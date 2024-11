Rosario: un hombre murió luego de ser picado por más de 150 abejas

El hospital en el que murió el hombre picado por abejas (La Capital/Virginia Benedetto)

En las últimas horas, se confirmó la muerte de Fabio Mandingorra (56) años que había sido atacado por un enjambre de más de 150 abejas el sábado pasado en la ciudad santafecina de Rosario. El hombre agonizó durante cuatro días en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria: presentó un shock anafiláctico con paro cardiorrespiratorio, por lo que debió ser intubado y trasladado a terapia intensiva en estado crítico.

Según se informó, la agresión tuvo lugar el pasado sábado, a las 14:30, en el cruce de avenida Casiano Casas y Washington, en la zona norte de la ciudad, cuando la víctima orinó en un árbol que albergaba un panal.

El árbol en donde estaba el panel de abejas

En un intento por ayudarlo, otras seis personas, incluidos vecinos y efectivos policiales y de Gendarmería Nacional, también resultaron picadas. Las autoridades cortaron la esquina para evitar que más personas pasaran cerca del árbol.

Consultada por medios locales, una joven relató que, al escuchar los gritos, salió de su casa y vio al hombre “con la cara cubierta de abejas”. Otro vecino explicó que, tras el ataque, Mandingorra se tiró al suelo en la vereda, donde fue asistido por un almacenero que también fue picado.

Testimonios de los vecinos, luego del ataque de las abejas (El Tres Rosario)

“Intenté acercarme, pero las picaduras de las abejas fueron muy dolorosas. No me imagino el dolor que sintió este muchacho. No se le veía la piel de la cantidad que tenía”, destacó otro vecino del lugar a Cadena 3.

Según informó el portal Rosario3, el hombre atacado fue trasladado rápidamente en un patrullero al hospital Eva Perón mientras que otra persona también fue derivada al hospital Alberdi en estado crítico: ingresó en shock anafiláctico y con paro cardiorrespiratorio, pero con el paso de las horas su estado mejoró y quedó internado fuera de peligro, respondiendo bien a la medicación.

Un hecho similar en Córdoba

Otro ataque, también con desenlace fatal, ocurrió a mediados del mes de febrero en la localidad cordobesa de Villa Parque Siquiman. Allí, un hombre de 34 años perdió la vida al ser atacado por un enjambre de abejas en su vivienda ubicada en el Valle de Punilla.

El hecho tuvo lugar cuando la víctima fue picada por decenas de abejas en su casa de la calle San Roque al 600 de esa comuna, ubicada a 10 kilómetros de Villa Carlos Paz. De inmediato, tras el incidente, fue trasladado al centro médico más cerca para recibir los primeros auxilios. Al mismo ingresó con problemas respiratorios de alta gravedad.

Las épocas de mayores temperaturas facilitan las formaciones de panales de abejas (iStock)

Según indicaron voceros de la Policía de Córdoba, producto del ataque de los insectos fue atendido en una sala de salud de Villa Parque Siquiman con problemas para respirar, lo que llevó a los médicos a realizar las maniobras de reanimación pertinentes al caso.

No obstante, no pudieron salvarlo debido a la gravedad del cuadro, por lo que el hombre falleció poco después del violento ataque. La causa quedó radicada en la Fiscalía de Punilla.

Recomendaciones ante la presencia de abejas

Cabe destacar que con la llegada de la época de mayores temperaturas, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) emitió recomendaciones a la población por la posible formación de enjambres en la vía pública o en domicilios particulares.

El calor es un estímulo para el crecimiento y el desarrollo de las colonias que, al adquirir un determinado tamaño, producen los enjambres. Desde el Programa de Sanidad Apícola del Senasa se recomienda no acercarse y tener en cuenta los siguientes lineamientos para poder actuar:

Contactar a asociaciones, apicultores, grupos de apicultores u otros organismos para rescatar a los enjambres.

Contactar a las administraciones provinciales.

Tener en cuenta que algunas provincias cuentan con un registro donde se encuentran inscriptos los rescatistas de enjambres que tienen organizados en sus áreas urbanas y suburbanas.

Consultar con los municipios o delegaciones locales, bomberos o defensa civil.