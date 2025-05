Son argentinos, trabajan por “temporada” en lugares turísticos italianos y revelan cuál es la ciudad que mejor paga

Johana y Franco recomiendan tips para buscar trabajo de temporada en Italia. Si bien sus métodos están orientados a hotelería, muchos pueden aplicarse a otros rubros (Video: IG johaconpasaporte_)

Desde hace dos años, Johana Castán (28) y Franco Reissenauer (29), una pareja de argentinos oriunda del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, viven de un modo poco convencional: trabajan por temporada en Italia, mudándose de región en región según la demanda laboral. “Viajamos para tramitar la ciudadanía europea y desde entonces no paramos. Nos convertimos en nómadas y priorizamos los empleos en el sector hotelero”, contaron a Infobae.

Ambos emigraron en marzo de 2023 sin ciudadanía europea, con 10.000 euros ahorrados tras vender todas sus pertenencias en Argentina. Su primera parada fue el sur de Italia, específicamente en la provincia de Avellino, con el objetivo de que Franco tramitara la ciudadanía por su descendencia paterna.

Ya con los papeles en regla, en mayo de 2024, se casó con Johana para que pudiera obtener la ciudadanía por matrimonio una vez cumplidos los dos años de residencia en el país.

Franco y Johana viven desde hace 2 años en Italia, donde hacen "trabajos por temporada" en el sector hotelero

Ambos coincidieron en que el principal motivo que los empujó a dejar Argentina fue la falta de posibilidades de ahorro a largo plazo. Ella es Licenciada en Ciencias de la Educación y él es Técnico Electromecánico. “Trabajábamos todo el año y apenas nos alcanzaba para unas vacaciones”, explicó Johana, quien puso como ejemplo que se habían endeudado un año por viajar apenas 10 días a la Patagonia.

Al ser consultados sobre qué los llevó a elegir “trabajos por temporada”, la respuesta fue contundente: “Este tipo de empleos permite un nivel de ingresos que en Argentina resultaba impensable. Con alojamiento y comida gratis, los sueldos se destinaban casi íntegramente al ahorro”. A lo que se suma que viven en lugares turísticos, con vista al mar, algo que nunca podrían haber pagado de sus bolsillos.

El primer empleo temporario lo consiguieron en la Costa Amalfitana, una de las regiones italianas más pintorescas bañada por el mar Tirreno. Allí, Franco fue contratado para desempeñarse como mecánico de mantenimiento, mientras que Johana trabajó como recepcionista en un restaurante gourmet de lujo, recibiendo a los comensales, la mayoría de origen estadounidense.

La primera oportunidad para hacer "trabajo por temporada" la tuvieron en la Costa Amalfitana

Desde que llegaron a Europa, realizaron cuatro temporadas laborales en diferentes regiones: Costa Amalfitana, Cerdeña, Trentino y un breve paso Hannover, Alemania.

El trabajo más extenuante lo vivieron en Cerdeña, donde Franco llegó a trabajar 12 a 14 horas diarias. Aunque el ahorro fue considerable, decidieron que no volverían a aceptar ese tipo de condiciones.

“Fue un contrato de 6 meses donde yo trabajaba de cajera en un restaurante por 1.300 euros al mes y Franco hacía tareas de mantenimiento en hotel por 1.800. Al no pagar casa ni comida, pude ahorrar 1.000 euros por mes y él 1.200 euros. Esto nos dio un total de 13.200 euros esa temporada, si sumamos los 6.000 euros que me quedaron limpios a mí y los 7.200 euros que le quedaron a mi marido”, ejemplificó Johana.

En este video, los jóvenes argentinos cuentan cuánto dinero pudieron ahorrar trabajando durante 6 meses en Cerdeña (Video: IG @francoreisse)

El cambio llegó al instalarse en Trentino, donde Franco consiguió un contrato anual con un sueldo de 2.000 euros mensuales, trabajando ocho horas diarias y con dos francos por semana.

“Acá se paga más y las condiciones laborales son mucho más claras y respetadas. Si trabajo diez horas, me pagan diez horas”, explicó Franco. Además, la empresa le otorga un plus de 200 euros mensuales para cubrir el alquiler, ya que la pareja decidió no aceptar el alojamiento que ofrecía el empleador para poder vivir juntos.

Johana, por su parte, trabaja de forma remota como recepcionista de un hotel en La Toscana, con un salario promedio de 1.500 euros mensuales. Su jornada le permite organizar sus horarios con mayor libertad y trabajar desde su casa.

Franco y Johana se casaron el Italia en mayo de 2024, en la ciudad de Avellino

Actualmente, viven en Pelugo, un pequeño pueblo alpino dentro del Trentino, cerca de la frontera con Suiza. Aunque la localidad apenas supera los 300 habitantes y la mayoría de sus vecinos son personas mayores, la región atrae turismo por su cercanía con pistas de esquí y refugios de montaña, lo que garantiza una alta demanda de trabajo hotelero tanto en verano como en invierno.

“Vivimos en un pueblo chico, pero estamos a minutos de zonas muy turísticas donde hay gimnasio, supermercado y farmacia. Todo lo que necesitamos está cerca”, contó Johana. Aseguran que haber comprado un auto con lo que juntaron en Cerdeña fue clave para su independencia, ya que el transporte público en zonas montañosas es escaso y limitado.

Al momento de recomendar la mejor zona para iniciarse en este estilo de vida, la pareja coincidió en que la montaña ofrece un ritmo más tranquilo. “La playa es hermosa, pero es agotadora por el volumen de turistas. En cambio, la montaña tiene temporadas más cortas y de menor intensidad”, afirmó Johana.

Los jóvenes argentinos pudieron comprar su primer auto con lo que ahorraron durante una temporada de verano en Cerdeña

Según Johana, “un trabajo de temporada implica un contrato que puede ser de tres a seis meses, extensible en algunos casos dependiendo de la duración del auge turístico en cada región”. En la Costa Amalfitana, por ejemplo, la temporada puede prolongarse hasta noviembre, mientras que en Cerdeña, suele ser más corta.

Basados en su propia experiencia, detallaron cuáles son los métodos más efectivos para conseguir este tipo de empleo. “La principal plataforma es Indeed, aunque también publican muchas ofertas en LinkedIn, Subito y Cerco Lavoro. Allí, hay que filtrar por palabra clave (“alloggio” para alojamiento, “camariere” para camarero, etc.) y por región, como Trentino para trabajos de invierno”, precisó Franco.

Mientras que Johana agregó: “En Indeed siempre conseguimos al menos una entrevista”, dicen. Es importante tener el CV actualizado en italiano o en el idioma requerido, y cargarlo en la plataforma para postularse fácilmente.

Los grupos de Facebook como “Cerco/Offro Lavoro in Sardegna” o “Lavoro Stagionale in Trentino” también tienen comunidades activas. “Se puede aplicar respondiendo a publicaciones o crear una propia. Mientras más completo sea el posteo, más chances tenés de que te contacten”, aseguran. Esta vía permite encontrar empleos incluso con inicio inmediato y conocer experiencias de otros trabajadores estacionales.

Actualmente, los argentinos se encuentran viviendo en Pelugo, un pueblo de 300 habitantes ubicado en el norte del país

También se refirieron a dos métodos que no son muy tradicionales, pero súper eficaces. “Seleccionamos una zona en Google Maps, buscamos hoteles y copiamos los correos electrónicos, preferentemente los de Recursos Humanos”, remarcó Franco. Mientras que el otro es visitar las webs de los hoteles y contactarlos desde la sección “Work with us” o “Lavora con noi”, donde se puede aplicar cargando los datos personales y el CV. “No todos los hoteles la tienen, pero es otra vía útil”, destacaron.

La entrega presencial del CV es otra de las posibilidades, y más si uno ya está en la ciudad o región donde quiere trabajar. “Conocimos gente que consiguió trabajo dejando su currículum en mano o llamando por teléfono directamente”, dijo Franco al destacar la importancia que puede tener el contacto directo con el empleador y una primera impresión personal.

Las temporadas de verano suelen desarrollarse en el sur de Italia: Costa Amalfitana, Cerdeña, Tropea, entre otras. Las de invierno, en cambio, se concentran en el norte, donde están los centros de esquí: Trentino-Alto Adige, Bolzano, Valle de Aosta y Cortina d’Ampezzo.

Según Johana y Franco, los trabajos en el norte suelen estar mejor remunerados y ofrecen mejores condiciones. “En general, el sur paga menos, pero también las condiciones son más básicas y hay mucha menos exigencia y carga horaria”, admiten.

Franco y Johana tienen como meta comprar un motorhome para recorrer Europa haciendo "trabajo temporario"

Los sueldos, en promedio, oscilan en los 1.500 euros mensuales, y las condiciones también varían si se trabaja para una cadena hotelera grande o un hotel familiar. “En este último caso, el hospedaje suele ser compartido con otras personas y puede resultar bastante incómodo”, aclararon.

Con el ahorro acumulado en todo ese tiempo, su próximo objetivo será comprar un motorhome para recorrer Europa y documentar la experiencia en su canal de Youtube llamado “Con Pasaporte”. Allí reviven su vida cotidiana, sus desafíos y los momentos únicos que hacen de su estadía en Italia una experiencia transformadora.

“Queremos comprar un motorhome en buen estado para no gastar después en arreglos. La idea es vivir ahí y, en principio, seguir recorriendo el país, al que le debemos muchas oportunidades”, explicaron.

Aunque habían planificado iniciar esta nueva etapa a fines de 2025, estiman que lo más probable es que puedan hacerlo a recién comienzos de 2026, para poder contar con un vehículo más confiable y adecuadamente equipado.