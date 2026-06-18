Mosca de la fruta: el sistema innovador que mantiene a la Patagonia libre de plagas

La Patagonia libera 1.000 millones de moscas estériles por temporada para sostener su condición de Área Libre de Mosca de los Frutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Patagonia libera 1.000 millones de moscas estériles por temporada para sostener desde hace más de dos décadas su condición de Área Libre de Mosca de los Frutos, una estrategia sanitaria que protege la producción frutícola de los valles de Río Negro y Neuquén y permite que su fruta fresca llegue a mercados con exigencias sanitarias estrictas como Estados Unidos y China.

Cada semana se dispersan alrededor de 36 millones de insectos estériles y el sistema ya se aplica sobre unas 17.000 hectáreas del Valle Medio y el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Las liberaciones se realizan por vía aérea y terrestre sobre zonas urbanas y periurbanas consideradas estratégicas para resguardar el área libre.

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La condición sanitaria abarca cerca de 200.000 hectáreas mediante una red de vigilancia, control y prevención que incluye trampas distribuidas en toda la región, controles cuarentenarios en barreras sanitarias y vigilancia permanente de hospederos. El programa regional está a cargo de la Comisión de Sanidad Vegetal de la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica, Funbapa, y la coordinación nacional corresponde al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA.

La estrategia sanitaria protege la producción frutícola de Río Negro y Neuquén y permite exportar fruta fresca a mercados como Estados Unidos y China Mosca de la fruta. (Adobe Stock)

La herramienta central es la Técnica del Insecto Estéril, según los expertos una de las opciones más eficientes, preventivas y amigables con el ambiente para manejar esta plaga. El sistema consiste en liberar machos estériles para realizar un control preventivo sin usar insecticidas.

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Argentina usa una técnica que solo aplican cinco países

Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de la Técnica del Adulto Frío, un método que permite emerger, transportar y liberar moscas estériles en estado de reposo mediante un enfriamiento controlado. Con esa tecnología, Argentina quedó entre los pocos países que utilizan esta herramienta junto con México, Guatemala, Estados Unidos y Croacia.

La nueva modalidad reemplaza al sistema tradicional en bolsas y, según los técnicos del programa citados por Río Negro, mejora la calidad biológica de los insectos porque son liberados en condiciones fisiológicas óptimas, hidratados, alimentados y con madurez sexual adecuada. Esa condición favorece su desempeño en el control preventivo de ejemplares de la misma especie.

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Uno de los pilares de esa innovación fue el Centro de Emergencia de Adultos Fríos, CEDAF, inaugurado en octubre de 2025 en Allen, sobre el kilómetro 1.200 de la Ruta Nacional 22. La instalación sumó dos salas de emergencia y shock térmico en simultáneo.

Cada semana se dispersan 36 millones de insectos estériles sobre 17.000 hectáreas del Valle Medio y el Alto Valle de Río Negro y Neuquén

El procedimiento comienza con pupas mantenidas a 21 °C para favorecer la emergencia de los insectos. Luego la temperatura desciende hasta 0 °C en unos 40 minutos, un shock térmico que induce una inmovilidad temporal y facilita el manejo, el transporte y la liberación, detallaron en el sitio Río Negro.

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El sistema también incorpora control automatizado de humedad, iluminación, alarmas y monitoreo remoto. Entre las innovaciones señaladas aparece la capacidad de reducir al mismo tiempo la temperatura y la humedad relativa dentro de las cámaras para evitar condensación y aglutinamiento sin afectar la supervivencia ni el desempeño de los insectos.

Los vehículos terrestres pueden liberar 1,5 millones de insectos en dos horas

El programa desarrolló en los últimos años tecnología propia para optimizar la liberación terrestre de machos estériles en pequeños centros urbanos de la Patagonia. Los primeros prototipos comenzaron a diseñarse en 2020 para lograr una dispersión uniforme y controlada de adultos fríos.

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Hoy, cada unidad equipada por Funbapa puede liberar hasta 1,5 millones de adultos fríos en apenas dos horas. Además, dispone de hardware y software con geolocalización, dosificación automática, registro operativo y monitoreo permanente de la carga de insectos.

La Técnica del Insecto Estéril controla la plaga con la liberación de machos estériles y evita el uso de insecticidas en la Patagonia

A la liberación terrestre se suma la aérea, que se realiza dos veces por semana con una aeronave que recorre el Alto Valle desde Villa Regina hasta Plottier. Cada vuelo demanda entre tres y cuatro horas, en función de las condiciones meteorológicas y del tráfico aéreo.

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Desde 2025, el programa se financia exclusivamente con aportes de los productores a través del canon sanitario aplicado a la fruta destinada a exportación, mercado interno e industria. Esos recursos se destinan al fortalecimiento de la vigilancia fitosanitaria, la modernización de infraestructura, la incorporación de nuevas tecnologías y la optimización de los sistemas de liberación de insectos estériles.