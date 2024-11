El argentino que inventó un juego de ingenio que desplazó al Sudoku y publicó la revista dominical del New York Times

Rodolfo Kurchan

El 14 de abril de este año, la revista New York Times Magazine publicó por primera vez el One Up creado por Rodolfo Kurchan. Haber llegado a esa revista es para él su Copa Mundial.

“Creo que no me doy cuenta de lo que realmente significa”, dice con humildad el creador de 10 mil acertijos, hasta el momento, que desde hace 35 años realiza trabajos para todas las revistas de juegos internacionales y el además anfitrión del Festival del Ingenio que todos los años reúne a los amantes de juegos que desafían el intelecto y la creatividad.

Actualmente, el One Up es jugado a diario por más de 10 mil personas en todas partes de mundo. Su marca más alta, en promedio, fue de 12 mil jugadores de 145 países. También es jugado y recomendado por los mayores influencers de juegos a nivel mundial.

El One Up en la revista dominical del New York Times

De mente

Rodolfo Nació en Buenos Aires en 1971. Es analista de sistemas, pero se dedica al negocio familiar de filatelia y numismática (colección de billetes y monedas). Su pasión por los números se inició a los 12 años cuando tuvo en sus manos por primera vez unos libros de divulgación científica, matemáticas y magia del escritor estadounidense Martin Gardner. Meterse en ese mundo disparó un sinfín de emociones mentales y despertó su pasión por los juegos de ingenio.

Se convirtió, primero, en creador de acertijos para las revistas de juegos más prestigiosas del mundo, luego comenzó a participar de los encuentros de inventores, de mundiales de resolución de acertijos, entre algunos de los encuentros que destaca. Escribió seis libros sobre estos temas y se convirtió en el máximo referente de los juegos de ingenio de Argentina.

En enero de este año creó One Up, un juego de acertijos matemáticos que no tardó en difundirse en todo el mundo. Hoy es furor desde su formato online y, sobre todo, se destaca en las páginas de la revista dominical del New York Times.

Rodolfo Kurchan durante el último Festival de Ingenio

“Desde hace dos años publican los acertijos que invento en la revista Game World Puzzle. Y además se los mando a Will Shortz, el famoso editor de crucigramas del New York Times, a quien conocí en 1992, durante el Primer Campeonato Mundial de Juegos de Ingenio. Cada vez que se me ocurre alguna idea, si me gusta, se la envío a él para ver qué opina. Obviamente que la mayoría de las veces me dice que gracias y no pasa nada; y cada tanto alguna idea le gusta. Hace un tiempo le envié el Kris Kross Sodoku, que es una variante de Sudoku y con crucigrama, una variante que inventé y fue la primera que me publicaron en el New York Times. Ellos publican en la revista dominical que tiene una o dos páginas de acertijos, y ponen el de la misma persona por 14 semanas consecutivas”, explica.

Aunque ese logro fue muy importante en su carrera, cuando llegó One Up todo cambió. “No sólo le gustó a Shortz sino que fue una fascinación la que tuvo y enseguida me dijo que quería publicarlo. Hasta me contó que apenas terminó de resolver uno ya tuvo ganas de empezar a resolver otro. Parece que pudo anticipar lo viral y lo adictivo que iba a ser”, dice con felicidad y algo de vergüenza por hablar de su invento que se impone en el mundo del ingenio.

A días de inventarlo, en enero de este año, tuvo esa conversación con el aclamado editor. Debido a ese tiempo que demoran en publicar a un mismo inventor, Rodolfo debió esperar su momento, que llegó en abril pasado. La recepción y la fascinación de los jugadores fue inmediata.

Gerry Garbulsky habla sobre el One Up Puzzle

Consultado sobre cómo llega a su mente un juego de ingenio, Rodolfo se ríe antes de contestar. Se toma unos segundos y responde: “No hay mucha gente que invente juegos originales. No sólo en Argentina sino en el mundo. A mi desde chico ya me gustan este tipo de juegos y siempre tuve facilidad para resolverlos, entonces, están en mi cabeza. ¿Cómo decirlo?... ¡Me aparecen las ideas! No sé, se me ocurren las ideas, voy haciendo variantes, creo ideas nuevas, voy probando y así salen”.

De esas ideas, primero dispersas hasta tomar forma final, es testigo su cuaderno de hojas cuadriculadas donde, lápiz en mano, comienza a darle forma. El tiempo que le llevó crear su mayor éxito hasta ahora fue de un par de horas y ahora, que se ayuda de un programa, utiliza un programa que en 10 minutos crea un puzzle nuevo.

“En el caso de One Up anoté la idea en mi celular. Normalmente esto lo hago tranquilo en casa, en hojas cuadriculadas, con un lápiz y una goma al lado. Pero, en ese momento no estaba en mi casa y me anoté la idea en el celu... Quedó muy simpático todo lo que puse en ese momento que fue probar variantes de Sudoku con paredes. El tema viene porque yo ya había usado las paredes en un juego anterior y se me ocurrió qué pasaba si al Sodoku le ponía esas paredes. Básicamente es eso pero la idea se te puede ocurrir y muchas veces cuando la vas probando el acertijo no sale porque no tiene solución, o no sale entretenido para resolverlo. En éste caso salió bien y entretenido”, explica.

Lo que lo conmueve es seguir recibiendo tantas buenas críticas sobre este juego que no deja de crecer e imponerse en el mundo del ingenio. Por ahora, el único juego en versión App es el One Up y en un futuro irá agregando otro de los inventados. Sus otros juegos están disponibles en formato web en https://www.oneuppuzzle.com/. Todos los días hay uno nuevo por resolver. Sabe que los fanáticos del juego lo están esperando.

One Up

One Up: cómo se juega

Llene cada celda vacía del cuadrado con un número. En cada secuencia horizontal y vertical de celdas entre paredes, coloca cada número comenzando por 1 hasta el espacio disponible. Por ejemplo, si solo hay un espacio, coloque el número 1 dentro de él. Si hay dos espacios, coloque los números 1 y 2. Si hay tres espacios, ordena los números 1, 2 y 3. Sigue ingresando números hasta completar todo el cuadrado. Asegúrate de que no haya números repetidos dentro de cada segmento. Consejos: Comience colocando el número 1 en las celdas que sólo tienen esa opción. Luego busca espacios con 2 casillas donde se deben colocar los números 1 y 2. Por último, intenta identificar cómo completar el resto del cuadrado.

Uno de los momentos de juego del Festival de 2023

El Festival

La 15ª edición del Festival del Ingenio se realizará el 8 y 9 de noviembre, y Rodolfo Kurchan además de dirigirlo presentará oficialmente el Oneuppuzzle.com.

Durante las jornadas habrá una sala con actividades que desafían el intelecto y promueven la creatividad: acertijos matemáticos, juegos de estrategia, juegos de escape, puzzle con origami, curiosidades de la lógica, cubos mágicos y juegos de mesa. Y en simultáneo, el auditorio será el espacio de encuentro de referentes, influencers y las mentes especializadas en cada tipo de juego y actividad lúdica de ingenio.

Entre las figuras invitadas estarán Alicia Dickenstein, destacada matemática; el físico Andrés Rieznik, que hará magia matemática. También serán parte el matemático Pablo Coll, quien hablará sobre la participación de Argentina en el Campeonato Mundial de Juegos Abstractos; el físico Claudio Sánchez dará una charla sobre Gulliver en el país de la geometría, y Lucas Sosa Lux finalizará el evento con una charla de magia y humor.

*Este festival es libre y gratuito; y se realizará en Arenales 1540. Más información en https://festivaldelingenio.com.ar/