Impactante rescate de una mujer en Neuquén mientras era arrastrada por la corriente cuando nadaba en el río Limay

Una mujer fue rescatada en el Río Limay - video subido por el Subsecretario de Medioambiente de Neuquén

Un grupo de guardavidas realizó un dramático rescate en la tarde del lunes en la ciudad de Neuquén. Una mujer, que estaba nadando en el Río Limay, debió ser asistida por rescatistas que lograron trasladarla hasta la orilla y brindarle la atención necesaria. Afortunadamente, la mujer no sufrió heridas de gravedad.

El episodio se registró en el balneario Gustavo Fahler, ubicado a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad, donde la mujer que estaba nadando comenzó a tener dificultades para regresar a la orilla debido a que la intensidad con la que corría el agua. El momento del rescate quedó registrado en un video que el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, compartió en las redes sociales. En las imágenes se puede ver como la mujer intenta desesperadamente regresar a tierra, haciendo forzosas maniobras con sus brazos. Sin embargo, el episodio se tornó peligroso cuando la corriente empezó a arrastrarla, hacia el medio del río.

Al notar que perdía fuerza, dos guardavidas se arrojaron al agua en dirección hacia la víctima para poder socorrerla. A medida que los hombres nadaban, parecía que la corriente arrastraba a la mujer con más fuerza. Cuando lograron alcanzarla, otros dos hombres a bordo de una canoa acudieron al lugar para poder auxiliarlos.

Por su parte, el subsecretario destacó el accionar de los guardavidas que actuaron rápidamente. En diálogo con el medio LMNeuquén, explicó: “Lo que tiene el río en esa zona es que hay un remolino muy grande y si no sos experto, te arrastra. Esto pudo terminar en una tragedia”.

Una mujer debió ser asistida cuando se encontraba nadando en el Balneario Gustavo Fahler, en Neuquén

Además, recordó la importancia de respetar los horarios de nado permitidos para garantizar la seguridad de los bañistas. “Veíamos como el calor se adelantaba y sabíamos que la gente iba a comenzar a acercarse a los balnearios porque cuenta con infraestructura y comodidades. Y si la gente viene a estos espacios obviamente va a querer entrar al río, entonces no podíamos dejarlos sin la seguridad necesaria. Que hubiera un neuquino en el agua y que no tuviera un guardavidas ante cualquier eventualidad, a mí no me iba a dejar dormir tranquilo”, argumentó, respecto a la decisión de implementar guardias preventivas en sus balnearios que se mantendrán hasta fin del corriente mes.

Los guardavidas socorrieron a una mujer que no podía salir del Río Limay

Un hecho similar, en Plottier

Un equipo de rescate de bomberos y policías de Plottier, en Neuquén, llevó a cabo una operación de salvamento en un terreno escabroso y peligroso a principio de noviembre. Una mujer que realizaba una caminata junto a sus amigas en la zona de Las Salinas sufrió una caída desde una altura de aproximadamente 70 metros, lo que le provocó múltiples golpes y una grave lesión en el tobillo izquierdo, según informó LMNeuquén.

El accidente ocurrió durante la mañana y la complejidad del terreno obligó a los rescatistas a utilizar un canasto de rescate aéreo para trasladar a la víctima. El jefe del cuerpo de rescate, Carlos Mansilla, explicó que la mujer había sufrido un desplazamiento completo del tobillo, lo que le causaba un intenso dolor. La operación de rescate, que involucró a siete bomberos y cuatro policías, se extendió por alrededor de dos horas debido a las condiciones del lugar.

Para llevar a cabo el rescate, el equipo utilizó una tabla espinal y aseguró a la mujer con sogas, arneses y mosquetones. Mansilla destacó que el terreno era muy empinado y cedía con facilidad, lo que requería maniobras extremadamente cuidadosas para evitar caídas adicionales. “Donde resbalara uno, resbalaban todos”, comentó Mansilla a LMNeuquén.

El jefe del cuerpo de rescate también mencionó que el grupo de caminantes aparentemente se desvió del camino habitual, lo que los llevó a una zona más peligrosa cerca de la Autovía Norte. Antes de comenzar, el equipo evaluó los riesgos del área, concluyendo que un resbalón podría resultar en una caída para el personal de rescate también. Finalmente, tras estabilizar a la mujer lograron trasladarla para que recibiera atención médica.