Los 40 grandes escándalos de la televisión argentina

Los 40 momentos que marcan parte de la historia de la TV argentina

Hay discusiones, injurias, cámaras ocultas, delitos, peleas, grescas multitudinarias. Las vedettes, los celos entre colegas, las reacciones inesperadas, las injusticias, los inclementes. Varios de estos momentos se convirtieron en hitos de la cultura popular. Hay primerísimas figuras, ignotas, mediáticos, caídos en desgracia, divas, parejas despechadas. Nadie está exento. Algunos nombres se repiten: habitantes habituales del estruendo. La historia de la televisión también se la puede contar a través de sus grandes escándalos, de aquellos que quedaron grabados en la memoria del público. Estos son sólo algunos de los muchos que se produjeron ante cámaras y tuvieron enorme repercusión en el público.

Zulma Faiad Devuelve El Reloj

40) Zulma Faiad devuelve un reloj

Así como Jorge Guinzburg finalizaba sus entrevistas preguntando por la primera vez en el sexo, el Pergolini de La TV Ataca concluía preguntando si en el momento del orgasmo la persona en cuestión gritaba o no. Por lo general las respuestas eran ingeniosas y se generaba un clima cómplice y distendido. Cuando fue el turno de Zulma Faiad -una entrevistada no siempre fácil-, Mario hizo lo de siempre, le regaló un reloj de una marca auspiciante, Zulma se lo puso, lo mostró a cámara y cuando escuchó la pregunta dijo que eso no lo iba a responder. Mario, en broma, y manoteándole la muñeca, le dijo que entonces le devolviera el regalo. Zulma a toda velocidad se sacó el reloj, se lo tiró en la cara y le dijo: “Metételo en el orto”. Una extraordinaria salida de escena.

Lucho Avilés Vs Jorge Jacobson

39) Lucho Avilés vs. Jorge Jacobson

Lucho se hacía llamar El Pionero. Estrictamente no lo era: no fue el primero en hacer chimentos en TV. Pero sí impuso un estilo. Mordaz y malevolente. Siempre parecía correr un poco más el límite. Disfrutaba revelando infidelidades, caídas en desgracia, exponiendo fracasos de rating y taquilla, y calificando de mala manera a las estrellas. Su campaña contra Susana Giménez fue larga y persistente. De sus peleas podrían consignarse miles. Tuvo muchos enemigos. Yankilevich, Susana, Rial y Sofovich entre ellos. Cuando se peleó con Gerardo Sofovich no dudó en llamarlo lisiado resentido, en afirmar que le decían canguro porque se levantaba de la cama saltando y hasta imitaba la manera en que se ponía la pierna ortopédica. De Lucho se conocieron algunas peleas a los golpes. Con Huberto Roviralta y con Rial, por ejemplo. Pero una la vimos. Durante 1990, Jorge Jacobson ingresó al estudio de Telefé en el que se emitía Indiscreciones. Le reclamaba algo que Lucho había dicho de una de sus hijas. Lucho le ordenó que saliera del estudio, que hablara, si quería, en su programa (Jacobson trabajaba en el noticiero del canal). La discusión se calentó, Jacobson lanzó un Rata de albañal, voló una mano y Avilés empujó a Jacobson hasta tirarlo al piso y sacarlo del alcance de las cámaras.

Floricienta - Muerte De Fede

38) Floricienta. Muerte de Federico, el personaje de Juan Gil Navarro

En 2004 Floricienta se convirtió en un boom. Un elenco enorme (en el que brillaba entre otras Henny Trayles), un buen casting infanto-juvenil, una villana excelente de Isabel Macedo, las canciones, el toque Cris Morena y, principalmente, Florencia Bertotti, un prodigio de frescura y elocuencia, una presencia magnética en estado de gracia. La audiencia aumentó a lo largo del año y llegó a cifras inéditas para el horario del atardecer mientras crecía la relación entre el Freezer (Juan Gil Navarro) y Floricienta. Se aproximaba fin de año y con la continuidad asegurada para la siguiente temporada, la renovación de contratos se puso álgida. Entre los actores que querían cobrar más, en virtud del suceso, y los roces de una temporada intensa, hubo cortocircuitos. Y Juan Gil Navarro no arregló su continuidad. Cris Morena y los guionistas decidieron matar a su personaje. Lo hicieron de una manera hasta jovial, con un regreso de su alma a la tierra y con Pergolini haciendo de Dios. Pero el impacto en la audiencia fue terrible. Produjo un shock como pocas veces una ficción lo hizo. Hubo cartas al canal, teléfonos colapsados, protestas y mucho llanto por parte de las pequeñas televidentes. A muchas, según se quejan en las redes sociales, todavía les dura el trauma: fue su primer contacto con la muerte.

Los American Beetles

37) Los Americans Beetles (o los Beatles truchos)

1964. Había explotado la Beatlemanía. En todo el mundo. Argentina no podía ser ajena. Canal 9 anunció la presencia de los cuatro músicos en su estudio. Se desató la histeria colectiva. Había un pequeño problema. Una letra de diferencia. Eran los Beetles, no los Beatles. Pero no importó demasiado. Hubo disputa contractual entre Romay de Canal 9 y Goar Mestre del 13. Ambos aseguraban tenerlos contratados. Intervino un juez. Por si acaso Romay se aseguró. Cuando aterrizaron en Ezeiza y ante una multitud de chicas que gritaban desaforadas, mandó a los luchadores de la troupe de Karadagíán, que eran artistas del 9, y secuestró a los (ignotos) músicos. Recién reaparecieron ese miércoles a las 9 cuando más de medio país tenía sintonizado el 9 para ver su show. A nadie le importó que no fueran John, Paul, George y Ringo. Con ellos alcanzó.

Gerardo Sofovich Vs Stella Maris Lanzani

36) Gerardo Sofovich vs. Stella Maris Lanzani

Gerardo Sofovich fue el gran boxeador de la farándula argentina. Con él nunca había un malentendido o intentaba bajar el tono. Atacaba por si acaso. Se enfrentaba, feroz, a todo el mundo. Cualquier frase que interpretara como una agresión, la devolvía con una magnitud diez veces mayor (Jorge Rial parece ser, en el tema, su mejor discípulo). No hacía distinciones: se plantaba ante pesos pesados como él o ante personajes (muy) secundarios. Era inclemente y persistente en sus enconos. Desde su hermano Hugo a Jorge Porcel, pasando por Rial, Minguito o Ileana Calabró.

Una de las más resonantes, porque ocurrió en vivo y en directo y por el modo contundente e inesperado de su reacción (que causó cierta gracia excepto para la perjudicada), fue el día que despidió a Stella Maris Lanzani al aire y por teléfono. La actriz era viuda de otro peso pesado ácido y difícil: Hugo Moser.

Esa tarde habían ido a Intrusos Ileana Calabró y Stella Maris Lanzani. Anunciaban el estreno, esa misma noche, de una obra de teatro escrita y dirigida por Gerardo en la calle Corrientes. Las actrices estaban peleadas. Ileana le reclamó a Stella que no la saludaba. Stella Maris dijo que la querían hacer quedar como la mala y que ese momento, de tener la posibilidad de estrenar en un teatro de Corrientes, no se lo iba a arruinar nadie. La discusión escaló e Ileana se fue del estudio llorando. Pocos segundos después sonó el celular de Rial. Era Gerardo Sofovich (amigo del chimentero en ese momento: ya se pelearían ferozmente) y anunció que la obra se postergaba y que Stella Maris había sido despedida. La cara de la actriz expresó el desconcierto y el dolor (y la humillación) de ser despedida en vivo y en directo en el programa de la tarde con más rating.

Mano Negra En La TV Ataca

35) Mano Negra destroza el set de La TV Ataca

En 1992 Mario Pergolini convocaba a los jóvenes con su desparpajo y el corrimiento a los límites desde La TV Ataca. Fue la respuesta de Romay a Tinelli, aunque en realidad fuera algo muy diferente. Una noche estaba Mano Negra, la banda de Manu Chao, en el estudio. Mario, sentado entre los integrantes del grupo, comenzó la entrevista y preguntó: ¿Qué es Mano Negra ¿pop? ¿rock? ¿rap? Sin escuchar la pregunta, sin esperar la traducción, el tecladista se levantó, fue hacia un monitor y lo derribó. Unos de los compañeros lo quiso detener pero él siguió con los destrozos. Demoliendo estudios de televisión. Años después Mario contó que el francés también blandió un cuchillo y los amenazó. Una vez que lograron sacarlo del estudio, mientras todos seguían sentados algo perplejos en sus sillas, Mario, sin mencionar el incidente, como si se hubiera tratado de una digresión, continuó: “Entonces ¿qué es Mano Negra?”.

40 Grandes Escándalos De La Televisión Argentina Pagani Vs. Fabbri

34) Payaso mediático. La discusión entre Pagani y Fabbri

Estudio Fútbol era uno de los programas insignia de TyC con sus discusiones futboleras al mediodía. En 2007 estaba la mesa “canónica”, la de los integrantes más caracterizados con el ciclo. Alejandro Fabbri en el medio y a sus costados, Leonardo Farinella, Gastón Recondo, Horacio Pagani y Marcelo Palacios. Pagani venía de la gráfica, de ser una de las firmas más importantes de Clarín Deportes. Hacía poco había desembarcado en la tele y había sido una revelación. Enfático, polémico, contundente, sus intervenciones se repetían en los ciclos que compilaban hechos televisivos. Ese mediodía todo empezó con una vieja antinomia: Menotti vs. Bilardo. Lo que era una conversación subió (o descendió) rápido de categoría y se convirtió con velocidad en una pelea a los gritos. Alejandro Fabbri afirmó que en Clarín no se podía hablar de Menotti, Pagani le dijo que mentía. Durante un minuto estuvieron empantanados en esos términos. Lo que se pudo apreciar es que subyacían viejos enconos. Hasta que Fabbri descerrajó, gritó, el célebre: Payaso… Payaso Mediático. En la mesa se produjo un quiebre. Y reconociendo que ese había sido el clímax, fueron, molestos, bajando las revoluciones.

Zona De Riesgo. Beso Entre Ranni Y Romano

33) Zona de Riesgo. El beso entre Rodolfo Ranni y Gerardo Romano

Una miniserie de trece capítulos después del horario de protección al menor. Cada tres meses cambiaban las historias. Lo que se mantenía era el elenco encabezado por Ranni y Romano con la dirección actoral de Alberto Ure y los guiones de Maestro y Vainman. La primera de esas historias fue sobre una disputa dentro de una gran corporación. La segunda es la que produjo la conmoción. Una pareja gay, infidelidad y HIV. Más allá de la temática hubo una escena que se llevó la atención. Un beso en la boca entre Ranni y Romano. Fue un hito: el primer beso entre hombres en la historia de nuestra TV. Recién ocurrió en 1992. Fue un hecho pionero y también, previsiblemente, fue un escándalo. Al día siguiente el tema estaba en los diarios, en los programas políticos y en pocas horas se juntaron decenas de miles de firmas para exigir su levantamiento. Durante semanas sólo se habló de ese beso entre hombres.

La Guerra De Las Vedettes En Los De Mirtha

32) La Guerra de las Vedettes en lo de Mirtha

El mundo de las vedettes del teatro de revista siempre ha sido complicado. Mucha competencia y pocos límites. Las historias sobre maldades y agresiones entre bastidores son variadas. Cualquier recurso era bueno para destacarse. Uno de ellos era lanzar dardos envenenados a sus colegas desde las revistas y las secciones de chimentos de los diarios. Las declaraciones cruzadas provocaron tensión en el ambiente y en 1980 la producción de Mirtha lo aprovechó y juntó a cinco de ellas alrededor de la mesa. Zulma Faiad, Ethel Rojo, Violeta Montenegro, Adriana Aguirre y Carmen Barbieri. Se cruzaron frases filosas, elogios envenenados, pasaron viejas facturas y hasta se injuriaron, todo en un tono falso y siempre tenso. Quien revea ese almuerzo hoy pensará que no pasó gran cosa, que las cinco mujeres estuvieron muy suaves. Pero no fue así. Para los parámetros de la época fue una gran convulsión que tuvo eco durante mucho tiempo.

Cuando la TV todavía era joven, Alberto de Mendoza vivió un momento muy polémico en el final de un capítulo de una ficción

31) Alberto de Mendoza se desploma en Yo y Un Millón

Uno de los programas más vistos de 1961 era Yo y Un Millón, una ficción dirigida por Pancho Guerrero y escrita por Jorge Falcón. Era un gran éxito. Tenía gran producción y era osada para su tiempo, tratando de empujar los límites artísticos del medio, con nuevas ideas en cada entrega. El protagonista era Fernando de Madariaga, un periodista que vivía a lo largo de las emisiones distintas aventuras y, por supuesto, vicisitudes amorosas. Al finalizar un capítulo, Fernando de Madariaga trata de evitar que un hombre en lo más alto de una torre de televisión se suicide tirándose desde allí. Sube presuroso la escalerilla y cuando está por llegar a la cima se trastabilla y cae desde una gran altura. Detrás de cámara se escuchan gritos desgarradores y se percibe con claridad un: “¡Alberto, Alberto! (algunos afirman que después de la repetición doble del nombre esa misma voz dijo: “Se mató. ¡Corten!”). Después de eso la imagen fundió a negro y se dio paso al siguiente programa. La pregunta es por qué el escándalo y por qué esa voz gritó el nombre de Alberto y no Fernando, como se llamaba el personaje. Alberto era el gran protagonista del programa, el actor Alberto de Mendoza. Con ese grito, pergeñado por el guionista, se quiso dar a entender que la caída había sido real y no parte de la ficción y que Alberto de Mendoza, y no sólo su personaje, era la víctima. La audiencia se lo creyó y las repercusiones fueron enormes. Durante varias horas muchos creyeron que el galán Alberto de Mendoza había muerto ante cámaras.

Látigo Coggi Vs Cherquis Bialo

30) Látigo Coggi vs. Cherquis Bialo

A fines de 1993, Juan Martín Latigo Coggi defendía su título del mundo en Tucumán contra Éder González, un ignoto boxeador colombiano. La pelea empezó como era esperado. Látigo dominaba y tiró dos veces a su rival. Todo se encaminaba para una victoria sencilla. Pero, de pronto, el colombiano groggy sacó una mano que tiró a Coggi y lo dejó en muy mal estado. Se levantó como pudo, el referí estiró la cuenta de protección, pareció que había dado por terminado el combate (el rival hasta festejó), pero continuó mientras Látigo flameaba en su rincón y era agarrado por su entrenador del pantalón para mantenerlo en pie. Cuando González lo volvió a golpear, sonó la campana. Pero faltaba más de un minuto para que terminara el round. Un escándalo. Coggi se recuperó y terminó ganando pese a las irregularidades. Pasados tres meses, en Tribuna Caliente (un programa que remedaba Polémica en el Fútbol), Látigo Coggi y el Negro Rivero, su manager, irrumpieron en el estudio y con actitud amenazante pusieron un cinturón de campeón (que acreditaba que Coggi había sido elegido como el mejor boxeador del mundo) frente a Cherquis. Se dio una discusión virulenta. Cherquis y Horacio García Blanco contestaron con altura y firmeza; Látigo estaba herido y enojado, con su habitual nobleza. Rivero agredía y buscaba contendientes. La discusión fue levantando temperatura. Julio Ricardo, el conductor, trataba de serenar a todos. 12 minutos después parecía que todo se calmaba y ya el boxeador y su manager estaban fuera de cámara, unos gritos de Rivero reavivaron la tensión. Cherquis no aguantó más y se levantó para ir a buscarlo. Tanto fue el escándalo que Sanfilippo, por una vez se puso a separar en vez de alimentar el fuego. Al fin y al cabo era Tribuna Caliente.

Jorge Asis Vs Gerardo Romano

29) Jorge Asís vs. Gerardo Romano en Hora Clave

Era 1996, pleno menemismo. Mariano Grondona ya había desplazado a Bernardo Neustadt en las preferencias del público. Independizado desde inicios del gobierno de Menem, el de Grondona era el gran programa político del momento. Mariano sabía que su fuerte no eran las entrevistas punzantes por eso se escudó en un formato: los debates. Ponía personajes fuertes alrededor de una mesa y los dejaba discutir; él era una especie de tenue árbitro y luego emitía una conclusión. En ese caso chocaron dos personajes potentes y estentóreos: Gerardo Romano y Jorge Asís, el escritor, devenido en funcionario menemista. Con su moñito, su verba engolada y sus frases filosas, Asís era una garantía de conmoción cada vez que aparecía en cámara. Romano tenía energía y opiniones contundentes, condiciones que conserva hasta hoy. Transgresor módico, reventado culposo, pescado aceitado, le dijo Asís en una emisión previa ante la mirada azorada de Aníbal Ibarra. Romano le respondió desde el programa de Chiche Gelblung con una carta con cierto ingenio: le decía nazi resentido, genuflexo, mercenario de la palabra.

Unos días después, Grondona los juntó y los puso a discutir cara a cara. Romano empezó a leer otra carta. “¿Vas a leer? ¿Cómo Susana Giménez?”, empezó Asís que aclaró que era la última vez que descendía hasta discutir con Romano. Después tras un furcio del actor, el Turco le pidió que no se pusiera nervioso que no temblara. Cuando fue su turno empezó diciendo, casi con lástima, que hubiera querido que Romano le costara un poco más, como dando la pelea por ganada casi antes de empezar. Después patinó un poco cuando habló de la sexualidad de Romano (buen contraataque del actor: “Rotulás de reventados a los homosexuales”). Siguieron atacándose y defendiéndose ante la mirada impávida y algo divertida de Grondona durante muchos minutos. Fue, al fin y al cabo, un gran espectáculo. La discusión finalizó con ambos contendientes dándose la mano después de haberse agraviado ante una audiencia masiva (esa discusión luego fue uno de los greatest hits de los programas que repiten episodios televisivos).

Jorge Donn Besa Al Polaco Goyeneche

28) Jorge Donn besa en la boca al Polaco Goyeneche

Así de pacata era nuestra televisión. Un beso entre dos hombres podía provocar un terremoto y ocupar al periodismo durante días. De toda esta lista, este posiblemente sea el punto artístico y emocional más alto.

Ocurrió en un mediodía de 1985 de lo que entonces era ATC. En Cordialmente, el programa que conducía el dúctil Juan Carlos Mareco (la cultura general y la preparación de los conductores televisivos de ese tiempo era extraordinaria). Sentados en un sillón frente a Mareco, estaban Jorge Donn, el famoso bailarín argentino que venía de deslumbrar al mundo con su versión del Bolero de Ravel en Los Unos y Los Otros de Claude Lelouch y a su lado el Polaco Roberto Goyeneche. El cantor en un tiempo en el que todo el mundo se ponía las mejores galas para ir a la TV, vestía una campera deportiva Fila. Mareco le pidió que cantara algo y le ofreció un micrófono. Goyeneche lo desechó y empezó con uno de sus caballitos de batalla: Naranjo en Flor de los Expósito. La interpretación es descomunal. Las pausas, la voz, la emoción, la potencia. “Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento”. Donn fumaba a su lado. Después de las líneas más famosas del tema y de tener los ojos cerrados un buen tiempo, como dejándose habitar por Naranjo en Flor, el bailarín le dio la mano al Polaco y no la soltó hasta el final. El director de cámaras hizo varios primeros planos de las manos enlazadas. Mareco apenas terminó dijo: “Me voy”, dando a entender que el Polaco lo había dejado sin palabras, que la interpretación había sido conmovedora. Jorge Donn con gestos estentóreos de la mano libre del cigarrillo, pidió que nadie aplaudiese. “Shhh, él lo dijo todo, no hay nada más, el silencio es la palabra más linda, con esa energía que iban a gastar en aplaudir vayan y planten un árbol”. Y después de unos segundos de silencio le dio un beso a Goyeneche. Las fotos de las revistas dieron a entender que se trataba de un beso en la boca, pero al rever las imágenes percibimos que fue en las comisuras, lo que alguien alguna vez llamó “un beso Barracas, muy cerca de la Boca”. El Polaco, también conmovido y para nada incómodo, sólo respondió, algo emocionado: “Sos un fenómeno”.

Una leyenda improbable alrededor de María Amuchástegui y su programa

27) La flatulencia de María Amuchástegui

Un escándalo incierto. Un mito. Acaso el escándalo que costó una carrera pero que no fue (y que, al final, tampoco habría sido tan perjudicial para el futuro de la protagonista). María Amuchástegui fue la precursora del fitness en la TV, la Jane Fonda que supimos conseguir. Sus clases de aerobics por ATC tenían un promedio de siete puntos de rating diarios en un horario, por lo general, muerto. Alguien en algún momento de 1986 dijo que mientras realizaba alguno de sus ejercicios se le escapó un sonoro gas. Pero se dijo algo más, algo que probaba de manera fehaciente el evento: los integrantes de La Noticia Rebelde (Guinzburg, Abrevaya, Castelo y Becerra) abrieron el programa de ese día con máscaras de gas puestas. El tema fue hasta tapa de la revista La Semana. La protagonista y casi todos los que estaban en el estudio negaron el episodio. Las emisiones se grababan previamente y si ocurría algún inconveniente al aire, se detenía y se volvía a grabar. También lo negaron los de La Noticia Rebelde. Sólo Aníbal Silveyra, uno de los gimnastas del fondo, le dijo al periodista Cicco que el rumor fue real. Nadie conserva las imágenes del supuesto incidente. Tampoco es cierto que el episodio y la dispersión del rumor acabara con la carrera de María. Su programa estuvo al aire hasta 1991.

El Largo De Pecho De La Rock & Pop

26) El Largo de Pecho de la Rock and Pop y Dalmiro Sáenz con Sofovich

Era 1988, la crisis económica ya se notaba y la televisión además de pobre era pacata. Hubo simultáneamente dos hechos que generaron que mucha gente se quejara, que los auspiciantes se retirasen y que el Comfer impusiera multas fuertes.

La Rock & Pop había modificado el lenguaje radial. El paso a la TV pareció natural. Lalo Mir, Mario Pergolini, Bobby Flores y Douglas Vinci eran los conductores de La Rock & Pop TV. El programa era un desquicio. Descontracturado, desprolijo y demasiado informal para su tiempo. El segmento estrella era el Largo de Pecho. Cuatro o cinco chicas con la parte de debajo de una bikini y en el torso sólo una musculosa blanca finita sin corpiño. Se tiraban a una Pelopincho y salían poniéndose en fila mientras sus pechos transparentaban en la remera blanca empapada. Había una regla de fierro: las chicas no se podían despegar la remera del cuerpo, si lo hacían serían descalificadas. La tribuna bramaba y por aclamación se elegía a la ganadora. Hubo quejas, campañas en su contra y finalmente se dio de baja el programa.

En Canal 2 estaba Gerardo Sofovich con la Noche del Domingo. Había juegos, tenía sus columnistas, llevaba cantantes -de Goyeneche a Spinetta, de Daniel Riolobos a Valeria Lynch- y hacía entrevistas. Una de ellas fue a Dalmiro Sáenz, escritor y un extraordinario provocador. Había sacado un libro que se había convertido en best seller: El día que mataron a Alfonsín. Pero en la entrevista habló entre otras cosas de la Virgen del Culo. Otro escándalo. Suspensión para Sofovich y quita de la mitad de la pauta. Terminó yéndose del canal. La paradoja fue que ocupó el lugar que dejó vacante la Rock and Pop TV.

40 Grandes Escándalos De La Televisión Argentina Silvia Suller Vs. Jacobo Winograd

25) La histórica pelea entre Silvia Suller y Jacobo Winograd

Casi como en Los Duelistas de Conrad (con gran versión de Ridley Scott), estos dos espadachines verbales se persiguieron (se persiguen) a lo largo de un vida, multiplicándose los enfrentamientos, cada vez que se cruzan, casi sin recordar el motivo inicial de las agresiones. Más de 25 años peleándose, amigándose y hasta casándose (lo hicieron en 2020 en El Precio Justo) delante de cámaras. Ambos eran mediáticos por propia cuenta hasta que decidieron unir sus destinos para siempre en un vínculo mucho más sólido que el del matrimonio: el de rubro de peleas y escándalos.

Jacobo siempre ocurrente y enérgico, metió dos frases/ latiguillos en el habla popular: “Billetera mata galán” y “No son gatos: son pumas de bengala”. Silvia, la gran mediática, la de los escándalos múltiples, las confesiones sexuales sorprendentes y la rotura de corazón y desamparo en vivo y en directo, condenó a Jacobo al escarnio público vitalicio cuando lo bautizó “chizito” haciendo referencia al tamaño de su órgano sexual. Hasta le dedicó una canción. Una de las cúspides fue cuando Jacobo en juicio oral en el que fue testigo cuando le preguntaron el apodo respondió: “El que me puso Silvia Suller, Chizito”.

Velasco Ferrero Vs María Eugenio Zorzenón

24) La eterna disputa entre Sergio Velasco Ferrero y María Eugenia Zorzenón

Él había sido un conductor de muchísimo éxito: “Música para tu piel de verano muchacha” era su latiguillo radial. Venga a bailar y un programa de remates fueron sus hits televisivos. Después habló de la Patota Cultural del radicalismo. Sus parejas terminaron de mala manera y con repercusión mediática. Con María Eugenia Zorzenón, una de esas mujeres, tuvo una hija: Camila Velasco que hoy es ingeniera industrial después de haber superado varias tormentas mediáticas desde los 13 años. Durante casi una década Velasco y Zorzenón se pelearon en los medios. A veces él desde Miami y ella en un estudio, en ocasiones ellos solos, y hasta en algún momento compartieron un living. Siempre, siempre, esas apariciones terminaban mal: gritos, insultos, actitudes violentas. Ambos acusaban al otro y lo tildaban de loco. Todo lo que rodeó el caso parece imposible que haya ocurrido en cámara. Nadie ponía límites y todos se aprovechaban de que la situación (y sus protagonistas) estaban desbocados para generar peleas y rating. El punto cumbre del enfrentamiento se dio en 2003. O al menos es el hito que nadie olvidará. Salían ambos de una audiencia en Tribunales. No se sabe bien quién ganó. Velasco decía que esperaba que todos fueran presos, Zorzenón decía que la justicia lo había declarado culpable a él. Lo cierto es que mientras el conductor daba una nota con tono solemne en la calle, ella se acercó por detrás y –una vez más- comenzó a gritar. Luego, lo inesperado. Lo escupió, una, dos veces. Él permaneció inmutable, mientras ella, María Eugenia Zorzenón, gritaba: “Escupitajo facial, denúnciame por eso, escupitajo facial”.

Silvana Suárez Se Levanta De La Mesa De Mirtha Legrand

23) Silvana Suárez se levanta de la mesa de Mirtha

Silvana Suárez fue Miss Mundo, la mujer que apareció desnuda en el número inaugural de la Playboy edición argentina, la esposa de Julio Ramos y la primera invitada en levantarse de la mesa de Mirtha Legrand. Suárez se había separado recientemente del fundador de Ámbito Financiero. No era un divorcio en buenos términos y había tenido coletazos varios en los medios. Mirtha, punzante, le hizo varias preguntas al respecto a Silvana pero esta prefirió no contestar hasta que la situación molestó a ambas.

- Si yo te invito a mi programa, vos tenés el derecho de decir no voy, porque no me gusta ventilar mis cosas personales-, dijo Mirtha.

- Me vas a tener que disculpar, pero yo me levanto de tu mesa. Porque si vos me invitas para usarme... Vos no podés retarme. Perdón al público- respondió Silvana mientras, efectivamente, se levantaba.

- No te uso. No necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez- retrucó la diva de los almuerzos.

- Hoy sí- finalizó Suárez con los dedos índices hacia abajo y ya dejando el estudio, en las penumbras de bambalinas.

Pablo Heredia En Gran Hermano

22) Pablo Heredia y los problemas de salud mental en Gran Hermano 2

Era la segunda entrega de Gran Hermano. Fines del 2001. Las Torres Gemelas, el colapso del país, Racing campeón, Adelante mis valientes. Fue el Gran Hermano que ganó Roberto Parra y en el que participaron entre otros Silvina Luna, Ximena Capristo y Gustavo Conti. Desde el principio uno de los favoritos era Pablo Heredia, un joven con gran arrastre en la platea femenina. Pero de a poco se fue desmoronando a la vista del público. Eran tiempos en los que por televisión satelital se podían ver las imágenes por varias cámaras casi sin cortes durante las 24 hs. Se convirtió, para muchos, un placer morboso, ver como ese chico dulce y afable iba perdiendo la razón ante la indiferencia del canal y de los responsables del programa. Un brote psicótico en vivo y en directo. Hoy parece inconcebible cómo lo dejaron más de tres días encerrado mientras su psiquis se deshacía frente a todos. Hasta que él pidió salir de la casa. Después, ya recuperado, actuó en Floricienta y se retiró de los medios.

Bake Off Descalifica A Su Ganadora

21) Bake Off descalifica a su ganadora.

Era 2020 y la pandemia y la cuarentena habían cambiado los hábitos. Algunos programas de TV, debido al encierro, ganaron adeptos. Los concursos de cocina fueron alguno de ellos. Bake Off en su segunda temporada tuvo buen rating y una competición apasionante. A la final llegó una joven muy dulce que cocinaba con gran destreza. En los días previos a la definición, en las redes sociales se la empezó a acusar de tramposa. Dijeron que ella no era amateur, que había tenido un emprendimiento gastronómico con anterioridad. La situación era difusa. Una zona gris del reglamento porque su labor había sido breve y sin demasiado volumen. Las discusiones aumentaron y se desató una ola de odio sobre Samanta. Los haters la atacaron con una virulencia inconcebible. La emisión de la final generó gran interés. Todo el mundo quería saber qué sucedería. Los jurados consagraron campeona a Samanta Casais. Pero hubo un corte y pasaron a unos imágenes filmadas otro día, horas previas a que el programa fuera al aire, en las que la despojaban del título por haber mentido en la declaración jurada de ingreso e incumplir las normas del certamen y se lo otorgaban al joven que había salido segundo. Samanta fue lapidada en las redes.

Una cámara oculta al marido de Beatriz Salomón que afectó profundamente la vida personal y profesional de la Turca

20) La cámara oculta de Punto Doc al doctor Ferriols, el marido de Beatriz Salomón

Punto Doc era un programa de investigación periodística que producía Cuatro Cabezas y se emitía por América. Su material muchas veces eran las cámaras ocultas. En 2004 hicieron un informe sobre el doctor Alberto Ferriols, cirujano plástico y marido de Beatriz Salomón y padre de sus hijas. En las imágenes de la cámara oculta se veía al doctor seduciendo a una paciente trans, dando a entender que ofrecía sus servicios a cambio de algún favor sexual. No más que eso. Ningún delito. A lo sumo una falta de ética profesional y una infidelidad. En paralelo, en otro estudio, el matrimonio Ferriols-Salomón miraba el programa (del que no conocía el contenido) y era grabado para salir en el programa siguiente del canal, Intrusos en la Noche. Aunque negado por los miembros del programa después, pareció una emboscada. Fue una debacle personal para la Turca. Beatriz Salomón dijo que nunca pudo recuperarse de ese momento y de esa humillación pública.

Miguel Etchecolatz Y Alfredo Bravo En Hora Clave

19) Miguel Etchecolatz y Alfredo Bravo en Hora Clave

Era 1997 y Miguel Etchecolatz, represor y torturador comprobado, estaba libre todavía. Había sacado un libro buscando refutar el Nunca Más. Alfredo Bravo, docente, fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, víctima de Etchecolatz y Diputado Nacional por el Socialismo, estaba en el estudio. En un momento, alejados físicamente, comenzaron a discutir. Bravo le dijo que era un personaje siniestro. El torturador le pidió que describiera las torturas. Bravo lo hizo y recordó que cuando estaba en el piso producto de la sesión de picana, Etchecolatz le habló al oído y le dijo Maestro. Segundos antes el torturador le había dicho Maestro. La discusión escaló. Bravo le recordó que los tormentos estaban comprobados por la justicia. Etchecolatz le dijo que le debía su libertad a Massera. Bravo comenzó a gritar (los que estábamos viendo el programa temimos por su salud: tuvo una leve descompensación al salir del aire) pero seguía argumentando. Etchecolatz gritaba, mintiendo, que el otro mentía. Un enfrentamiento entre torturador y víctima que no tendría que haber ocurrido.

Sanfilippo Critica A Goico En Tiempo Nuevo

18) Sanfilippo, Goycochea y Bilardo en Tiempo Nuevo

Argentina había perdido 5-0 de local frente a Colombia por las eliminatorias al Mundial 94. Una catástrofe futbolística. Neustadt, recordando sus viejas épocas de cronista deportivo, armó una mesa para buscar las razones. Había viejas glorias como Pedernera, Alonso y Gatti. También estaba José Sanfilippo. Y Sergio Goycochea, el arquero que había sufrido esos cinco goles. Hubo opiniones, comentarios y hasta consejos. Todo cambió cuando el ex goleador de San Lorenzo tomó la palabra. Fue durísimo con el arquero y profirió la frase que se volvería célebre: “Te comiste todos los amagues, Pibe”. Goyco apretaba el puño. Hasta que ingresó en plano el doctor Carlos Bilardo, que estaba viendo el programa en su casa y se tomó un taxi para defender al que había sido su arquero. La discusión subió de tono. Y en un momento Bilardo se levantó y aconsejó: “Goyco vos te tenés que parar e ir”.

De La Rúa En Videomatch

17) De la Rúa en Videomatch

Terminaba el año 2000. El programa de Tinelli era el líder del rating. Todo el mundo quería pararse al lado de Marcelo. Antes y después, los políticos se mataban por aparecer en Videomatch antes del cierre de campaña, sabían que esos tres o cuatro minutos podían dar vuelta una elección. Para cerrar el año, el presidente De la Rúa había prometido su presencia. Hubo un fuerte operativo de seguridad que ya de entrada fracasó porque un joven salió corriendo de la tribuna se paró al lado del presidente, lo zarandeó levemente y le exigió por los detenidos por el ataque a La Tablada. Tan ridícula fue la situación que el que terminó oficiando de guardaespaldas del presidente fue el Oso Arturo. Hipotéticamente De la Rúa estaba allí para hablar del Megablindaje y “dar buenas noticias”. Pero ese incidente cambió el tono de la visita. Después, los furcios y la desorientación del presidente hicieron que esa multitud de telespectadores se dieran cuenta de que algo no estaba funcionando bien. El presidente saludó al público de Telenoche y también confundió el nombre de la esposa de Tinelli. En vez de a Paula (Robles) le mandó saludos a Laura. Por último, para terminar, la desastrosa presentación, tuvo un involuntario paso de comedia más cuando intentó salir del estudio y merodeó de una salida a otra, aumentando la sensación de desorientación. Exactamente un año después renunció a la primera magistratura.

Telefé Levanta La Marca Del Deseo

16) Telefé levanta La Marca del Deseo

Una historia fuerte, una pareja protagónica hot, escenas sexuales y mucha publicidad. Telefé creyó tener un caballo ganador cuando decidió emitir La Marca del Deseo en 1994. La historia escrita por el ex niño prodigio Claudio María Domínguez era un thriller erótico. La pareja protagónica estaba compuesta por Gerardo Romano y Sandra Ballesteros, dos actores de gran personalidad y sin problemas para mostrar su cuerpo. Eran años en los que en el cine triunfaban historias similares con Bajos Instintos a la cabeza. Telefé no fue tímida en la promoción: las escenas que mostraba del producto prometían mucho sexo. El estreno del primer capítulo fue un gran éxito. También el segundo. La Marca del Deseo lideraba el rating y también era motivo de conversación en las columnas de los diarios y en las páginas de las revistas. Hubo presiones, indignaciones y sobreactuaciones. Telefé decidió dejar de emitir la serie tras el segundo episodio. Era el Canal de la Familia hipotéticamente y así se desperfilaba. Se habló de censura, de presiones de los grandes anunciantes y de varias cosas más. Las autoridades del canal alegaron que no creyeron que el contenido fuera tan fuerte. Romano y Domínguez respondieron que los ejecutivos habían visto y leído todo antes y que en las promociones exacerbaron el componente sexual. Recién tres años después, Canal 9 emitió todos los capítulos. Pero el furor ya había quedado atrás y pasó algo desapercibida.

Flor De La V Va A Buscar A Ventura

15) Flor de la V irrumpe en América para enfrentar a Ventura

“No quiero que me filmen, no quiero que me filmen. Soltame. Que venga el choto de Ventura y que dé la cara”. Eran varios los que querían detener a Flor de la V, que furiosa, había ingresado a las instalaciones de América y se dirigía al estudio de Intrusos para enfrentar a Luis Ventura. Estaba muy determinada. Mientras tanto las cámaras registraban su intempestiva llegada. “Estoy harta de la mentira. Me callé mucho. Esta vez le parto la boca”, siguió diciendo Flor. Un policía salió a su paso. Flor ya consciente de la cámara subió la apuesta. “Que vengan esos putos, les rompo la cara” mientras le hacía con la mano el típico gesto juntando los dedos, mostrando que le tenían miedo. Era 2005 y Flor protagonizaba Los Roldán, un suceso de rating. En Intrusos, Luis Ventura había insinuado que la pareja de Flor estaba teniendo una relación extramarital. El enfrentamiento con Rial, Ventura e Intrusos llevaba un buen tiempo (con polémicas tapas de revistas en el medio). Mucho tiempo después Flor condujo Intrusos.

Torry Y Su Hijo A Las Trompadas En Crónica TV

14) Torry y su hijo contra todo el mundo en Crónica TV

Fue una batalla campal. La pelea más brutal de nuestra televisión. Los personajes, es cierto, algo devaluados pero la enjundia con la que se pegaron merece un lugar en el canon de los escándalos. Había terminado la temporada estival de 2010 y había quedado una deuda pendiente entre el humorista Torry Palenzuela y el productor Carlos Mandia. Anabella Ascar los juntó en su programa de Crónica, en el que entrevistaba diariamente a freaks, celebridades menores y aspirantes. La conversación comenzó tensa pero no pasó de alguna ironía o reproche. También estaba El Mago Sin Dientes, participante de la obra en Mar del Plata, que fue centro de algunas agresiones verbales por defender a los productores: “Tenés las orejas más grandes que los huevos”, le dijo Torry. Hasta que el hijo de Carlos Mandia rotuló como fracasado a Torry y se ufanó del dinero que él y su padre tenían. El hijo de Torry desde detrás de cámara acotó algo y fue respondido con desdén. Allí se desató el caos. Una patada voladora, piñas, tomas de catch, patadas en el piso, gente sumándose. La riña duró varios minutos y fue virulenta. Nadie sabe quién tenía razón, pero quedó claro que la pelea la ganaron por K.O los Torry.

Moria Y Su Lengua Karateca

13) Moria y su lengua Karateca

Moria Casán tiene más de medio siglo de carrera. Eso no le hizo perder energías ni ganas de meterse en líos. En cada polémica está su voz, con alguna intervención picante, ingeniosa y, por supuesto, algo maliciosa. Ella misma se describió como Lengua Karateca. Una samurai de las luchas mediáticas. Se peleó con todos y siempre salió indemne. Participó de la Guerra de las Vedettes, tuvo un programa cómico de éxito en los ochenta, fue el jurado más batallador de la televisión. Se peleó con colegas, divas y asistentes, casi sin distingos. Puso Playa Franka. Apuntó contra Carmen. Fue presa en Paraguay. Y tuvo su talk show en el que empujaba a llorar, si querían, a sus participantes. Tal vez el mayor escándalo fue A la Cama con Moria, el programa en el que entrevistaba a políticos sobre una cama. Uno de los que pasó por esa cama es su actual pareja: Fernando Galmarini.

Muerte De Un Padre En Feliz Domingo

12) La muerte de un padre en Feliz Domingo

Era el tercer domingo de junio de 1984. El Día del Padre. Y cómo solían hacer en el programa en las habituales prendas, además de los alumnos de cuarto y quinto año de colegios de todo el país, también participaban padres de algunos de ellos para celebrar su día. Feliz Domingo era un programa ómnibus que dominó la tarde de los domingos durante décadas. A pesar de haber tenido varios compañeros, el gran conductor del espacio fue Silvio Soldán. Había prendas de conocimiento (hoy ningún alumno secundario podría responder la mayoría de las preguntas que se les hacía) y de destrezas. Al final un colegio ganaba un viaje de egresados a Bariloche para toda la división. En los primeros años los pasaportes a Bariloche fueron preguntas y respuestas, en los últimos el Cofre de la Felicidad. Volvamos a ese domingo de 1984. En la prenda Yo Sé, un padre vestido de malevo, bailaba un tango cuando de pronto se desplomó. Hubo gritos, confusión y un pedido urgido de ir a un corte. Al regreso informaron que el señor había padecido una crisis cardíaca y había muerto. Hasta ahí una desgracia televisada pero no mucho más. Pero pasadas unos minutos apareció ante cámaras Alejandro Romay, el dueño y mandamás de Canal 9. Volvió a explicar la situación y dijo que ante los cientos de llamados recibidos y la preocupación de la gente para conocer la identidad del fallecido, repetiría las imágenes. Si Feliz Domingo era un programa muy rendidor (alrededor de 20 puntos de rating por programa), el morbo pudo más y las mediciones estallaron. Romay pasó al menos tres veces más la muerte del señor que interpretaba a un tanguero en una de las cumbres del morbo de la TV argentina en la búsqueda desesperada de rating. El mecanismo se repitió unos años después cuando Olmedo cayó del balcón y Canal 2 repitió las imágenes de su cuerpo sobre el asfalto hasta el hartazgo.

La Jueza Badu Budu Budía

11) La Jueza Badu Budu Budía

En la apertura de su programa de 1992, Tato Bores interpretaba a un arqueólogo que en 2492 descubría las ruinas de Argentina. Entre ellas había un recorte (real) que anunciaba que la Jueza Servini de Cubría había sido multada con irrisorios 60 pesos por la Corte Suprema por no haber llevado de la manera debida el Caso Yoma y además apartada de la causa. Antes de que se emitiera el programa alguien llamó a la jueza y le avisó que se la mencionaba dos veces en ese segmento. Servini presentó un amparo que fue rechazado en primera instancia, pero el día sábado, un día antes de la emisión, la Cámara aceptó el amparo; sostuvo que el sketch contenía “ludibrio y eutrapelia”: términos solemnes y afectados para afirmar que se burlaban de la jueza. Se trataba de un caso de censura previa. Se desató un gran escándalo. El domingo por la noche todo el país estaba pendiente de qué sucedería en el programa de Tato. La resolución fue impactante e ingeniosa. Decenas de celebridades argentinas formadas como un coro cantaban “La jueza Badu Budu Budía, la jueza Badu Budu Budía es lo más grande que hay”.

Hoy, a más de 30 años de distancia, otra cosa que sorprende del episodio es la heterogeneidad de ese coro. En la actualidad sería imposible que esas personas, atravesadas por la grieta, se juntaran bajo una causa común.

Diego Maradona Dispara Contra Los Periodistas

10) Diego dispara contra los periodistas

(Este podría ir más arriba en el ránking pero por una cuestión de justicia poética ocupa este puesto) Diego tuvo grandes momentos en la televisión, muy en especial su programa La Noche del Diez. El medio recogió también sus agonías, sus declaraciones polémicas y sus reacciones espontáneas (Lástima a nadie, maestro). También en un momento que estremeció al país declaró tras su exclusión del Mundial 94 en una exclusiva a Adrián Paenza: Me cortaron las piernas.

También en 1994, pero unos meses antes, se conoció la noticia de que Diego dejaba Newells. Abandonó la concentración de madrugada y se refugió en Moreno, en la quinta de sus padres. Allí fue una multitud de periodistas. Diego salió hasta la reja y enojado les pidió que se fueran. Alguno le gritó exigiendo una declaración. Al rato Diego se parapetó detrás de una camioneta roja y con un rifle de aire comprimido empezó a disparar contra los periodistas. Hirió, con lesiones leves, a cinco de ellos. Muchos se tiraron cuerpo a tierra. En un momento y danto cuenta del inesperado tiroteo, Paula Trapani, notera de Telefé, se paró sobre un móvil de una radio para dar cuenta de los hechos. Pero mientras hablaba, desde dentro de la quinta, Diego con una manguera la empapó. Seis años después un juez condenó a Maradona a dos años y diez meses de prisión en suspenso por el delito de lesiones leves y reiteradas.

Metieron preso a Silvio Soldán

9) Silvio Soldán preso

Silvia Suller convirtió a Silvio Soldán en carne de programas de chimento, pero su siguiente pareja, la (falsa) doctora Giselle Rímolo lo llevó a prisión.

Telenoche Investiga en un informe con cámaras ocultas demostró que Rímolo, la pareja de Silvio Soldán no era médica. Eso no sólo tuvo consecuencias mediáticas sino policiales y judiciales. Se inició una investigación que terminó con la detención de Rimolo y también de Soldán. Una tarde hablaba al aire por teléfono con Mauro Viale, cuando Silvio debió cortar la comunicación porque la policía tocó el timbre: llegaban a detenerlo. Después cuando fue enviado a prisión las imágenes de su traslado también quedaron registradas.

La otra pareja del conductor tanguero que fue una usina de escándalos a lo largo de décadas fue Silvia Suller, tal vez la mediática más mediática de todas, la más escandalosa, la que traspasó los límites antes que todos. Y Soldán, además de ella misma, fue su principal víctima.

En 1976 Alberto Olmedo comenzó su programa anunciando su desaparición. Provocó una gran conmoción pese a desmentirlo un minuto y medio después. Fue nuestra Guerra de los Mundos

8) La primera muerte de Alberto Olmedo

Fue nuestra Guerra de los Mundos. Alberto Olmedo tenía mucha expectativa para su temporada 1976. Triunfaba desde hacía un año en el teatro de revistas, las películas recaudaban muy bien y para el programa de televisión había planeado una renovación. El Botón, su ciclo de ese año, empezaría en mayo con nuevos guionistas: Humberto Ortiz (Coquito) y el dramaturgo Oscar Viale. El programa comenzó con un flash de noticias. El periodista de guardia del canal leyó con pesar un cable informando la desaparición del célebre cómico y que por eso repetirían algunos sketchs del año anterior. Después vinieron los títulos. Enseguida, Olmedo apareció en cámara quejándose de que no se podía retrasar un poquito y aclarando que estaba bien vivo y comenzó con el programa. Todo eso no duró más de un minuto y medio pero sirvió para desatar un escándalo y una ola de dolor e indignación pocas veces vista. Las líneas del canal colapsaron, las agencias de noticias emitieron cables informando de la muerte del actor, en las casas hubo crisis de llanto y hasta desmayos. No importó que Olmedo aclarara que todo había sido una broma. En los días siguientes todo escaló. El cómico pidió perdón pero no bastó. La recientemente estrenada dictadura levantó el programa, despidió a todos los involucrados (desde el interventor del canal al periodista que leyó el cable) y desterró a Olmedo por un buen tiempo. Sólo pudo volver con Piluso a fines de ese año pero por supuesto ya sin el título de capitán.

Zap - Marcelo Polino - Guido Suller Vs El Larva

7) Zap, el elenco más bizarro y el programa récord en multas

Era 2002 y la crisis económica no permitía ninguna erogación extraordinaria. Había que hacer mucho con poco. Y a alguien se le ocurrió Zap. No hubo programa más bizarro, elenco más insólito que el de los que pasaban por el living de Zap conducido por un sagaz Marcelo Polino. Es imposible elegir un solo escándalo. Jacobo, Guido, El Larva, Oggi Junco, García y Adriana Aguirre, novias, novios, enanos y los personajes más diversos. Peleas inventadas, generadas o espontáneas. A la gente no le importaba. En vez de escandalizarse se divertía. Y a todo eso había que sumarle el panel de expertos, desde Lafauci a Dorio, que analizaban sesudamente los eventos. Ostenta un récord que le da bastante orgullo a sus creadores: es el programa más multado de la televisión.

Ricardo Fort Contra Flavio Mendoza

6) Ricardo Fort contra Flavio Mendoza

Su vida pública fue una tormenta breve pero de una intensidad descomunal. Fueron tan sólo cinco años de exposición, escándalos, peleas, exhibicionismo y dolor.

Ricardo Fort fue empresario del chocolate, millonario, cantante, youtuber, jurado de Showmatch, habitué de cada programa de la tarde, adicto a la fama, narcisista, buscarroña profesional, una víctima de su ambición y de la voracidad de un medio, y varias cosas más. Fue también un personaje desbocado, triunfal y triste. Patético y magnífico. Hubo varias agresiones que quedaron en la historia. La cachetada de Eliana Guercio a Polino o ese incidente físico entre Graciela Alfano y Pachano, entre otros. Hubo una que tomó más relevancia por la repercusión que tenían en ese momento los protagonistas: Ricardo Fort y Flavio Mendoza. De todos los escándalos de Fort elegimos, arbitrariamente, este. Se acercaron cara a cara, se injuriaron, se dijeron marica, poco hombre y Fort le pegó a Flavio antes de que los separaran. Ricardo Fort se peleó, en ese lustro, con todo el mundo. Jurados y participantes del bailando, Zulma Lobato, Rial, Ventura, su familia y muchísimos más.

El Caso Coppola En Mediodías Con Mauro

5) Mediodías con Mauro. El Caso del Jarrón

Octubre de 1996. El Jarrón de Coppola. La acusación sobre el manager de Maradona sacudió al país y generó un interés inusual. Del caso se encargaron, como es natural, todos los medios. Todos. Diarios, Tv, radios. Pero un solo programa logró apropiárselo: el de Mauro. Fue el epicentro del tema del que hablaba el país. Mauro inventó un género. El Talk Show de los escándalos. Tanto sucedía en ese living multitudinario, ruidoso y bochornoso que Jerry Springer parecía un amateur al lado suyo. No había tribuna. Sillas, sillones y mesas servían de escenario para las teorías más disparatadas, para la esgrima verbal, los agravios, la acción. Las chicas del caso, abogados, chimenteros, los testigos (sin importar si eran falsos o no), policías, mediáticos antes de ser mediáticos. Todos convivían, buscaban destacarse y gritaban, peleaban, se exponían. Hubo revelaciones, teorías disparatadas, canciones, escuchas telefónicas, vasos de agua en la cara de los invitados, mujeres tirándose de los pelos, insultos, personajes convencidos, otros que sólo interpretaban un papel. Todos manejados por el titiritero Mauro Viale que, como nadie, con sangre fría, sin pudor, impostando perplejidad, con gran habilidad, conducía este circo televisado que hipnotizó a un país.

Wanda Nara compartió imágenes de su look en el cumpleaños de su hijo

4) Wanda Nara, la mediática

El escándalo más reciente. La separación en vivo y en directo. Con terceros en discordia, hijos en el medio, ex parejas involucradas a su pesar, venganzas públicas, abogados y una sociedad pendiente del caso y tomando partido por algún de las partes. Wanda desde su irrupción ha mostrado una pericia única para mantenerse en el candelero y para que se hable de ella. Cualquier incidente en el que esté involucrada genera interés. Maradona, Maxi López, Mauro Icardi, L-Gante, la China Suárez, su hermana, un calzoncillo en la cabeza, un video hot, una discusión con otro artista, un programa de TV. La mediática 2.0. Utilizó la tecnología más actual para mantenerse en la conversación pública y de paso facturar: videos, wasaps, mensajes de voz, redes. Adicta a la atención, Wanda hace años que logra que se hable de ella.

40 Grandes Escándalos De La Televisión Argentina La Espontánea De Marianela Mirra En Gran Hermano

3) La espontánea de Marianela Mirra

La versión 2007 de Gran Hermano parecía tener un ganador seguro, Diego Leonardi. Un joven que había sido convicto y que había salido y rehecho su vida. Desde los primeros días ejerció el liderazgo de la casa y ayudó a muchos de sus compañeros. Marianela Mirra era una joven tucumana simpática, con sentido del humor, pero que no parecía destinada a perdurar. Su paso por la casa durante las primeras semanas era tenue. De a poco fue asentándose. Su estrategia de pasar desapercibida varió en la última nominación, la previa a la gran final. Después de expresar algunas dudas, dijo que estaba dispuesta a jugar y le realizó la espontánea a Diego. Fue, para muchos, una conmoción y un golpe maestro. Diego fue a placa y el público lo echó premiando el movimiento estratégico de Marianela que terminó proclamándose ganadora, reconocida por el público como la nueva Napoléon y empujando el rating a cifras récords que superaron los 50 puntos de rating.

El Cenicerazo De Susana

2) El cenicerazo de Susana a Huberto

Era febrero de 1998 y Susana Giménez volvía de viaje. Al llegar de Ezeiza encontró en la puerta de su casa una multitud de periodistas. Los rumores sobre el final de su matrimonio con Huberto Roviralta se habían esparcido. Después de 10 años la pareja llegaba a su fin. La otra sorpresa que se encontró Susana fue que Huber estaba dentro de su casa. Los espectadores ya lo sabían: Huber se había mostrado en una ventana con papeles en la mano, como dando un mensaje. Los periodistas no se movieron de ahí. Hasta que de pronto se empezaron a escuchar gritos muy fuertes y ruidos, como de muebles corriéndose. Aunque no se entendiera, desde la calle, qué era lo que decía, se podía reconocer inconfundible la voz de la diva de los teléfonos. Estaba furiosa. Hasta que de pronto, nítido, con odio y mucha bronca, se escuchó a Susana: “¡Ladrón! Hijo de puta! ¿Cuándo te vas a ir de acá?”. Y después un estruendo. Mientras los periodistas desde la puerta de la mansión de Barrio Parque daban cuenta del incidente, una sorpresa más. Caminando por la puerta principal apareció Huber, con la nariz sangrando, para mostrarse como víctima del incidente. Fue el famoso cenicerazo. Después vinieron las tapas de revistas, la entrevista de Grondona a Susana, la cámara oculta de Huber y Flavia Miller, el divorcio y los 10 millones de dólares. Hace poco Susana aclaró que no le lanzó un cenicero sino una caja de madera y peltre.

Mauro Viale A Las Trompadas Con Smaid

1) Alberto Samid vs. Mauro Viale

Es la pelea más icónica de la televisión. Fue remera, meme, canción, sticker, hito de la cultura popular. Un mediodía de enero de 2002, con el país en llamas, Mauro Viale tenía a Alberto Samid de invitado en su programa que paradójicamente se llamaba Impacto a las 12. De pronto una discusión. Samid venía defendiendo la devaluación asimétrica de Duhalde. Viale, siempre provocador, le dijo que tenía un razonamiento primario y lo mandó a pagar los impuestos que debía. Samid le gritó mentiroso y le empezó a preguntar cuál era su verdadero apellido. ¿Cómo se llama? Diga cómo se llama ¿Qué apellido tiene?, espetaba haciendo referencia a que Viale era un nombre artístico (y mostrando su antisemitismo que se haría más explícito segundos después). Samid se pone de pie y se acerca a Viale que lo acusa de avalar el atentado a la Amia. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Y el insulto imperdonable ¿Cómo vas a decir eso judío hijo de puta? Un empujón y las piñas. Primero pega Samid, después devuelve Mauro que pensó por segundos si seguir con la contienda o no, pero no logró contenerse. Otra buena piña de Samid y Mauro al piso. Todo es confusión, un hombre mayor ingresa y patea a Viale en el piso -parece que pagó una vieja deuda- y el estudio se convierte en un caos.

Un escándalo enorme que tomó un cariz cómico y simpático con el paso del tiempo pero que no debe hacer olvidar del antisemitismo rampante de Alberto Samid, quien luego fue condenado, estuvo preso y con tobillera electrónica por otros delitos.