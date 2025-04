Natalia Denegri fue premiada en Mar-a-Lago por su trabajo periodístico y humanitario

Natalia Denegri, el presidente argentino Javier Milei, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visiblemente entusiasmada al conocer al mandatario argentino, y Karina Milei, durante el arribo al evento en Mar-a-Lago.

Natalia Denegri, comunicadora, empresaria y filántropa argentina, fue reconocida en la American Patriots Gala por su trabajo en defensa de los derechos de la infancia y de comunidades vulnerables. El evento, considerado por los organizadores como una noche histórica, se celebró en Mar-a-Lago, la residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ubicada en Palm Beach, Florida. El mandatario llegó al complejo a las 22:51, pero no participó del encuentro. La gala contó con la presencia de figuras destacadas como el presidente argentino Javier Milei, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y el reconocido actor mexicano y activista Eduardo Verástegui.

Natalia Denegri junto al actor y activista mexicano Eduardo Verástegui durante la gala en Mar-a-Lago, donde ambos fueron reconocidos por su labor en defensa de los derechos humanos.

Denegri fue premiada por su labor solidaria y periodística, que incluye el programa Corazones Guerreros, emitido durante más de 15 años, y sus producciones audiovisuales con Trinitus Productions, que han obtenido 43 premios Suncoast Emmys —28 a título personal y 15 compartidos con su equipo de producción— por su contribución a temas sociales de alto impacto.

El encuentro, organizado por Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue, tuvo como objetivo destacar a individuos comprometidos con los valores conservadores, la defensa de la libertad y el bienestar de las comunidades a escala internacional. Entre los premiados también se encontraron el presidente de Argentina, Javier Milei, distinguido con el “Lion of Liberty Award” por su liderazgo en políticas económicas liberales, y el activista Eduardo Verástegui, por su lucha contra la trata de menores.

Denegri fue premiada en la American Patriots Gala por su destacada labor en defensa de los derechos de los niños y las comunidades vulnerables.

Un encuentro cordial entre la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y Natalia Denegri, en los jardines de Mar-a-Lago tras la ceremonia central.

Durante la ceremonia, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acompañó a Denegri para recibir a Milei. También participó del evento Kimberly Guilfoyle, considerada por Estados Unidos para el puesto de embajadora en Grecia, junto con diplomáticos y empresarios.

En su discurso, pronunciado en inglés, Denegri expresó preocupación por el incremento del tráfico humano, los riesgos en redes sociales y el impacto de lo que definió como “agenda woke”. Además, agradeció el apoyo de organizaciones como MACA, We Fund the Blue y la Hassenfeld Family Foundation, de la cual es vocera para Latinoamérica y Estados Unidos.

“Este premio no es solo mío, es de todos aquellos que han creído en este trabajo y en la misión que tengo”, dijo Denegri en diálogo con Infobae. “La oportunidad de trabajar juntos para ayudar a quienes más lo necesitan es lo que realmente me motiva a seguir adelante”.

MACA, entidad anfitriona de la gala, está liderada por John Rourke, veterano del ejército estadounidense, y Glenn Parada, portavoz nacional, también veterano y pastor evangélico. Ambos promueven activamente los valores tradicionales y han colaborado con figuras como Denegri en campañas orientadas a restaurar los valores familiares y a combatir la trata de personas en el país.

De izquierda a derecha, John Rourke, fundador de Make America Clean Again (MACA); Natalia Denegri, premiada por su labor humanitaria y periodística; y Glenn Parada, portavoz nacional de MACA, durante la ceremonia de premiación en la American Patriots Gala celebrada en Mar-a-Lago.

La American Patriots Gala se ha consolidado como una plataforma relevante para el reconocimiento de líderes sociales, activistas y funcionarios alineados con la defensa de principios conservadores en Estados Unidos y el extranjero.

Natalia Denegri junto a Kimberly Guilfoyle, una de las figuras presentes en la American Patriots Gala, realizada en la residencia de Donald Trump en Palm Beach.