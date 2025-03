Una turista murió en una excursión de buceo en Bariloche

La mujer perdió la vida tras haberse sumergido en las aguas del lago Moreno (Foto: Emprotur Bariloche)

Una excursión de buceo terminó en tragedia en las últimas horas en Bariloche, ya que una turista murió luego de haberse sumergido en las aguas del lago Moreno, cerca del arroyo Angostura.

Según informó la prensa local, la mujer, de 63 años, oriunda de Buenos Aires e identificada como Inés Martínez, pocos minutos después de haber emprendido el descenso, se descompensó y pidió volver a la superficie. Ya una vez fuera del agua, antes de perder el conocimiento, dijo que no se sentía bien y que le faltaba el aire.

Si bien se apersonaron de inmediato bomberos voluntarios del cuartel de Ruca Cura, quienes comenzaron a realizarle maniobras de RCP, y luego fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hasta un punto de encuentro con una ambulancia, la mujer llegó sin vida al hospital local, donde tampoco lograron reanimarla.

La mujer había contratado para la excursión a una empresa, que es investigada, al igual que el instrumental que se le proveyó a la turista fallecida para la realización de la actividad deportiva.

Se hizo cargo de la investigación el fiscal Inti Isla. Este martes se realizará la autopsia correspondiente para determinar cuál fue la causa de la descompensación de la mujer.

Un argentino murió buceando en México

Roberto Omar Alejandro Gandini Buix murió el pasado 4 de octubre

Roberto Omar Alejandro Gandini Buix, un buzo argentino, murió el pasado 4 de octubre en el cenote mexicano Dzonbakal. Su cuerpo fue hallado recién dos días más tarde durante las tareas de rescate realizadas por un equipo de la Asociación de Buzos Técnicos Deportivos de Yucatán e integrantes del Cuerpo de Bomberos. El fallecido tenía experiencia en espeleobuceo, una actividad centrada en la exploración de cavernas subacuáticas.

El cuerpo de Gandini Buix, de 51 años, fue hallado por los rescatistas en la segunda caverna del espejo de agua, a una profundidad aproximada de 25 metros y con los tanques de oxígeno vacíos, informó el Diario de Yucatán.

El cenote donde se produjo la tragedia se encuentra ubicado en la comisaría de San Antonio Mulix, perteneciente al municipio de Umán, México. Según trascendió, el deportista tenía la costumbre de bucear en Dzonbakal en compañía de sus hijos. No obstante, el viernes había ingresado solo para explorar áreas que no conocía, y por causas que se investigan, no volvió a salir a la superficie.

Preocupados porque no había regresado de su travesía, familiares de la víctima fueron quienes reportaron la desaparición a los servicios de emergencia y de inmediato se movilizó un equipo de rescate para tratar de localizar al buzo extraviado.

Al hallar el cuerpo, los buzos tácticos procedieron a las tareas para recuperar del agua los restos de la víctima.

Cercano a otro espectacular cenote X-Batún, el Dzonbakal es de tipo semiabierto y mide aproximadamente 25 metros de largo por 15 de ancho. Además, este espejo de agua cuenta con una profundidad máxima de 30 metros.

Rocío Gómez murió durante un bautismo de buceo en Tailandia (Foto: Facebook Rocío Leticia Gómez)

En diciembre de 2018, Rocío Gómez, una turista argentina, murió durante un bautismo de buceo en Tailandia. Participaba de una excursión en la isla de Koh Tao, un destino de buceo low cost, situada en la costa este del golfo.

El 17 de diciembre de aquel año, la joven sufrió un accidente mientras participaba de una excursión de buceo en su primer día de instrucción con la escuela “Pura Vida Diving”, propiedad de ciudadanos españoles.

Fuentes de esta empresa describieron que la víctima se extravió en una inmersión junto con otro principiante, una buceadora con experiencia y el instructor. Los allegados a la víctima afirman que hubo negligencia de las personas que estaban a cargo de la excursión.

Tras una primera inmersión en la que todo aparentemente estaba según lo previsto, Rocío Gómez comenzó su segunda inmersión junto a su instructor, también argentino, Nahuel Martino, y otras dos personas.

Al parecer, y según afirman quienes estuvieron en la embarcación, la argentina tuvo algunos problemas con la máscara y el instructor tuvo que ascender a la superficie junto con ella para solucionar el inconveniente. Luego de eso, la inmersión continuó, pero por alguna razón la mujer desapareció de la vista del instructor.

Fue otro buceador quien desde la superficie finalmente divisó a la turista argentina sin el regulador para respirar en la boca y a unos siete metros de profundidad. Tras emergerla, le realizaron las tareas de reanimación y primeros auxilios otros dos turistas que eran médicos.

Según relatan quienes estaban con ella en la embarcación, la mujer sufrió tres ataques cardíacos y convulsiones durante el trayecto a tierra firme. El miércoles 19 fue trasladada en avión sanitario a Bangkok donde al día siguiente fue declarada en estado de muerte cerebral. Rocío Gómez, finalmente, murió el 21 de diciembre.