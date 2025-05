De una actriz de Hollywood a una joven con cinco carreras universitarias: perfil y fotos de las 30 candidatas a Miss Universo Argentina 2025

El certamen Miss Universo no solo valora la belleza de las mujeres, sino también sus historias de vida marcada por el esfuerzo, la vocación y el compromiso social (Fotos: gentileza Miss Universo Argentina 2025)

El certamen Miss Universo Argentina 2025 se consolida como un evento donde la belleza física ya no es el único criterio protagónico. Cada candidata representa no solo una ciudad o provincia del país, sino también una historia de vida marcada por el esfuerzo, la vocación y el compromiso social.

Lejos de limitarse a pasarelas y los trajes de baño, la competencia exhibe perfiles que integran formación académica, proyectos solidarios y trayectorias personales que trascienden lo estético.

Este año, habrá 30 candidatas. Todas ellas representan a una nueva generación de mujeres jóvenes que combinan talento, inteligencia y propósito, en un escenario que exige preparación cultural, habilidades comunicativas y un testimonio con impacto.

Los perfiles son de lo más variados. Hay una actriz de Hollywood, una campeona de equitación, una joven con 5 carreras universitarias y una ex vocalista de Agapornis, entre los más destacados.

La ganadora se dará a conocer el 25 de mayo, y será quien busque la corona mundial en Tailandia el próximo 21 de noviembre.

Miss Universo La Plata 2025, una joven con un perfil académico excepcional

Lucía Sacerdoti tiene 5 carreras universitarias, habla dos idiomas y un proyecto social sobre la equinoterapia

Lucía Sacerdoti, representante de La Plata en el certamen Miss Universo Argentina 2025, es una joven de 22 años con un perfil académico y social excepcional. Graduada en Licenciatura en Comunicación en Estados Unidos, donde reside desde 2021, también completó sus estudios en Publicidad, Relaciones Públicas, Marketing y Periodismo, abarcando así cinco carreras universitarias. Pero va por más: actualmente está cursando un máster en Comunicación Profesional.

La candidata platense estudió en Tampa, Florida, ciudad donde también realiza actividades comunitarias. Maneja con fluidez el inglés, y tiene conocimientos de italiano y lengua de señas argentina, una herramienta que le permitió conectarse con diversos proyectos inclusivos.

Según relató, entusiasmo por los certámenes de bellezas comenzó desde pequeña; impulsado por historias familiares: su abuela también fue Miss. Desde entonces, Lucía manifestó su anhelo de representar a la Argentina en Miss Universo.

Lucía Sacerdoti fue elegida Miss Universo La Plata 2025

“Comencé en la televisión a los 6 meses cuando Verónica Varano tenía un programa de niños y luego participé de otros programas de televisión. También en videos de interacción para bebés llamada “Veo Veo”. Estuve en programas en América TV y Canal 13”, detalló.

En 2018 comenzó con su preparación en modelaje en la Agencia Multitalent y un año después arrancó a participar en los concursos de Misses.

Su primer contacto formal con este mundo ocurrió a los 16 años, cuando participó en Miss Supranational Teenager. Luego fue elegida Miss Teenager Argentina y más tarde designada como Miss Supranational Argentina 2020, aunque no pudo viajar por la pandemia. Estas experiencias la llevaron a prepararse de manera profunda: se formó en oratoria, pasarela, automaquillaje, protocolo y ceremonial, y conoce el valor de entender otras culturas para ser una representante global.

A Lucía le encantan los deportes: hace volteo, equitación, natación, tenis, y kickboxing. En paralelo, es voluntaria de la Cruz Roja, tanto en Argentina como en Estados Unidos, con especialización en intervención en desastres naturales. Trabajó en al menos ocho huracanes en la zona de Florida brindando testimonio sobre lo ocurrido con los argentinos.

También integra la fraternidad Zeta Tau Alpha, donde promueve campañas de ayuda a personas con dificultades auditivas en países como Honduras, Guatemala y Costa Rica, mediante la fundación Starkey Hearing Foundation.

Además, ganó el mejor liderazgo “Outstanding Leadership Award” de su universidad del año 2024-2025.

Miss Universo La Pampa 2025, una campeona de equitación con una historia ligada a su tierra

Julieta Ricardez no solo lleva la banda de Miss La Pampa, sino también una historia de vida ligada a su tierra, a los caballos, y a una vocación genuina por el servicio comunitario. Con 27 años, esta modelo profesional y profesora de equitación se posiciona como una de las candidatas más singulares de la edición 2025 del certamen Miss Universo Argentina.

A los 18 años, la joven se mudó de General Pico a Buenos Aires “en busca de su futuro”. Actualmente reside en Pilar, donde gestiona su vida entre los entrenamientos de equitación, su escuela de alumnos y su emprendimiento de ropa.

“Comencé la carrera de psicología, pero decidí dedicarme a mi pasión: los caballos”, contó. “Hoy puedo decir que amo mi trabajo. Soy amazona, profesora de equitación, modelo y emprendedora”, agregó.

Julieta se inició en la equitación a los 8 años, de la mano de su madre. Desde entonces, no dejó de montar. Actualmente adiestra seis caballos propios, que cuida y entrena todos los días en una quinta, donde también da clases. “Competimos todos los fines de semana. Me costó mucho llegar hasta acá, siempre trabajé mis propios caballos, y eso es el doble de esfuerzo.”

Julieta Ricardez fue elegida Miss Universo La Pampa 2025

Aunque prefiere evitar los títulos de grandeza, su experiencia en el mundo ecuestre es extensa. “Decir ‘campeona’ es mucho”, bromea, “pero sí, llevo 20 años en este deporte. Y me enorgullece tener alumnos y clientes que confían en mí”, remarcó.

Su llegada al modelaje fue inmediata tras mudarse a Buenos Aires. “Me contactaron de varias agencias y firmé con LO Management. Desde entonces, trabajé con prácticamente todas las marcas prestigiosas de Argentina. También hice comerciales internacionales y, a los 23 años, viajé por primera vez a Europa para modelar”, detalló.

Hoy, dedica dos o tres meses al año exclusivamente al modelaje en el exterior, una carrera que construyó desde abajo y de la cual destaca cada paso: “Todos los trabajos fueron logros. Incluso el más pequeño me ayudó a crecer.”

Aunque es la primera vez que participa en un concurso de belleza, pero no le teme al desafío: “Estoy muy acostumbrada a la competencia. En equitación hay mucha presión, y eso me dio una ventaja en cuanto a seguridad personal.”

Como parte del proceso de postulación, creó el proyecto social “Relinchos de Sanación”, una iniciativa que busca promover la equinoterapia como tratamiento gratuito para personas con discapacidad. “Es mi sueño abrir un centro al que puedan acceder sin costo. Esta terapia tiene beneficios físicos, motrices y mentales. Me gustaría difundirla también a nivel internacional, porque en muchos países aún no se conoce”, aseguró.

Otro aspecto clave de su perfil es su amor por los animales: “Desde que tengo uso de razón soy rescatista. Ya perdí la cuenta de cuántos animales salvé, desde un zorrino hasta un conejo. Algunos los adopté, a otros les encontré hogar.” Sueña con fundar un refugio, proyecto que forma parte de sus metas futuras y que espera visibilizar desde el escenario que le brinda Miss Universo.

Miss Universo Entre Ríos 2025, la ex vocalista de Agapornis

Aldana Masset es cantante y ex vocalista de agapornis, modelo y asesora de imagen

Nacida en Valle María, departamento de Diamante, Aldana Masset, de 25 años, combina una formación artística integral con un recorrido multifacético que la distingue entre las candidatas de esta edición. Su historia es la de una mujer que desde muy joven apostó por la expresión escénica, el canto y la moda, y que hoy se planta con seguridad y determinación en la antesala del certamen de belleza gracias a su paso por los escenarios, de la mano de Agapornis.

Seguidora de esa banda de cumbia pop desde chica, tuvo la posibilidad de convertirse en su cantante en 2022 tras la renuncia de Melina Lezcano. Este logro representó un punto de inflexión en su carrera. La exposición, las giras y los escenarios reforzaron su perfil artístico y la hicieron más popular.

“Empecé a trabajar como modelo desde muy pequeña, al igual que en los concursos de belleza. Siempre me gustó todo este mundo, siento que nací para esto. No tengo recuerdo que no sea cantando frente a un espejo, caminando con zapatos en los pasillos y haciendo shows a toda mi familia”, recordó la joven, cuyo mayor logro como artista fue cantar con Agapornis,

A pesar de haber formado parte de la banda durante solo un año, contó que fue un aprendizaje muy intenso que le permitió ganar mucha seguridad y confianza en sí misma. Esa experiencia fortaleció sus capacidades para enfrentar a grandes públicos y momentos de presión, habilidades que hoy le sirven en el camino hacia Miss Universo.

Aldana no solo es modelo profesional, sino también influencer y asesora de imagen, una formación que le permite proyectar una estética coherente con su personalidad y mensaje.

“Participé en Miss Universo Argentina en el año 2019, después de eso me quedé con ganas de más. Soy una persona que cree en las segundas oportunidades, por eso después de prepararme mucho y visualizarme en este escenario tan grande, decidí este año volverlo a intentar”, admitió.

Aldana Masset fue elegida Miss Universo Entre Ríos 2025

Hace poco decidió darle un nuevo impulso a su carrera lanzándose como solitas y empezando a escribir sus propias canciones. “Fue una de las cosas más lindas que me pasó, siento que siempre hay que seguir lo que dice nuestro corazón, y eso es lo que hice”, señalo.

Desde hace un año vive en Belo Horizonte, Brasil, junto a su novio futbolista Fausto Vera, que surgió del semillero de Argentinos Juniors y fue vendido inicialmente al Corinthians y ahora juega en Atlético Mineiro.

“Tenemos muchos proyectos como pareja, pero a su vez también nos gusta disfrutar de nuestros momentos, de que cada uno pueda cumplir sus sueños y que el otro sea parte de ellos”, concluyó.

Miss Universo CABA 2025 actuó de extra en una película de Will Smith

Sandra Campal está por recibirse de Licenciada en Diseño de indumentaria, es CEO de su propia marca y modelo profesional, y estuvo en películas como Focus

Nacida en Moreno, hoy Sandy Campal -de 33 años- reside en Puerto Madero, donde dirige su propia marca de trajes de baño, da clases de modelaje, se desempeña como community manager y sigue activa como modelo profesional. En paralelo, está a punto de completar su licenciatura en Diseño de Indumentaria, con la tesis como último paso académico.

“El camino empezó cuando tenía 12 años”, recordó Sandy. “Mi papá me preguntó qué quería ser cuando fuera grande. Le dije: ‘Quiero estar en la televisión’. Al día siguiente me inscribió en clases de modelaje, teatro, baile y canto”, agregó.

Desde entonces, ese deseo infantil se convirtió en vocación y oficio. Sandy se formó, insistió y construyó una carrera de más de dos décadas en el mundo artístico y de la moda.

A lo largo de su trayectoria, Campal trabajó con grandes diseñadores argentinos y fue imagen de importantes marcas nacionales e internacionales.

Su versatilidad también la llevó al mundo del espectáculo televisivo y del cine: participó en la película Focus, protagonizada por Will Smith, y en 2023 formó parte del staff de bailarinas del programa Bailando por un Sueño, conducido por Marcelo Tinelli.

Sandy Campal fue elegida Miss Universo CABA 2025

“Llegar al Bailando fue un sueño cumplido”, afirmó. “El proceso incluyó varias etapas, donde se evaluaban tanto las destrezas en el baile como la presencia escénica. Fue un año de mucho aprendizaje”, remarcó.

Una de las anécdotas que más sorprende de su carrera es su participación en Focus (2015), filmada en parte en Buenos Aires. “Conocí a Will Smith durante el rodaje en un hotel muy reconocido de la ciudad. Llegué por un casting, como muchas de las experiencias que tuve en el medio. De hecho, hace una semana participé en otro rodaje, ‘Cuento de dos mundos‘, también a través de casting”, detalló.

Si bien Sandy ya se había inscrito hace dos años a Miss Universo CABA, debió dar un paso al costado por una cláusula que fijaba un límite de edad. “Celebro que esas reglas hayan cambiado. Se abren nuevas oportunidades para más mujeres, sin prejuicios ni barreras”, afirmó la joven.

“Ser dueña de mi propia marca de mallas es uno de mis mayores logros. Desde chica intervenía ropa, cortaba y cosía prendas para darles mi toque personal. Ahora desfilamos en Punta del Este, Mar del Plata y Buenos Aires. Es la concreción de un sueño de infancia”, admitió.

Además de sus múltiples actividades, Sandy integra la Fundación FUNDAMIND, que brinda educación y alimentación a niños en situación de vulnerabilidad, especialmente afectados por el VIH/SIDA. “Creo profundamente en el poder de la empatía, el compromiso y la acción colectiva. Esta plataforma me permite visibilizar causas importantes y generar un impacto real”, concluyó.

Una por una: ellas también son candidatas a Miss Universo Argentina 2025

Miss Universo Misiones 2025

Xiomara Menna es técnica en turismo, modelo profesional, y mujer de negocios

Miss Universo Neuquén 2025

Rubis Ramos es médica especialista en cardiología, medicina estética, bailarina y empresaria

Miss Universo Chubut 2025

Karen Prait e estudiante de comercio exterior, emprendedora y modelo

Miss Universo San Juan 2025

Michelle Ávila es bailarina clásica y contemporánea, modelo y artista plástico

Miss Universo Jujuy 2025

Ana Cecilia Herrera es instructora de Taekwondo, estudiante de psicopedagogía y modelo

Miss Universo Tucumán 2025

Florencia Acosta es estudiante de educación especial, emprendedora y modelo

Miss Universo Río Negro 2025

Nahiara Infante es modelo, estudiante de contaduría y activista social

Miss Universo Santiago del Estero

Luisana Urrejola es modelo, emprendedora y estudiante de maquillaje

Miss Universo Santa Fe 2025

Valentina Galizzi es Licenciada en Diseño de Indumentaria, habla 3 idiomas y activista social

Miss Universo Santa Cruz 2025

Sofía Cazzola es modelo profesional, profesora de modelaje y pianista

Miss Universo Salta 2025

Cecilia Roldán es actriz. modelo internacional y empresaria

Miss Universo Islas del Atlántico Sur 2025

Julieta Escontrela estudia Licenciatura en Comunicación Social, es modelo y gamer

Miss Universo San Luis 2025

Noelia Frutos es estilista profesional, maquilladora y personal shopper

Miss Universo La Rioja 2025

Ayelén Torres es modelo, Licenciada en Educación, y profesora de lengua y literatura

Miss Universo Corrientes 2025

Camila Vásquez es modelo, community manager y profesora de arte

Miss Universo Comunidad Extranjera 2025

Carolina Danieri es productora CEO de su propia agencia de medios

Miss Universo Córdoba 2025

María Eugenia Zatta es empresaria de la industria metalúrgica, enfermera y bailarina

Miss Universo Tierra del Fuego 2025

Danisa Fernández es dueña de su marca de joyas, empresaria y madre

Miss Universo Mendoza 2025

Delfina Sosa es estudiante de Diseño de Indumentaria, modelo y cantante

Miss Universo Costa Atlántica 2025

Araceli López es modelo, empresaria e influencer

Miss Universo Cordillera 2025

Stella Batalles es médica especialista en diagnóstico por imágenes y medicina nuclear, modelo y conductora de eventos

Miss Universo Patagonia 2025

Caterina Raffaelli es productora de moda, modelo profesional y activista social

Miss Universo Chaco 2025

Judith Grnja es modelo profesional, contadora en formación y profesora de piano. Ya estuvo representado a Argentina en Miss Mundo 2018

Miss Universo Buenos Aires 2025

Melissa García es Licenciada y profesora universitaria en Psicopedagogía, y conductora de modas en televisión

Miss Universo Catamarca 2025

Andrea del Prado es contadora pública, CEO de su propia marca de cosméticos y madre

Miss Universo Formosa 2025

Solá Acosta es abogada, profesora universitaria y ceremonialista