Vuelve a llover en el AMBA luego del temporal de la madrugada que dejó árboles caídos, autos aplastados y techos volados

Árboles caídos en los barrios porteños de Caballito, Colegiales y Flores por el fuerte temporal que azotó al AMBA.

Tal como había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la madrugada de este martes se desató una fuerte tormenta sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la cual incluyó lluvias severas y fuertes ráfagas de viento que provocaron la caída de cables y árboles -algunos troncos aplastaron autos estacionados-, voladura de techos y cortes masivos de luz, entre otras consecuencias.

En simultáneo, varios ramales de los trenes metropolitanos sufren demoras y cancelaciones, mientras que algunos aviones que debían aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza debieron ser desviados a otros aeropuertos cercanos. Ambas terminales se encuentran bajo alerta roja.

Desde bien temprano, usuarios de distintas redes sociales comenzaron a compartir imágenes de las consecuencias que dejó el temporal. Entre ellas, se destaca la caída de un árbol sobre la avenida Álvarez Thomas, entre avenida Elcano y 14 de julio, en pleno barrio porteño de Villa Ortuzar. A la vuelta, además, se desprendió un cable del tendido eléctrico.

Ante este escenario, la Policía de la Ciudad dispuso un operativo de seguridad para resguardar la zona, y el tránsito proveniente desde Palermo era desviado en contramano por avenida Elcano.

Álvarez Thomas y Elcano. Cayó un árbol y arrastró a los cables de la luz. El tránsito es desviado por Elcano en contramano (Video: Infobae)

Un árbol aplastó un auto estacionado sobre la calle San José de Calasanz al 400, a metros del cruce con la avenida Juan Bautista Alberdi, en el barrio de Caballito, mientras que otro se derrumbó sobre avenida Rivadavia y Bonorino, a una cuadra y media de la plaza Flores.

Del mismo modo, otro árbol se desplomó sobre la calle 3 de Febrero al 4800, en el barrio de Belgrano, e interrumpió el tránsito desde y hacia la avenida General Paz.

Árbol caído en el barrio porteño de Belgrano.

Una situación similar ocurrió en la estación Haedo del tren Sarmiento, donde un árbol de gran porte cayó sobre las vías y el servicio permaneció interrumpido durante varios minutos.

Un árbol cayó sobre las vías de la estación Haedo del tren Sarmiento, y el servicio estuvo interrumpido durante varios minutos.

El temporal también se sintió fuerte en el barrio de Liniers, donde una antena se precipitó sobre dos casas linderas y provocó importantes destrozos.

Una antena cayó sobre dos casas en el barrio porteño de Liniers.

Asimismo, en el barrio porteño de Villa Lugano se registraron algunas calles inundadas, del mismo modo que en algunas localidades del partido bonaerense de La Matanza.

Libertador y Domingo Repetto. Un árbol caído afectó el tendido eléctrico. La imagen se repite en distintas zonas de CABA y provincia de Buenos Aires (Foto: Infobae)

Calles inundadas luego del temporal en Villa Lugano (Fotos: Gustavo Gavoti)

El agua ingresó a algunas propiedades

Villa Celina, La Matanza

La rama de un árbol cayó sobre un auto estacionado en Villa Celina. La misma imagen se repitió en distintas localidades del AMBA

En el partido de Moreno, una vecina sufrió los efectos de las impactantes ráfagas de viento, que a su paso desprendieron de cuajo el techo de su casa. “Eran las 4 de la mañana y sentí un estruendo grande. Los vecinos me llamaron porque nos asustamos mucho, no sabíamos qué era. Se me voló todo el techo y ahora el agua me está arruinando todo el machimbre”, lamentó la señora en diálogo con TN.

A una vecina de Moreno se le voló el techo de su casa por el temporal

Producto del temporal, algunos aviones que debían aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tuvieron que ser desviados a otras terminales aeroportuarias.

Fuentes de AA2000 consultadas por Infobae precisaron que dos vuelos de Aerolíneas Argentinas, provenientes de las ciudades de Salta y Trelew (Chubut), no pudieron aterrizar en el aeropuerto porteño por la presencia de fuertes vientos, y fueron redireccionados a Montevideo (Uruguay) y Rosario. Por su parte, las condiciones meteorológicas adversas impidieron que un servicio de Lufthansa arribe a la terminal de Ezeiza, y por tal motivo tuvo que realizar su descenso en Asunción, Paraguay.

Viviana, una vecina de Carapachay, en el partido bonaerense de Vicente López, contó en diálogo con el canal de noticias TN que el techo de la casa del vecino se desprendió por los fuertes vientos y terminó incrustado en la planta alta de su domicilio. “Escuchamos una explosión que no sabíamos de dónde venía”, aseguró.

Árbol caído en Álvarez Thomas y Elcano (Infobae)

La feroz tormenta también afectó a la red eléctrica del AMBA, donde a primera hora del día se registraron más de 350 mil hogares sin luz. Pasadas las 11 de la mañana, unos 60 mil domicilios continuaban sin suministro.

Este martes comenzó un período de inestabilidad climática, el cual contará con tormentas de variada intensidad en CABA y el conurbano bonaerense. Si bien las lluvias comenzaron en la mañana, el pico de mayor intensidad se espera para la tarde, cuando nuevos frentes de tormenta podrían afectar al área metropolitana con precipitación abundante, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Hoy, a las 8, el Sistema de Alerta Temprana del SMN actualizó el alerta amarillo por tormentas para el AMBA, lo que implica la posibilidad de tormentas con acumulados de entre 20 y 45 mm, aunque en algunos sectores los valores podrían ser más elevados. La advertencia rige también para el norte de la provincia de Buenos Aires, y los territorios correspondientes a las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes.

El SMN mantiene un alerta amarilla para el AMBA, el norte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Corrientes.

Tormentas más intensas y descenso de temperatura

Además de la extensión del período de lluvias, el último informe meteorológico del SMN advierte sobre un significativo descenso de la temperatura. Luego de que ayer lunes se registrara una máxima de 38,5 °C en la Ciudad de Buenos Aires, para este martes se esperan una máxima de 26 °C y mínima de 21 °C. Estas condiciones se mantendrían durante el miércoles, en tanto que las temperaturas no superarán los 28 °C en lo que resta de la semana.

La previsión indica que las tormentas más fuertes se registrarán después de las 14 horas del martes, momento en que se intensificará la alerta del SMN.

Pronóstico semanal del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional para CABA y alrededores.

El cambio en el pronóstico no solo afecta a Buenos Aires, sino que también se extiende a diversas regiones del país. En el norte argentino, donde las temperaturas han superado los 44 °C en provincias como Santiago del Estero, se espera un alivio paulatino con la llegada de un frente frío desde la Patagonia. Sin embargo, el descenso de temperatura será más progresivo y no tan abrupto como en el AMBA.

Se espera un alivio paulatino de la temperatura tras el temporal.

En la ciudad de Mar del Plata, la jornada del lunes fue histórica, con un registro de 39 °C, la temperatura más alta en febrero de los últimos 65 años. Se prevé que este frente frío también genere tormentas en la costa bonaerense en los próximos días, lo que contribuirá a una reducción en las temperaturas extremas.

Por otro lado, en la Patagonia, el fenómeno climático traerá no solo lluvias, sino también vientos fuertes con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h en algunas zonas. Estas condiciones podrían generar complicaciones en el tránsito y actividades al aire libre.

Recomendaciones ante el alerta amarilla por tormentas

El SMN aconseja evitar áreas inundadas, seguir pronósticos oficiales y asegurar objetos ante ráfagas de viento

Ante la persistencia de lluvias y tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tomar precauciones. Entre las principales medidas a considerar están:

Evitar la exposición en zonas con anegamientos o acumulación de agua.

Prestar atención a las actualizaciones del pronóstico y advertencias oficiales.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por fuertes ráfagas de viento .

En caso de actividad eléctrica intensa, permanecer en lugares cerrados y evitar el uso de dispositivos electrónicos conectados a la red eléctrica.

El cambio en el pronóstico refuerza la importancia de seguir la información actualizada de fuentes oficiales para evitar riesgos innecesarios. El SMN continuará monitoreando la situación y brindando detalles sobre la evolución del clima en los próximos días.