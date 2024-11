La intimidad de Milei y “Yuyito” González en Olivos: a qué hora se levantan, a quiénes reciben y cómo es el día a día

Video: Milei cuenta cómo es su rutina diaria

El presidente Javier Milei contó por primera vez detalles de su vida privada durante el reportaje que le concedió a su pareja, la conductora Amalia “Yuyito” González, con quien suele convivir en la Quinta Presidencial de Olivos.

En clave íntima, el jefe de Estado relató que generalmente se despierta alrededor de las 6:30 y lo primero que hace es enviarle un mensaje a su mujer. Sin embargo, cuando duermen juntos, es en realidad González quien primero se levanta alrededor de las 6 para empezar a prepararse para su programa de televisión, que se emite de lunes a viernes de 10 a 12 en vivo, en el canal Magazine, cuyos estudios se encuentran en Lima y San Juan, en el barrio de Constitución.

“Hay días que me levanto y le mando un mensaje a alguien y si no, me levanto a las 6:00 porque se levanta alguien”, contó el jefe de Estado. Ese “alguien” aludía a “Yuyito”, quien ratificó: “Claro, yo me levanto a las seis para venir a hacer el programa y si no me levanto a las seis, mi amor siempre me manda un mensaje”.

El mandatario repasó que luego de levantarse se baña y se pone a trabajar. “A veces voy a Casa Rosada, generalmente los días que hay reunión de Gabinete, mesas políticas o reuniones con inversores extranjeros”, contó. “La Presidencia para mí es un trabajo y esa es la gran diferencia con el resto de los políticos”, evaluó.

Javier Milei contó cómo fue el encuentro de anoche con amigos en Olivos

Milei relató que la Quinta de Olivos cuenta con dos gimnasios, canchas de fútbol, tenis y paddle. “Yuyito” aclaró que son dependencias históricas con las que cuenta la casona en la que residen los presidentes argentinos y no fueron obras realizadas por la actual gestión.

El jefe de Estado aclaró que el único cambio que hizo desde su asunción, el 10 de diciembre de 2023, fue modificar una casa ecológica que había creado Juliana Awada durante la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019, a la que se le agregaron cinco puertas para que los “hijitos de cuatro patas” del Presidente tuvieran su espacio.

Se trata de los mastines Conan, Murray, Milton, Roberto y Lucas -fueron llamados así en honor a “Conan, el bárbaro” y a los economistas Murray Rothbard, Milton Friedman y Robert Lucas. “Son hermosos, de una dulzura increíble”, aportó González.

El fin de semana, Milei suele recibir invitados. Por ejemplo, el Presidente contó que anoche estuvieron en la residencia oficial los economistas Juan Carlos de Pablo, a quien el mandatario suele denominar como “El Profe” y Miguel Boggiano; el filósofo y ex funcionario de Mauricio Macri Alejandro Rozitchner; el abogado penalista Diego Spagnuolo y el periodista del diario Clarín Ezequiel Burgo.

“Yo me llevo mal con el 85% de los periodistas porque creo que mienten, pero hay algunos que trabajan muy bien y lo valoro. Ezequiel es alguien muy muy serio”, dijo Milei.

El beso entre Milei y Yuyito, en el tramo final de la entrevista

Los invitados disfrutaron junto al Presidente de una Ópera (Pagliacci) en el cine de la Quinta de Olivos y luego cenaron. A diferencia de otras oportunidades, el jefe de Estado pudo disfrutar de la obra completa y no tuvo que abandonar a sus invitados para atender cuestiones urgentes de la coyuntura política y económica como le ha sucedido en otras veladas.

Lo cuenta así: “Lo que pasa es que hay algunas óperas que a veces son muy largas o aparecen algunas circunstancias que nos obligan a interrumpir. Hay uno de los participantes que no puede apagar el teléfono y de repente estalla algún pequeño gran despiole y se tiene que levantar”, ironizó.

“Yuyito” contó que en varias veces vio como el grupo disfruta de esos encuentros en los que además de disfrutar de la música y la comida, también hablan largas horas de economía. “Son unos nerds divinos”, describió.

La vida en la Quinta de Olivos también tiene sus complejidades. Por ejemplo, el jefe de Estado reveló que en tres oportunidades distintas intentaron vulnerar su privacidad con drones, pero la seguridad logró detectarlos a tiempo y derribarlos.