Trasladan a la última tigresa de bengala del zoo de Mendoza a un santuario en EEUU

Ayer lunes, la tigresa de bengala Lucy comenzó su traslado desde el zoo de Mendoza a un santuario ubicado en Minnesota, Estados Unidos (Gobierno de Mendoza)

El traslado de Lucy, la última tigresa de bengala en Mendoza, hacia un santuario en Minnesota, Estados Unidos, marca un hito en los esfuerzos por mejorar el bienestar de los animales en cautiverio. Este operativo, coordinado por el Gobierno de Mendoza, la Fundación Franz Weber y Enfoque Animal, busca ofrecer a Lucy un entorno más natural y adecuado para su especie, según informaron las autoridades involucradas.

Lucy, que llegó a la provincia cuyana en 2011 tras haber vivido en el ex zoológico de Batán en Buenos Aires, fue el centro de un esfuerzo multidisciplinario desde 2018 para mejorar las condiciones de vida de los tigres en el Ecoparque de Mendoza. Este trabajo se realizó bajo los lineamientos de la Ley Provincial N° 8.945, que promueve el bienestar animal.

La muerte de Violeta, otra tigresa que compartía espacio con Lucy, aceleró los planes para trasladarla a un santuario que le ofreciera mejores condiciones de vida.

Según informó el portal MDZ, el destino de Lucy es The WildCat Sanctuary, un refugio de 161.874 metros cuadrados especializado en el cuidado de felinos. Este santuario, que no está abierto al público ni permite la reproducción o comercialización de animales, ha recibido anteriormente a otros animales del ex zoológico de Mendoza, como los leones Chupino y Salteña.

En su página oficial, desde el nuevo hogar de Lucy señalaron que “tendrá mejores condiciones de vida, satisfaciendo sus necesidades y requerimientos para esta etapa de su vida”.

Sobre la nueva vida que experimentará el animal desde su arribo, explicaron que estará en contacto con otros individuos de la misma especie, creando relaciones y vínculos que “enriquecerán sus últimos años de vida”.

Y según informaron, les garantizan a los animales una mejor calidad de vida, comparada a la que suelen experimentar habitualmente.

Es de destacar que el espacio ubicado en Minnesota tiene amplia experiencia en cuidado de felinos y es reconocida internacionalmente por instituciones como “Global Federation of Animal Sanctuaries”, “American Sanctuary Association” y “Big Cat Alliance”.

Ante lo sucedido, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó la importancia de ofrecer a estos animales un entorno que se asemeje lo más posible a su hábitat natural, aunque Lucy no pueda ser reinsertada en la naturaleza debido a su vida en cautiverio.

El viaje de Lucy comenzó el lunes 7 de octubre y será monitoreado constantemente por veterinarios y cuidadores. El traslado incluye un recorrido terrestre hasta el aeropuerto de Ezeiza, seguido de un vuelo a Nueva York y, finalmente, su llegada a Minnesota.

Lucy será trasladada vía terrestre desde Mendoza al Aeropuerto de Ezeiza y de allí en avión hasta Nueva York primero y luego a Minnesota donde se encuentra el santuario

También existió el caso de Tamy y Kenya, dos elefantes del antiguo zoológico de Mendoza, que fueron trasladados al Santuario de Elefantes de Brasil, donde ya viven las elefantas asiáticas Mara, proveniente del Ecoparque porteño, y Guillermina, también originaria de Mendoza. Este santuario, ubicado en el corazón del Mato Grosso, ofrece un ambiente adecuado para la especie, con recintos naturales que varían entre 40 y 400 hectáreas, compuestos por matorrales y áreas abiertas cubiertas de vegetación.

El traslado de Kenya se concretó luego de la aceptación de los trámites de exportación por parte de Brasil, que habían enfrentado demoras. Además, la elefanta se adaptó a la caja transportadora necesaria para su viaje. Tamy, por su parte, había comenzado en agosto del año anterior un entrenamiento para confiar en las personas, lo cual facilitó los controles médicos y la aprobación de los trámites para su ingreso a Brasil.

El santuario está dividido en sectores según la especie: uno para elefantas asiáticas, otro para elefantas africanas y un tercero para elefantes asiáticos. Cada sector tiene subsectores que permiten realizar adaptaciones seguras para los nuevos integrantes. Además, los elefantes reciben dietas especiales y atención veterinaria de alta calidad durante toda su vida.