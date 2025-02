La experta en acrobacia aérea que llegó en avión a su propia boda: la pasión por volar en la sangre y el amor por un piloto

Una de las acrobacias de Jennifer Dillon, en 2023

Jennifer Dillon es la primera piloto argentina en competir en acrobacia con planeadores y la primera en obtener la licencia deportiva para esta disciplina, emitida por la Federación Aeronáutica Internacional (FAI). En 2022, fue declarada “personalidad destacada” por su ciudad natal, La Plata. En su camino, siempre busca que la actividad que practica, legendariamente masculinizada, sea posicionada como deporte profesional y que atraiga a más mujeres.

Cuando repasa su historia, Dillon cuenta que nació en una familia ligada a la aviación—su padre, Carlos Dillon, y sus tíos ejercieron como pilotos— así se inició en el mundo aeronáutico como tripulante de cabina. Pero fue en 2001 cuando un taller aéreo en Tandil marcó el inicio de su carrera.

Desde entonces, su actividad no dejó de crecer y su nombre comenzó a tomar peso propio. Por eso, fue convocada para participar de la 43ª Convención Anual en Vuelo, el encuentro aeronáutico más importante del país organizada por la Asociación Argentina de Aviación Experimental, donde hará una demostración de acrobacia.

De cabezas. Jenny realizará una demostración de acrobacias en la 43ª Convención Anual en Vuelo, que se realizará el 8 y 9 de marzo (@jennydillon.jok)

El placer de volar

Una demostración de acrobacia aérea es un espectáculo en el que pilotos especializados realizan maniobras como giros invertidos, loopings (cuando la nave queda en posición vertical), barriles y vuelos en formación. Estas exhibiciones ponen de relieve tanto el rendimiento técnico de las aeronaves como la precisión del control por parte de la persona que lleva los comandos. Eso es lo que hace Jennifer desde 2003, cuando realizó su primer vuelo acrobático en planeador.

Aunque su amor por las aeronaves tiene herencia familiar, reconoce que las pilotos Carola Lorenzini (1899-1941) y Charito Germanó (1937-2010), pioneras en la aviación en Argentina, marcaron en ella el camino por recorrer. O, mejor dicho, por volar. Esa pasión tuvo su cumbre cuando descubrió que lo suyo era la acrobacia con planeadores, y competir en esa disciplina.

La mujer, de 43 años, lleva el vuelo en la sangre y durante su adolescencia tuvo tiempo para descubrir que compartía esa pasión. Y aunque su vida no transcurrió únicamente en un aeroclub, las avionetas siempre generaron en ella una particular curiosidad: todo lo que veía que su padre y tíos hacían la intrigaban, pero lo que más le llamaba la atención era lo que contaban que sentían allí arriba.

El 7 y 8 de marzo, Jenny Dillon será parte de la 43ª Convención Anual en Vuelo, en General Rodríguez

“La felicidad que mi papá sentía volando fue mi mejor inspiración”, admite la reconocida piloto. “Su felicidad y el disfrute de él mientras trabajaba era algo supremo. Lo miraba y pensaba: ‘¡Mi papá se va a trabajar feliz!’. Y eso no era algo muy usual; mucho menos lo era que con los años siguiera sintiendo esa felicidad y tanta pasión y entusiasmo. Eso fue lo que me inspiró”, admite.

Repasando su historia, recuerda que su primer acercamiento profesional al mundo del aire fue estudiar la carrera para ser Tripulante de Cabina, lo que antes se llamaba azafata, porque no sabía cómo arrancar: “Pensé que era la única posibilidad dentro de todo lo que se ofrecía en la aviación. Creí que para las mujeres esa era la única opción cercana a volar”, recuerda.

Cuando cumplió 20 años tuvo su primera licencia aeronáutica como tripulante. Dos años después acompañó a su padre y hermanos a un Taller Aeronáutico en Tandil, en el cual daban charlas sobre las distintas actividades y, además, demostraciones de diferentes tipos de vuelo (helicópteros, planeadores, aeroaplicación, vuelos ejecutivos). Esa experiencia cambió todo: realizó el primer vuelo de acrobacia y el primero en planeador. No hubo vuelta atrás.

“En ese momento supe que eso era lo que quería hacer, pero no sabía dónde”. Por eso, se fue a estudiar a Estados Unidos. Dieciséis años después, realizó su primera competencia volando un planeador y desde 2014, dirige junto a su padre una escuela en la que imparte cursos teóricos de carreras aeronáuticas y participa activamente en la Asociación de Mujeres en Aviación Argentina, además de ser socia fundadora de la Asociación Argentina de Acrobacia Aérea.

Jennifer llegó a su boda piloteando un avión y Marcos Martín, su esposo y colega, otro (AMAA - Asociación Mujeres en Aviación Argentina)

Aviones en la boda

Ese mismo año, conoció a Marcos Martín, su colega y esposo, en el aeroclub donde ambos entrenaban. Tres años después, en 2017, se casaron en el aeroclub. Cada uno llegó piloteando un avión para la ceremonia. “Preparamos un show de acrobacias sobre el Aeroclub La Plata (donde nos conocimos). Y, como en las competencias, cada uno hizo una maniobra aérea conocida y otras nuevas. No fue algo sorpresa porque, pese a que no lo contamos, al casarnos en el aeroclub y todos los invitados sabían a qué nos dedicamos, ¡era esperable que apareciéramos volando!”, reconoce sobre la noche especial.

En 2019, integraron el primer equipo argentino en competir internacionalmente en la categoría GLIDER del National Aerobatic Championship en Spitzerberg, Austria, donde Jennifer logró el segundo puesto en su categoría y se destacó en competencias nacionales. Posteriormente, en la primera competencia de acrobacia para aviones y planeadores organizada en Dolores, Dillon se impuso en su categoría y en la general, logrando la puntuación más alta del certamen.

“La acrobacia me permitió estar en lugares donde nunca imaginé que iba a estar. Me costó un montón llegar hasta acá porque es un mundo masculinizado, en general, y en la acrobacia en particular; y solo para algunos hombres porque es una actividad cara”, describe el lado material de la disciplina que la apasiona. Su increíble carrera hizo que en 2022 fuera reconocida como “personalidad destacada” de La Plata, ciudad en la que reside desde los dos años.

Jennifer continúa superándose. Su recorrido, que incluye hitos como el primer vuelo en un planeador y la adquisición de su propio avión poco antes de la pandemia, ejemplifica el compromiso y la pasión que la impulsan. Para ella, la acrobacia aérea no solo es un deporte, sino una fuente de tranquilidad y realización personal, en la que el verdadero desafío reside en superarse a sí misma.

Una de las tantas maniobras que practica Jennifer Dillon (@jennydillon.jok)

Por primera vez participará de la Convención Anual

El aeródromo de General Rodríguez se prepara para ser el escenario principal del encuentro aeronáutico que se realizará el 8 y 9 de marzo. En esta edición de la Convención Anual en Vuelo, Jennifer Dillon será la figura más esperada.

Este año, la piloto es la invitada especial de YPF Aviación, expositor principal del encuentro, y ofrecerá una charla sobre acrobacia en competición. “Hablaré de la acrobacia en competición”, cuenta. “Además, surgió la idea de realizar una demostración de una secuencia de vuelo de acrobacia en competencia, que no es muy común de ver, excepto para quienes hayan tenido oportunidad de presenciar una competencia de acrobacia, que fueron pocas en el país”, agrega.

Durante esa charla abordará los temas que más le consultan frecuentemente. “Hablaré sobre cómo iniciarse en la acrobacia, cómo son los entrenamientos, las competencias, las características de las aeronaves. La idea es poder realizar un vuelo de demostración durante el que se contará qué figuras que se realizan en una competencia”, explica.

Según relata, durante años la invitación a participar en la Convención fue una constante en su carrera, pero hasta ahora se había limitado a llevar su avión sin realizar demostraciones en vivo. “Esta es una oportunidad para compartir lo que implica competir en acrobacia y para mostrar, en tiempo real, cómo se ejecutan las figuras en una secuencia de vuelo de competición”, explica mientras se prepara entrenando cada fin de semana, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

La participación de Jenny Dillon —como es conocida en el mundo del aeromodelismo— se enmarca en un fin de semana que promete exhibiciones de aeronaves, demostraciones de vuelo y shows acrobáticos, y que será, además, un punto de encuentro para la comunidad aeronáutica. Con su presencia en este evento reafirma el compromiso que tienen para fomentar el liderazgo femenino en la aviación y su constante impulso a la profesionalización del deporte.