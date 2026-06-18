Largas filas en Anses para tramitar el transporte gratuito para personas con discapacidad

Los pasajeros deben vincular el CUD con la tarjeta SUBE registrada a su nombre.

Este jueves se registraron extensas filas en las oficinas de la Anses, luego de que el Gobierno implementara un nuevo sistema para acceder al beneficio de transporte gratuito para personas con discapacidad.

Las imágenes de la Motocam de Infobae, que acompañan esta nota, corresponden a la sede ubicada en el barrio porteño de Constitución.

Aunque el trámite se realiza de forma online, en los últimos días se registraron inconvenientes en la página web, que por momentos presentó caídas. En ese contexto, muchas personas optaron por acercarse a las oficinas para realizar consultas o gestionar el beneficio.

PUBLICIDAD

La medida comenzará a regir este viernes 19 de junio, cuando las personas con discapacidad podrán acceder a pasajes gratuitos en colectivos nacionales y trenes mediante la tarjeta SUBE, sin necesidad de exhibir el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento de viajar.

Para utilizar esta modalidad, los beneficiarios deberán asociar su CUD a una tarjeta SUBE registrada a su nombre.

Sin embargo, la nueva herramienta no reemplaza el sistema vigente. Quienes prefieran continuar acreditando el beneficio mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad en formato físico podrán seguir haciéndolo, ya que ambas modalidades coexistirán.

PUBLICIDAD

(Imagen ilustrativa Infobae)

El paso a paso

El trámite para obtener el beneficio consiste en registrar la SUBE y asociarla al CUD desde el sitio oficialwww.argentina.gob.ar/SUBE. Esta posibilidad esta habilitada desde el martes 16 de junio y no existe una fecha límite para adherirse. Una vez registrada la tarjeta, se debe ingresar a la cuenta personal, elegir la sección “Beneficios” y cargar el número de CUD, compuesto por diez dígitos.

La activación del beneficio puede realizarse de tres maneras:

Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE .

A través de la aplicación SUBE, seleccionando “Acreditá o consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta en la parte posterior del celular (solo para Android 6 o superior con NFC ).

En colectivos nacionales, informando al conductor que se desea activar el beneficio y apoyando la tarjeta en la validadora.

Para colectivos de jurisdicción nacional, es necesario avisar el destino antes de apoyar la tarjeta hasta confirmar la operación. En trenes, se debe apoyar la SUBE en el molinete tanto al iniciar como al concluir el viaje.

PUBLICIDAD

Si la persona viaja con acompañante, ambos pasajes deben registrarse siguiendo el mismo procedimiento. El descuento del 100% se asocia a la tarjeta SUBE de la persona con discapacidad.

Para consultas, se puede ingresar al sitio web de la Secretaría Nacional de Discapacidad o llamar al 0800-555-3472, de lunes a viernes entre las 8 y las 18.

PUBLICIDAD

En donde funcionará el beneficio

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional en las que podrá utilizarse el nuevo sistema son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163,164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195, 19, línea 902 y 904 (Chaco - Corrientes), 906 y 907 (Santa Fe - Entre Ríos), 908 (Río Negro - Buenos Aires), 910 y 915 (Santa Fe - Buenos Aires), 911 y 914 (Río Negro - Neuquén), 912 (Misiones - Corrientes) y 916 (Córdoba - San Luis).

En relación a los trenes, el nuevo mecanismo funcionará en la líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza, Tren de la Costa y tren del Valle en Neuquén.

PUBLICIDAD