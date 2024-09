Un DJ argentino que vivía en Ibiza murió luego de caer de un tercer piso: su familia espera el resultado de la autopsia

Garmendia, en una de sus postales por Europa (Fotos: Facebook Federico Garmendia)

Continúa el enigma por la muerte de Federico Garmendia, el argentino de 38 años que trabajaba como dj en Ibiza y murió luego de caer desde la ventana de su departamento, un tercer piso frontal de un edificio ubicado en la localidad de Ses Figueretes, donde está la playa urbana de la ciudad ibérica.

De acuerdo con informes de medios locales, la Policía arribó a la intersección de las calles Navarra y País Vasco durante la mañana del lunes luego de un llamado a los servicios médicos de emergencias del 061 (equivalente al 911 de Argentina) en donde los profesionales de la salud encontraron al hombre tendido en el suelo. Al lugar del hecho asistió una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, como así también la Policía Nacional y Local de Ibiza.

Le practicaron maniobras de reanimación durante 15 minutos, pero no había nada por hacer, el impacto fue tan brutal que Garmendia falleció en el acto.

La Policía de España perita la zona en donde encontraron el cuerpo de Garmendia (El diario de Ibiza)

Joaquín Garmendia, hermano mayor del fallecido, reveló a TN que la familia sospecha que se trató de un accidente. “Parece que se descompensó y estaba al lado de la ventana de su habitación,” comentó. Por su parte, la policía local descarta la hipótesis de suicidio, señalando que la persiana del lugar del accidente estaba mal cerrada y golpeada, lo cual sugiere un accidente sin planeación previa, como así también contó que estaba planeando juntar dinero para visitar Argentina a la brevedad. “Esto es totalmente inesperado, una situación muy difícil, uno nunca está preparado para afrontar estas cosas. Estar a más de 10 mil kilómetros de un hermano muerto”, explicó a Canal 9 Litoral.

La hipótesis de un posible crimen también habría sido descartada, según Joaquín, ya que los investigadores no encontraron pruebas de robo ni señales de algo fuera de lo normal en la habitación de Federico. Pero el hermano insistió en que, por el momento, “son conjeturas” hasta que la hermana melliza de la víctima, María Garmendia -quien arribó durante esta madrugada a España junto a su marido- obtenga información precisa por parte de las autoridades locales, con los resultados de la autopsia y más peritajes en el lugar.

Federico Garmendia residía en Ibiza desde 2010, en donde pasaba música electrónica

Según el hermano, Federico se encontraba solo en su departamento. “Lo encontró una chica que iba paseando a los perros,” explicó. A su vez, mencionó lo inexplicable del hecho de que el joven se descompensara y cayera porque -consideró- llevaba una vida saludable y se ejercitaba regularmente, tal como muestra su perfil de Facebook.

Además, Joaquín Garmendia desmintió, durante la nota con el canal zonal, que se lanzó una campaña pública de recaudación de fondos para afrontar los gastos de repatriación del cuerpo de Federico hacia Argentina, pero que sí lo hicieron entre familiares y amigos. “La cremación del cuerpo, traslados, impuestos y pasaje, tuvimos que juntar en 48 horas, alrededor de 20 millones de pesos. Queremos traer a nuestro hermano en paz, en silencio y pedimos respeto para nuestra familia”, sostuvo.

Pasión por la música y las dolorosas despedidas en redes

Desde 2010, Federico Garmendia había decidido residir en Ibiza y trabajar alrededor del universo que le gustaba: la música electrónica. Con el correr de los años, había consolidado una carrera como dj tanto en Paraná como en el exterior del país.

De acuerdo a sus publicaciones en las redes, disfrutaba de los atardeceres en las islas Baleares, iba al gimnasio asiduamente, practicaba jetski y frecuentaba las fiestas electrónicas que tanto amaba. Y en una de ellas, conoció al célebre dj y productor británico-canadiense Richie Hawtin.

Garmendia junto al dj Richie Hawtin

Su padre, Alberto Joaquín Garmendia Salas, compartió una publicación en Facebook despidiendo a su hijo. “Lloro y lloro y no voy a parar de llorar, se me fue un pedazo de mi vida, no lo puedo creer y no lo voy a asimilar, duele, mierda que duele. Allá lejos ahí va a ir tu hermana, con la que compartiste los nueve meses de gestación, a buscarte para que quedes en casa. Ay Federico, qué dolor, ¿por qué tanto dolor? Si vos fuiste feliz a tu manera y era lo que me interesaba, yo no sé hasta cuándo voy a soportar este dolor, pero nos volveremos a encontrar y descansaremos en paz. Chau, mi amado hijo, hasta que nos volvamos a encontrar. Me retumba a cada rato el ‘qué haces viejo querido’ que me decías cuando te hablaba”, escribió.

Por su parte, Joaquín, el hermano mayor de Federico, compartió una foto familiar de él junto a sus dos hermanos en donde expresó: “La vida nos distanció este último tiempo. Vos cabrón, loco, tiro al aire y yo, siempre como el hermano mayor tratando de enseñarte una lección para hacerte ver que no todo era como vos lo veías”, escribió en sus perfiles de Facebook e Instagram.

La dolorosa despedida en redes de su hermano Joaquín

“El domingo venía volviendo de Tala de visitar a la familia y hablamos de pasar más tiempo juntos y veníamos planeando el viaje para ver el Boca River en La Bombonera con el Viejo y nuestro Sobrino que era tu regalo de cumpleaños para mí. Por eso pensé todo el viaje que ya estaba, que ya era suficiente. Teníamos que hablar. Pero el lunes recibimos el mazazo de que ya no estabas entre nosotros. Y duele mucho hermano... Muchisimo. Nunca sentí un dolor así”, fue otro de los dolorosos pasajes de la despedida virtual.