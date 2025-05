Cómo evitar riesgos con estufas a gas para su uso en el hogar

El monóxido de carbono, gas tóxico e inodoro, es un peligro asociado al uso incorrecto de estufas a gas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del invierno, la necesidad de activar sistemas de calefacción como las estufas de gas se vuelve indispensable en numerosos hogares argentinos. Sin embargo, este proceso no está exento de riesgos, especialmente si no se toman las precauciones adecuadas. El monóxido de carbono, un gas tóxico e inodoro, es un peligro latente cuando las estufas y otras instalaciones de gas no son mantenidas correctamente.

Qué revisar antes de encender una estufa de gas

Antes de encender una estufa tras meses de inactividad, es esencial realizar ciertos chequeos que garanticen su correcto funcionamiento. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) recomienda una revisión anual preferentemente durante el periodo de temperaturas bajas.

Este mantenimiento debe incluir la comprobación de que no existen pérdidas de gas en la conexión de alimentación, que tanto el piloto como el sistema de encendido operen adecuadamente, y que los quemadores estén limpios de cualquier obstrucción.

Realizar un mantenimiento anual de las estufas de gas es clave para prevenir riesgos en los meses fríos (Freepik)

Además, es crucial asegurar que los conductos que evacúan gases tóxicos al exterior estén despejados y que las rejillas de ventilación permanezcan abiertas y sin obstrucciones. Estos pasos no solo previenen accidentes de inhalación de monóxido de carbono, sino que también evitan el uso ineficiente del gas que podría elevar los costos en la factura.

Qué significa la llama amarilla o naranja de la estufa de gas

El color de la llama de una estufa es un indicador importante de su estado de funcionamiento. Una llama azul sugiere una combustión adecuada, mientras que una llama amarilla o naranja puede indicar problemas. Este último color puede ser sintomático de una combustión incompleta que produce monóxido de carbono, un gas peligroso.

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria advierte que la combustión inadecuada puede representar riesgos significativos para la salud, ya que el monóxido de carbono puede reemplazar al oxígeno en los glóbulos rojos, causando daño en los tejidos corporales y, en casos severos, la muerte.

¿Es necesario desarmar la estufa para comprobar su estado?

Una llama azul en la estufa indica combustión adecuada, mientras que una amarilla puede ser signo de peligro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evaluar adecuadamente el estado de una estufa de gas, a menudo es necesario desarmarla. Este procedimiento permite realizar una inspección más minuciosa de componentes internos como los quemadores y el sistema de encendido, asegurar que están limpios y en buen funcionamiento.

Los costos por desarmar y limpiar una estufa pueden variar. En algunos casos, si se detecta un problema, el gasista puede necesitar realizar reparaciones adicionales, lo que aumentará el costo total.

¿Es recomendable llamar a un gasista profesional?

Contratar a un gasista profesional es altamente recomendable para asegurar que la estufa de gas esté en condiciones óptimas. Un gasista matriculado cuenta con la formación y el equipo necesario para realizar revisiones completas, detectar cualquier fuga o defecto y asegurar que todas las partes del aparato funcionan correctamente.

Además, buscar múltiples presupuestos antes de seleccionar un prestador es una práctica aconsejable para evitar abusos de precios. Las plataformas especializadas en servicios profesionales pueden ser una fuente confiable para encontrar gasistas calificados, con precios fijos o cotizaciones competitivas.

¿Por qué es peligroso usar una estufa en mal estado?

Inspeccionar conexiones, conductos de ventilación y quemadores ayuda a evitar accidentes relacionados con el gas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de una estufa de gas en mal estado es extremadamente peligroso debido al riesgo de liberación de monóxido de carbono, un gas que es tanto inodoro como incoloro, pudiendo acumularse inadvertidamente en espacios cerrados.

Como señaló la empresa MetroGAS, en 2024, las intoxicaciones con monóxido de carbono resultaron en numerosas muertes y hospitalizaciones en Buenos Aires. La falta de mantenimiento y ventilación adecuada son factores críticos que pueden provocar estas intoxicaciones con consecuencias trágicas.

Otros cuidados que hay que tener en casa sobre el monóxido de carbono

Además de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de calefacción, es fundamental mantener una adecuada ventilación en el hogar. No se debe bloquear las rejillas de ventilación, y es necesario verificar regularmente la seguridad de los artefactos por un gasista matriculado.

En caso de sospecha de una posible intoxicación, indicada por síntomas como dolor de cabeza o somnolencia, se debe ventilar el área inmediatamente y buscar atención médica. Asimismo, se debe evitar utilizar la cocina para calefaccionar las habitaciones, una práctica desaconsejada por su alto riesgo de producir monóxido de carbono.