debate para hablarlo, pero también surgió en las aulas y en las charlas entre estudiantes", reconoce Ornella.

Este lunes, Ornella visitó a su amigo Adrián, quien le agradeció porque su historia se hizo viral

A pocos días de recibida, cuenta que está en la desafiante búsqueda laboral. “Me gusta el derecho empresarial o corporativo. Estoy con el LinkedIn abierto, buscando oportunidades", asegura y cuenta que aunque ya no vaya a cursar, seguirá conectada a la UNLP.

“Mi hermana menor estudia derecho y la voy a acompañar. Además, es una zona céntrica, así que veré por allí a Adrián y lo voy a seguir visitando. ¡Él es un gran tipo! En una sociedad donde muchas veces hay personas violentas, él es todo lo contrario: respetuoso, trabajador, querido por toda la cuadra. Siempre me dio fuerzas y me pareció natural festejar con él. Todo el mundo lo saluda y lo aprecia. Ojalá quienes puedan lo ayuden con changas para que trabaje y no le falte nada. Le deseo lo mejor”, finaliza.