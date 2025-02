Incendio en el Aeropuerto de Resistencia: al menos seis dotaciones de bomberos debieron contener las llamas

Incendio en las inmediaciones al Aeropuerto de Resistencia, Chaco

En horas de la noche de este jueves, un incendio de gran magnitud se desató en el predio del Aeropuerto de Resistencia, Chaco, que puso en alerta a las autoridades debido a que en el perímetro donde se registró el siniestro, hay material inflamable. Los Bomberos de la provincia junto a la Policía desplegaron un gran operativo cerca de la ruta 11, donde se encuentra la terminal aérea.

Las imágenes que trascendieron de los portales locales, evidenciaron la dimensión de las llamas en un área de pastizales y la velocidad con la que se expandía el fuego. Según informó el diario NORTE, al lugar acudieron rápidamente seis dotaciones de bomberos de la Policía del Chaco y voluntarios, quienes trabajaron para contener las llamas.

A pesar de la oscuridad de la noche, se pudo visualizar en el cielo un manto de humo negro que se desprendía de las llamas, lo que dificultaba la circulación en las inmediaciones de la terminal aérea internacional. Las autoridades recomendaron precaución en las zonas cercanas, especialmente en los accesos al Aeropuerto Internacional, debido a la concurrencia de vehículos y transeúntes que pasaban por el lugar.

Incendio en el Aeropuerto nternacional de Resistencia

Las autoridades informaron que se priorizó el resguardo del radar de la Fuerza Aérea y la estación meteorológica, los cuales se encuentran en dicha área. Además, se detectó la presencia de tanques de hidrógeno, una situación especialmente crítica, ante la posibilidad de que las consecuencias sean mayores. Por ello, las autoridades locales redoblaron los esfuerzos para asegurar la contención del fuego lo más rápido posible, hasta que finalmente lograron controlarlo.

La situación generó preocupación al trascender que había empleados encerrados en la estación meteorológica y el radar de la Fuerza Aérea, pero finalmente pudieron salir ilesos, según indicó el portal Norte.

Las llamas se expandieron rápidamente en la zona

Mientras tanto, la Policía del Chaco, en colaboración con otras fuerzas, inició una investigación para determinar las causas del incendio. El sitio web Diario 22.ar indicó que por el momento se desconocen los motivos exactos del siniestro, pero se están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad y se consultó a testigos para identificar a los posibles responsables. La hipótesis de que el incendio pudiera haber sido provocado está siendo considerada, aunque las autoridades aún no han confirmado ninguna información en ese sentido.

En tanto, Diario Tag informó que el jefe de la Policía brindó información a través de un comunicado en el que destacó la rapidez con la que actuaron los equipos de combate.

Al menos seis dotaciones de bomberos debieron trabajar en el lugar

Calor extremo en Chaco

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva actualización sobre las condiciones climáticas en la provincia del Chaco, reduciendo el área de alerta por altas temperaturas extremas.

Según el reporte, las zonas más comprometidas son el sudeste de la provincia, específicamente los departamentos de San Fernando, Bermejo, Libertad, General Dónovan y Primero de Mayo.

La ola de calor se extiende hacia Resistencia y sus alrededores. Durante los próximos días, se prevé un tiempo algo inestable, con nubosidad variable, lo que hará que los valores térmicos se mantengan por encima de los 35° C. Para el comienzo del fin de semana se espera cielo parcial a mayormente nublado por la mañana y durante el resto del día. Las temperaturas oscilarán entre los 25° C de mínima y los 36° C de máxima. Las condiciones para el fin de semana serán similares, con mínimas de 25 grados y máximas que oscilarán entre los 35 y 36 grados.

Con estas previsiones, las autoridades meteorológicas recomiendan precaución a la población de la zona del sudeste chaqueño, especialmente a quienes deban realizar actividades al aire libre, debido a los riesgos que implica la exposición prolongada al calor extremo.