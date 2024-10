Incendio en un conventillo de La Boca: un muerto, un herido y más de 50 evacuados

Incendio fatal en un conventillo de La Boca: un muerto, un herido y más de 50 evacuados

Una tragedia dejó a varias familias sin hogar en el barrio porteño de La Boca, luego del voraz incendio que se desató durante la madrugada de este miércoles en el interior de un conventillo de la zona, que quedó totalmente destruido. De las 50 personas que aproximadamente residían en el lugar, las autoridades confirmaron que uno de los inquilinos murió, mientras que una mujer tuvo que ser hospitalizada de urgencia tras haber inhalado monóxido de carbono.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el siniestro fue reportado cerca de la 1.30 en una propiedad ubicada en calle Suárez al 959, entre Práctico Plaza e Irala y a solo unos metros de La Bombonera, el estadio de Boca Juniors. Un grupo de vecinos que se encontraba en la vereda mientras escuchaba música se percató de que una columna de humo comenzaba a salir del interior, por lo que se comunicaron con la línea de emergencia para pedir auxilio inmediato.

Personal de Bomberos de la Ciudad fue desplazado al lugar, y una vez allí los efectivos sofocaron el foco ígneo que se desarrollaba sobre una vivienda en la planta baja. Tras finalizar las tareas de rigor, los brigadistas inspeccionaron la propiedad y hallaron a un hombre de 55 años que se encontraba desvanecido en el interior de la vivienda. Luego, médicos del SAME constataron que había fallecido.

Personal de Bomberos de la Ciudad y Defensa Civil trabajaron en el lugar

Además, una mujer de 50 años fue trasladada al hospital Argerich con quemaduras y por inhalación de humo e intoxicación por monóxido de carbono.

Sin embargo, el saldo podría haber sido peor si no hubiera sido por la intervención a tiempo de algunos testigos, debido a que decidieron ingresar al edificio antes de la llegada de la Policía y Bomberos para alertar a los inquilinos que dormían en sus respectivos departamentos. “Justo venía una vecina que vive ahí y ella fue la que nos abrió a reja de afuera”, contó una mujer que ingresó para alertar a los vecinos, y reflexionó que si no hubieran prestado atención a la humareda “se hubiese incendiado todo el conventillo porque no se notaba fuego”.

“Hicimos lo que pudimos hasta que vinieron los bomberos y ya nos sacaron a todos”, relató la vecina durante un diálogo con el noticiero de Crónica TV, al señalar que el vecino que murió durante el incendio vivía en el departamento en el que se cree que comenzó el fuego.

El siniestro comenzó durante la madrugada y todos los residentes tuvieron que ser evacuados

El fuego afectó también a una finca lindera, también destinada a casa de inquilinato, el cual fue dominado.

De las tareas de inspección en la finca donde se gestó el siniestro, los brigadistas detectaron que el fuego se extendió a una tirantería de madera del techo a dos aguas de toda la vivienda.

Personal de Bomberos finalmente pudo controlar los pequeños focos que continuaban activos, en tanto que en el lugar también estuvo presente personal de Defensa Civil de la Ciudad y la Guardia de Auxilio.

Las pericias en el lugar del siniestro quedaron a cargo del personal de la Estación 3 de Bomberos de la Ciudad y la Comisaría Vecinal 4 C de la Policía de la Ciudad.