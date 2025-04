El emotivo relato de Horacio Sánchez Mariño, piloto que combatió en Malvinas: “El miedo me ayudaba a estar atento y enfocado”

El emotivo relato de Horacio Sanchez Marino, piloto que combatio en Malvinas: "Todo el tiempo sentia miedo"

En diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol, Horacio Sánchez Mariño —combatiente en la Guerra de Malvinas y piloto de helicóptero— compartió un emotivo relato sobre su experiencia, un testimonio que refleja no solo los horrores de la guerra, sino también los sentimientos de miedo y vulnerabilidad acompañaron a los soldados durante ese conflicto. “Todo el tiempo sentía miedo. El miedo es una emoción útil, porque te hace estar atento, enfocado y centrado. Para mí, cuando lo perdés, pasas a ser temerario y eso es peligroso”, relató, destacando cómo la constante amenaza de la muerte marcó su experiencia y su posterior vida. El ex combatiente compartió su historia en el estudio junto a su hijo Joaquín, periodista y corresponsal de guerra

Sánchez Mariño relató cómo, a pesar de las adversidades y los riesgos, siempre mantuvo una profunda vocación por su trabajo como piloto, el cual fue su especialidad a lo largo de su carrera militar. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre nunca dejaron de acompañarlo. “El miedo no se va nunca. Hay una adrenalina que te hace estar más centrado y enfocado en lo que tenés que hacer”, reflexionó.

El excombatiente comenzó la entrevista recordando el día en que fue llamado a partir hacia las Malvinas, el 5 de abril de 1982. Con solo 25 años, fue sorprendido por la noticia de la recuperación de las islas por parte de Argentina, un hecho que fue recibido con un profundo shock. “Aquel día prendí la radio y comunicaban que se recuperaron las Malvinas, lo que fue un shock, de la manera que se comunicó fue muy impactante”, explicó el veterano, quien detalló cómo la guerra, aunque inesperada, le cambió la vida para siempre.

En los primeros días, las operaciones de vuelo eran más rutinarias, pero todo cambió tras el primer ataque inglés. “Hasta el 1 de mayo era un panorama distinto. Hacíamos muchos vuelos a todos los lugares de la isla, con ropa, tripulación y otras cosas, pero ahí cambió todo, se produjo el primer ataque inglés y comenzamos a hacer todos vuelos de combate”, recordó. A partir de entonces, su misión como piloto se transformó en un constante desafío, enfrentándose a una guerra aérea que no perdonaba.

Horacio Sánchez Mariño también reflexionó sobre el impacto emocional que tuvo la guerra en su vida. “La guerra significa para mí un hecho sumamente importante en mi vida. Fue una iniciación, cuando volví sentí que había logrado una situación frente al mundo, un ascenso a una categoría humana, como hombre y como soldado, sobre cómo iba a trabajar en el combate”, dijo, remarcando cómo esa experiencia le permitió ver la vida desde una perspectiva completamente diferente. Sin embargo, también dejó claro el lado doloroso de su vivencia. “Fue duro y triste, perdí muchos amigos”, expresó, recordando las pérdidas irreparables, como la de su amigo Marcos Fazio, quien se quitó la vida en Caleta Olivia, un hecho que dejó una marca profunda en su memoria.

Al regresar del conflicto, Sánchez Mariño enfrentó una realidad difícil, marcada por la falta de apoyo y el rechazo de una parte de la sociedad argentina hacia los veteranos. “El día que volví de la guerra ya me di cuenta de que la cosa iba a ser complicada. Ni bien bajé del avión, me subí a un taxi y me re puteó, que nos rendimos, que éramos cagones y un montón de cosas más”, recordó, sin poder evitar el dolor de esas palabras que aún resuenan en su memoria. “Yo no iba a pelearme, solo quería ver a mi familia”, expresó con tristeza, subrayando lo injusto de ese trato hacia los soldados que regresaban de una guerra que no eligieron, pero a la que se vieron forzados a ir.

Horacio Sánchez Mariño y su hijo, Joaquín

En cuanto a la situación de los veteranos, Sánchez Mariño manifestó su preocupación por la falta de reconocimiento y apoyo a quienes participaron en la guerra. “Creo que los veteranos no están tan bien reconocidos, hay muchas cosas que tienen que mejorar. La mayoría de los veteranos son pobres”, denunció, subrayando la necesidad de mejorar las condiciones de vida de aquellos que, como él, dieron lo mejor de sí en un conflicto que marcó sus vidas para siempre.

A pesar de las secuelas psicológicas y emocionales que la guerra dejó, Horacio Sánchez Mariño nunca dejó de volar. “Después de la guerra volví a volar. Volé hasta el año 2004. Nunca pensé en dejar mi trabajo después de la guerra, yo tenía vocación militar”, explicó, demostrando su amor por la aviación y la necesidad de continuar con su vida, a pesar de los miedos y las dificultades.

En sus palabras, se refleja la valentía, la fragilidad humana y la resiliencia de aquellos que, a pesar del miedo, se enfrentaron a una guerra en la que mucho estaba en juego. A más de 40 años de esa gesta, su relato sigue siendo un testimonio crucial para la historia de Argentina.

