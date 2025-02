¿Feriado de Carnaval con lluvia? El pronóstico del tiempo en el AMBA y el interior para el fin de semana largo

Se aguardan lluvias en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima para el fin de semana largo de Carnaval será inestable, con mucha nubosidad. Además, rige una alerta amarilla en catorce provincias.

De cara al fin de semana XXL, para el sábado se esperan tormentas en la madrugada y la mañana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 40 municipios bonaerenses que conforman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una máxima estimada en 27° y una mínima de 24°. Mientras que por la tarde, las lluvias cesarán y el cielo pasará a estar nublado hacia la noche.

El domingo mantendrá su nubosidad, pero con una mejora hacia la tarde, donde se pronostica que el cielo estará mayormente nublado y una máxima de 27° y una mínima de 23°. Al día siguiente, la temperatura aumentará un solo grado y las nubes seguirán vigentes. Sin embargo, la máxima subirá a los 30° y la densidad de las nubes crecerá, para finalmente dar con un firmamento nublado y sin precipitaciones.

El clima para la Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En la zona costera de la provincia de Buenos Aires, el sábado amanecerá con tormentas desde Punta Indio hasta Necochea y mejorará hacia la noche, con un cielo mayormente nublado. Uno de los centros turísticos más importantes es Mar del Plata, que a lo largo de los cuatro días que abarcan el receso, tendrá una variación de temperatura entre los 17° y los 25°. Además, sólo el domingo no pronostica ningún tipo de precipitación. Mientras que el lunes espera por tormentas aisladas (mañana) y lloviznas (tarde y noche); y el martes por lluvias aisladas.

En Córdoba capital aguardan tormentas para la mañana del sábado, que irán descendiendo a tormentas aisladas hasta el domingo a la mañana. Luego, el cielo se mantendrá de mayormente nublado a nublado el lunes y el martes, respectivamente. Con el freno de las precipitaciones también habrá un aumento de la temperatura, que tendrá su pico máximo los últimos dos días del fin de semana largo (21° de mínima y 31° de máxima).

Alerta amarilla por tormentas, en diferentes puntos del país.

Otro punto turístico que también tendrá un clima inestable es Rosario. El SMN puntualizó que habrá tormentas hasta la mañana del domingo; y un pico de calor de 33° para la tarde del lunes, acompañado de una nubosidad que irá en aumento hacia la noche del martes. En la ciudad de Paraná, las tormentas caerán sobre las calles de la capital entrerriana parte de este fin de semana. Respecto a la temperatura, el lunes tendrá su máxima en 36°.

El clima para hoy y mañana

Por otro lado, el organismo destacó que este jueves el AMBA tendrá una mínima de 22° y una máxima de 26°, con un cielo mayormente nublado hacia la noche, donde la nubosidad aumentará en su densidad. Mientras que para mañana, diversas tormentas aisladas empaparán las calles porteñas y bonaerenses, con una mayor probabilidad hacia la noche, estipulada entre el 40% y el 70%.

Para el resto de la provincia de Buenos Aires, el SMN señaló que en esta jornada habrá tormentas aisladas hacia la tarde, en el oeste, suroeste y norte. El frente de tormenta finalmente se trasladará hacia el este en esta noche. Y las precipitaciones continuarán el resto del viernes.

Alertas y recomendaciones

El SMN advirtió para hoy sobre una alerta amarilla por tormentas en el este y parte del centro de Río Negro; noreste de Chubut; sureste de Catamarca; Tucumán; Jujuy; norte de Córdoba y gran parte de San Luis, Mendoza, Santiago del Estero y Jujuy. Mientras que para mañana, la alerta regirá para el centro del país (noroeste de Buenos Aires, sur de Santa Fe, norte de La Pampa, sur de Córdoba, San Luis y centro y este de Mendoza).

Alerta amarilla por tormentas, en el centro del país para mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda que, ante estos casos de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo” se interrumpa momentáneamente las actividades cotidianas, no se saque la basura, se eviten las acciones al aire libre, no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, con el objetivo de minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo. Y estar atento ante la posible caída de granizo.

A su vez, el establecimiento también informó hoy sobre distintas alertas de calor extremo en el norte argentino. En este sentido, hay alerta roja en el oeste de Corrientes; sureste de Formosa, Tucumán, casi toda la extensión de Chaco y Santiago del Estero. En Catamarca, norte de Corrientes y gran parte de Misiones existe un aviso por alerta naranja. Mientras que al norte de Misiones y sur de Jujuy la alerta es amarilla.

Mapa de alerta por temperaturas extremas (calor).

Para todos los casos, el SMN indicó que se debe tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras; usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros; protegerse del sol; prestar atención a lactantes y niños, como también a las personas mayores, sean familiares o vecinos.