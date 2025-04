Diluvio y granizo en el Área Metropolitana de Buenos Aires: cuáles son las zonas más afectadas por la tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas fuertes y granizo

La tormenta volvió a afectar por segundo día consecutivo al Área Metropolitana de Buenos Aires y al interior de la provincia, esta vez con caída de granizo incluida. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para lo que queda del jueves.

En un reporte publicado a las 16:11, el organismo anticipó la llegada de tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo en el sureste y centro de la Capital Federal y varios municipios del sureste del conurbano.

La advertencia tiene una validez de dos horas.

Minutos después de las 14 se registraron las primeras precipitaciones en el interior bonaerense, sobre ciudades como Chivilcoy, Navarro, Lobos y Cañuelas, entre otras donde también granizó.

Rápidamente esas lluvias se desplazaron hacia el AMBA. Se empezaron a sentir primero las fuertes ráfagas que pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional, y luego fue el turno de la tormenta.

De acuerdo a las previsiones del SMN, para lo que queda del día hay una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 40% y 70%. Se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora, con dirección al sur.

La temperatura, en tanto, bajará hasta los 17° C durante la noche.

Medidas de protección ante tormentas y granizo

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Asegurá los objetos que puedan ser arrojados por el viento.

Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas

Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

Evitá actividades al aire libre.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Las tormentas afectaron a la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del sudeste del conurbano

Cómo seguirá el clima durante el fin de semana en el AMBA

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante el fin de semana será mayormente estable y sin precipitaciones, aunque podrían continuar los chubascos durante la madrugada del viernes. Las temperaturas seguirán siendo frescas.

El viernes comenzará con cielos parcialmente nublados, pero se espera que la probabilidad de lluvia sea mínima, con una baja chance de precipitaciones que variará entre un 10% y 40% en las primeras horas de la mañana. Durante la tarde y la noche, el clima mejorará significativamente, y el cielo quedará mayormente despejado o con algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 15° C de mínima por la mañana y los 22° C de máxima en horas de la tarde. Los vientos tendrán un rol notable, soplando desde el sur con una intensidad que variará entre los 13 km/h y los 22 km/h, lo que aportará frescura al ambiente. La noche será fresca, con temperaturas que rondarán los 16° C, sin posibilidad de lluvias.

El sábado se presentará con un clima completamente seco y estable. El día comenzará con temperaturas frescas, alrededor de 11° C, y gradualmente ascenderá hasta los 19° C en la tarde, con cielos parcialmente nublados. La sensación térmica será más fresca por la mañana, pero irá mejorando a medida que avance el día. Los vientos seguirán soplando desde el este-noreste a velocidades moderadas, entre 13 km/h y 22 km/h, sin ráfagas fuertes. Aunque el clima no estará completamente soleado, las nubes serán ligeras y no afectarán demasiado las temperaturas. No se esperan lluvias en ningún momento del día. La noche será fría, con temperaturas que bajarán a los 11° C nuevamente.

Aunque seguirá fresco, no se esperan lluvias para el fin de semana en Buenos Aires

El domingo se iniciará con condiciones similares a las del sábado, es decir, con cielos parcialmente nublados y sin probabilidad de lluvia. La mínima será de 11° C al amanecer, mientras que la máxima ascenderá hasta los 19° C en horas de la tarde, con temperaturas agradables y frescas. El viento será leve, soplando desde el norte-noreste con una velocidad moderada que oscilará entre los 7 km/h y los 12 km/h, lo que permitirá disfrutar de un día de temperatura agradable. Al igual que en los días anteriores, la probabilidad de precipitación será 0%, por lo que el tiempo será ideal para actividades al aire libre. En la noche, las temperaturas bajarán nuevamente hasta los 11° C.