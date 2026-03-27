Sociedad

Cerraron la calle de Tecnópolis donde atropellaron a un joven en una picada ilegal

Anteriormente, se había inhabilitado para conducir al joven del BMW que protagonizó el choque

Guardar

Un auto corría una picada ilegal, perdió el control y atropelló a un joven de 22 años

El municipio de Vicente López anunció el cierre de la calle lateral de Tecnópolis donde el pasado domingo se produjo un accidente durante una picada ilegal, cuando un joven de 25 años perdió el control de su auto e impactó contra uno de los espectadores de la carrera.

Según pudo saber este medio, la intendente Soledad Martínez firmó un decreto para que la Avenida Presidente Arturo Illia permanezca completamente cerrada al tránsito en el tramo ubicado entre el acceso a Tecnópolis y la Avenida Constituyentes, tal como se puede observar en el mapa que acompaña esta nota.

“Estos inconscientes que juegan con la vida de todos nosotros en Vicente López no tienen lugar. Por eso hoy (por este jueves) firmé un decreto para que la calle lateral de Tecnópolis quede permanentemente cerrada. No voy a permitir picadas ni carreras ilegales en nuestras calles”, sostuvo la funcionaria.

Además del corte al tránsito, se implementarán reductores de velocidad en la zona, se instalarán nuevas cámaras de seguridad para reforzar el monitoreo y se intensificarán los controles y las sanciones a quienes infrinjan las normas de tránsito o participen en este tipo de actividades ilegales.

La nueva medida que tomó el municipio de Vicente López tras el accidente en Tecnópolis
El tramo cerrado por el decreto.

Este jueves la intendente anunció la medida a través de su cuenta de X, en donde publicó una captura del video del accidente y escribió: “Todos vimos a estos inconscientes jugar con la vida corriendo carreras. Desde hoy, la calle de Tecnópolis quedará cerrada. Además, las calles de la zona van a tener reductores de velocidad y más cámaras de vigilancia. Se les acabó la joda”.

En las últimas horas, el joven de 25 años que protagonizó el siniestro fue inhabilitado para conducir por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires: no podrá manejar hasta el año 2099.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en la localidad de Villa Martelli, en donde se estaba realizando una carrera ilegal. Fue allí que uno de los conductores perdió el control de su BMW e impactó contra el público. Un joven de 22 años resultó herido y debió recibir asistencia médica en el lugar.

Ante la intervención de la Justicia, el Ministerio de Transporte de la provincia decidió inhabilitar la licencia del conductor hasta el año 2099. Así lo informaron desde las redes sociales de la cartera de Martín Marinucci, en donde escribieron: “Correr picadas no es un juego, es una irresponsabilidad que casi termina en tragedia”.

La nueva medida que tomó el municipio de Vicente López tras el accidente en Tecnópolis

Y continuaron: “Y en Provincia de Buenos Aires no hay lugar para la imprudencia que ponga en riesgo el derecho a viajar de las y los bonaerenses”.

En las imágenes que circularon en redes sociales, se puede ver cómo el coche, un BMW color blanco, venía corriendo junto a otro vehículo cuando se fue para uno de los costados. Inmediatamente, impactó contra un chico que estaba allí.

Según informó Diario Zona Norte, el lugar del accidente es un espacio habitualmente utilizado como estacionamiento, donde distintos grupos de jóvenes suelen reunirse junto a vehículos de gama media y alta para realizar maniobras ilegales. Testigos indicaron que, a menudo, estos encuentros se extienden hasta la madrugada y congregan a decenas de personas, tanto conductores como espectadores.

La nueva medida que tomó el municipio de Vicente López tras el accidente en Tecnópolis
La intendente de Vicente López, Soledad Martínez.

La dinámica de estas reuniones incluye la exhibición de autos deportivos y competencias de velocidad por tramos de la calle Balbín, en los alrededores del predio. Organizaciones vecinales y familiares de víctimas viales, como Madres del Dolor, han advertido en reiteradas oportunidades sobre el peligro que representan estas prácticas, sobre todo por su cercanía con la avenida General Paz y la falta de controles efectivos en la zona.

Esa noche, según reconstrucciones difundidas en redes sociales y luego replicadas por diferentes medios, uno de los conductores aceleró a fondo y, tras recorrer solo unos metros, perdió el control del auto al intentar un derrape. El vehículo, un BMW valuado en más de 75 mil dólares, terminó subiéndose a un cantero donde había varias personas observando, y embistió a una de ellas.

El joven atropellado, oriundo de Villa Bosch, quedó tendido en el suelo mientras se vivieron momentos de tensión entre los presentes. Algunos testigos señalaron que, tras el impacto, el conductor descendió del vehículo y revisó los daños en la carrocería antes de acercarse al herido. Las imágenes del episodio rápidamente circularon por redes sociales y generaron conmoción entre los vecinos de la zona.

El herido fue asistido en el lugar y trasladado por una ambulancia al Hospital Houssay de Vicente López, donde los médicos confirmaron que sufrió lesiones leves. De acuerdo con las fuentes del caso, el joven permaneció en observación y fue dado de alta horas después, sin que su vida corriera peligro.

Brutal accidente en Tecnópolis: un auto corría una picada ilegal, perdió el control y atropelló a un joven de 22 años
Uno de los conductores perdió el control de su BMW e impactó contra el público.

El conductor del BMW resultó ileso. Los efectivos policiales del comando de patrullas de Villa Martelli y la comisaría local intervinieron de inmediato tras el incidente. Según informó el mismo medio, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo y quedó detenido en el lugar mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Horas más tarde, el joven recuperó la libertad, aunque quedó formalmente imputado en una causa judicial por lesiones y por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona a quienes participen u organicen carreras ilegales en la vía pública. La denuncia fue radicada en la Fiscalía del Oeste de Vicente López, a cargo del fiscal Gastón Larramendi, quien inició la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y deslindar responsabilidades.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasVicente LópezZona NortePicada ilegalTecnópolis

Últimas Noticias

Maltrato infantil: el insólito relato del padre del chico atado en una villa de La Matanza

El sospechoso, que estuvo prófugo una semana, fue capturado por la Policía Bonaerense luego de que el video del tormento de su hijo de tres años se volviera viral. El caso está en manos de la fiscal Lorena Pecorelli

Maltrato infantil: el insólito relato del padre del chico atado en una villa de La Matanza

¿El Viernes Santo es feriado o día no laborable? Qué establece el calendario oficial

Se stablece una diferencia para este año, introduciendo cambios en la forma en que se organizarán los días de descanso durante Semana Santa

¿El Viernes Santo es feriado o día no laborable? Qué establece el calendario oficial

Lucas Pertossi habló desde la cárcel a seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: “Yo nunca lo toqué”

Fue en una entrevista con el periodista Mauro Szeta. El joven, condenado a 15 años de cárcel, aseguró que la estrategia defensiva grupal lo perjudicó y contó qué hizo la noche del homicidio en Villa Gesell

Lucas Pertossi habló desde la cárcel a seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: “Yo nunca lo toqué”

Un jubilado tenía un arma dentro de una bolsa y le disparó por accidente a un vendedor de flores

Ocurrió en la localidad Santa Teresita. La víctima recibió el tiro en una pierna y debió ser operado de urgencia. El impactante video

Un jubilado tenía un arma dentro de una bolsa y le disparó por accidente a un vendedor de flores

Cayó un falso policía que simulaba operativos antinarco para quedarse con la droga

El sospechoso fue arrestado por segunda vez en el barrio porteño de San Cristóbal. En 2025 ya lo habían detenido por lo mismo

Cayó un falso policía que simulaba operativos antinarco para quedarse con la droga
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

Fin de una era: el entrenador que se despidió a sí mismo tras 44 años en el cargo

El entrenamiento de Lewis Hamilton con un icónico maestro samurái que participó en Kill Bill en la previa del Gran Premio de Japón de Fórmula 1

El extremo castigo que podría recibir el Manchester City y lo dejaría al borde del descenso en la Premier League

TELESHOW
La reacción de Pampita a los dichos de Roberto García Moritán sobre la separación: “Yo estoy en pareja”

La reacción de Pampita a los dichos de Roberto García Moritán sobre la separación: “Yo estoy en pareja”

Revelan la charla que tuvieron Duki y Emilia Mernes antes de hablar por primera vez del escándalo con Tini Stoessel

Karina Jelinek celebró sus 45 años: los looks de los famosos y la presencia de Flor Parise

Moria Casán festejó 100 programas con un llamativo diálogo con ella misma: “Yo soy la televisión”

Murió a los 82 años Marta Lubos, actriz de Mujeres Asesinas y premiada por su trabajo en teatro

INFOBAE AMÉRICA

Hallan muerta a una ballena de 12 metros en una playa de Nueva York y genera alerta ambiental

Hallan muerta a una ballena de 12 metros en una playa de Nueva York y genera alerta ambiental

Más de 2,500 salvadoreños reciben capacitación Family Friendly de ONU Turismo

Expertos alertan por una evolución de mosquitos que presentan resistencia a insecticidas

Fin de una era: el entrenador que se despidió a sí mismo tras 44 años en el cargo

Por primera vez, científicos registraron en video cómo los cachalotes se apoyan mutuamente en el parto