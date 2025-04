El lado B del show de Tini en Palermo: videos del descontrol y malestar de vecinos que no pudieron dormir ni trabajar

El descontrol del show de Tini Stoessel en Palermo grabado por los vecinos afectados

La noticia había corrido durante toda la semana. Tini Stoessel se iba a presentar en forma gratuita en Palermo, a las puertas de la sede del canal de streaming La casa, ubicado en Nicaragua y Costa Rica. El anuncio provocó que muchas fanáticas acamparan en la zona desde varios días antes. Y con la llegada de los seguidores de la cantante empezaron las quejas de los vecinos, que abundaron antes del show y se multiplicaron después de una noche de descontrol en las calles de Palermo.

Según información suministrada por el Gobierno de la Ciudad el operativo costó 18 millones de pesos y fue pagado en forma total por la empresa organizadora. Sin embargo, las imágenes que dejó el recital y el malestar de los vecinos abrieron varios interrogantes sobre la viabilidad de realizar estos espectáculos en la vía pública en vez de teatros o estadios especialmente acondicionados para recibir al público.

Hay un video que publicó un usuario de X (ex Twitter) que sirve de ejemplo para ilustrar una pequeña parte de lo que sufrieron las personas que viven cerca de la esquina de la presentación. En las imágenes, un hombre abre la puerta de su casa y tiene instalados sobre su vereda dos enormes generadores que no pararon de hacer ruido durante todo el recital hasta pasada la medianoche.

En una recorrida por el lugar realizada este viernes, Infobae pudo confirmar que ya no quedaban rastros del escenario ni de basura, pero sí el enojo de quienes residen en esas cuadras y una frase que se repetía: “La Policía es muy estricta con el protocolo antipiquetes cuando los jubilados quieren hacer una manifestación y anoche acá parecía que valía todo; no entendemos la diferencia de criterio”.

La Policía evitó dar un número oficial de asistencia al evento, pero la mayoría de las crónicas periodísticas coincidieron en que hubo largamente más de 20 mil personas. Para tener una idea de lo que representa esa cifra, en el estadio Movistar Arena entran 15 mil espectadores.

Las calles cortadas generaron inconvenientes en la zona de Palermo

Dante no quiere dar su apellido pero es nacido y criado en lo que él llama Palermo Viejo. Es, además, propietario de unos de los últimos talleres mecánicos de la zona. “Conocí todos los palermos. Desde cuando era chico y le iba a juntar vino a mis abuelos italianos a las Bodegas Giol hasta este repleto de bares que no respetan nada -explica en diálogo con Infobae en las puertas de su negocio-. Durante la semana la convivencia fue pacífica. Eran en sus mayorías nenas de menos de 15 años acompañadas por sus madres casi todas”.

Las complicaciones para Dante llegaron la noche del show. Su taller mecánico está muy cerca de donde se colocó el escenario. “Tuve que quedarme toda la noche para sostener la reja. Pensaba que no iba a aguantar. Vi escenas de desesperación, chicas desmayadas. Muchos me pedían agua, pero yo acá no tenía nada para darles”, cuenta el mecánico.

Un vecino de Palermo sufre las consecuencias del show de TIni Stoessel

El chat de vecinos se mantuvo muy activo durante la tarde y la noche del show de Stoessel en las puertas de sus casas. Infobae accedió a dos videos grabados desde una terraza en la que se ve una chica con un principio de desmayo y miles de personas que se empujan de un lado a otro. “No entiendo cómo se pudo habilitar este tipo de evento en un espacio rodeado de casas -cuenta Marcela French, dueña de una inmobiliaria justo enfrente del escenario-. Toda la semana estuve con chicas en la puerta de mi negocio que tuve que ir sacando todo el tiempo para que pudieran entrar los clientes. Y el día del show directamente tuve que cerrar porque era imposible estar. Además, cancelé varias firmas de contrato de alquiler”.

Marcela tiene la inmobiliaria hace 21 años en la esquina de Oro y Nicaragua. “No sé a quién se le puede ocurrir que era viable hacer un show de estas dimensiones con las casas y negocios tan cerca. La habilitación está, pero no creo que haya sido una buena idea. Creo que no pensaron en todos los vecinos que vivimos en Palermo. Cada vez más este barrio se convirtió en un gran boliche a cielo abierto. Y expulsan a la gente que quiere vivir acá de esa manera”, sostiene French desde la puerta de su local.

La casa de Alejandro Aguirre quedó justo detrás del escenario sobre la calle Nicaragua. Los días previos este jubilado que habla con Infobae mientras vuelve de hacer las compras con su changuito no tuvo ningún problema. “La situación se generó la noche del show. Tenía dos generadores de energía en la puerta de mi casa. No pararon de funcionar hasta la 1 de la madrugada. No pude dormir y yo en general me levanto a las 5:30, soy madrugador. Así que estoy sin dormir”, admite el hombre.

Tini Stoesse durante su show de Palermo del jueves a la noche (RS Fotos)

Aguirre cuenta que el stream La Casa ya fue denunciado varias veces por los vecinos. “Sacan los parlantes a la calle y es como se creen dueños de todo el barrio. Me tocó muchas noches de esperar que terminen para poder dormir”, explica el jubilado. Dante, el mecánico, también cuenta que varias veces los encaró por los ruidos molestos, pero no tuvo respuestas. “Me miran y se sonríen sin responder”, explica.

Alejandro se pregunta: “¿Por qué no aplicaron el protocolo antipiquetes como en el Congreso? - y se sonríe, mientras no espera respuesta-. No tuvieron en cuenta a la gente que vive en esta zona. No les importó”. Sobre este tema, voceros de la Policía de la Ciudad informaron que se armó un “operativo dinámico y se fueron cortando calles a medida que aumentaba la afluencia de público”.

(Candela Teicheira)

Los vecinos aseguran que no hubo baños químicos en la zona del show. Esta mañana, Infobae pudo ver a varios encargados o propietarios baldeando sus veredas para terminar con la limpieza de la zona. Al respecto, desde el Ministerio de Espacio Público aseguran que se colocaron baños químicos, aunque no informaron la cantidad.

Quejas de Vecinos de Palermo por el show de Tini Stoessel en Palermo

En uno de los videos se ve una chica descompuesta y los vecinos aseguran que hubo más casos. Sin embargo desde el SAME sostuvieron que no intervinieron la noche del recital. Y tampoco tenían un plan de contingencia para una posible llamado de urgencia. “No sé cómo iba a hacer una ambulancia para llegar si a una chica le pasaba algo en el medio del show”, explica Marcela. “Me pedían que le abra el taller, pero qué pasaba si la chica se moría dentro de mi local”, cuenta Dante.

Así, mientras el barrio retoma la vida cotidiana de todos los días, siguen los comentarios por lo sucedido en la noche del jueves pasado. Un joven pasa con un perro y un vaso de café térmico y le hace un chiste a Dante . “Anoche te tocó lindo baile”, dice y guiña el ojo. El mecánico se sonríe y vuelve al foso de su taller que resiste en medio de bares y estudios de stream de última generación.