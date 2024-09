Siguen los incendios en Córdoba y Salta: un detenido y el temor de que del fuego avance sobre las casas

Las autoridades provinciales esperan que el foco sea contenido para el jueves (X: @ClimaLaPlata3)

En medio de la temporada en la que se producen mayo cantidad de incendios forestales, las autoridades informaron que aún se mantienen activos los focos registrados en Córdoba y Salta. En el primer caso, un 60% del territorio tomado fue declarado extinto, mientras que en el segundo advirtieron por la proximidad que las llamas tendrían de la zona de viviendas.

Después de que la Secretaría de Gestión de Riesgo de Córdoba anticiparan un aumento en las probabilidades de que se registraran siniestros en la provincia, este lunes denunciaron un foco activo en la localidad de El Durazno, ubicada en el Valle de Calamuchita, que llegó a expandirse hasta el bosque nativo de Villa Yacanto.

“Uno de los incendios más grandes que hemos tenido este año fue en El Durazno, donde ayer se tuvo que evacuar a casi toda la población”, reconoció el vocero del organismo, Roberto Schreiner, al señalar que el fuego llegó a consumir unas 12 mil hectáreas aproximadamente. Incluso, informó que hubo viviendas que se incendiaron en las últimas horas, pero que todavía no había una cifra clara de cuántas fueron destruidas o dañadas.

En medio de una comunicación con el noticiero de TN, el funcionario manifestó que “hay algunas que se han quemado totalmente y otras un poco, pero lo que se habla es de siete”. No obstante, planteó que la cifra podría haber sido mayor, pero que gracias al trabajo que se realizó durante la madrugada del martes, cientos de domicilios fueron salvados del fuego.

Las hectáreas consumidas serían más de 12 mil (X: @gobdecordoba)

“Está imparable el fuego”, aseguró el coordinador de la Regional 7 de Bomberos, Fabián Vargas, al comunicar que varios vecinos de la villa tuvieron que ser evacuados por precaución. “Lo que estamos haciendo es priorizar las vidas y las viviendas”, apuntó sobre la magnitud que llegó a cobrar el siniestro, pues el humo comenzó a percibirse en Córdoba Capital por la tarde.

De acuerdo a la información proporcionada por ElDoce.tv, en las primeras horas de trabajo se había estimado que el frente del incendio era de 3 kilómetros, pero cerca de las 17 horas éste estaba cerca de romper la barrera de los 5 kilómetros. Aunque las autoridades confirmaron que el 60% ya fue contenido, las tareas podrían extenderse hasta la mañana del jueves.

“Creemos que si hoy trabajamos toda la noche y mañana lo que queda, podríamos decir que la situación podría ser considerada extinguida”, pronosticó Schreiner al mencionar que durante la madrugada del miércoles estarán activos 180 bomberos. De la misma manera, llevó tranquilidad a los familiares de los agentes convocados al asegurar que no hubo ningún herido durante el operativo.

Respecto de la situación en la que se encuentran los evacuados, el vocero afirmó que hay personas que han decidido de a poco regresar a sus viviendas. “La gente está asustada porque hay lugares donde no había humo”, indicó al agregar que éste factor había sido clave para que otros no volvieran a sus casas. “A veces la gente decide no volver porque es complicado para la salud”, mencionó al hacer referencia a las complicaciones respiratorias y el ardor en los ojos que podría provocar.

El frente del fuego llegó a alcanzar hasta 5 kilómetros de largo

Detuvieron a un anciano de 71 años por el incendio de El Durazno

Luego de que se iniciara una investigación para dar con el origen del incendio forestal, la Justicia de Córdoba ordenó que un jubilado de 71 años fuera detenido e imputado como presunto responsable del delito de “incendio culposo agravado”. Se analizará si todo comenzó a raíz de una chispa o ceniza que habría salido de su estufa y, en caso de ser encontrado culpable, el hombre podría enfrentar una pena de hasta 5 años de prisión.

La pesquisa será comandada por la fiscal de Instrucción de Río Tercero, Paula del Lujan Bruera, quien ordenó una serie de allanamientos y peritajes en el celular del sospechoso. Con este material se buscará terminar de probar si se trató de un hecho causado por negligencia o de forma accidental, y no de un incendio intencional, según explicaron las fuentes consultadas por Infobae.

Para las autoridades, el jubilado habría sido el responsable de poner en riesgo a toda la comunidad de Villa Yacanto (@Cadena3Com)

“El 95% de los incendios está la mano del hombre y esta mano del hombre que puede ser intencional o accidental”, evaluó el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo al señalar que los indicios que pudieran señalar que se habría tratado de un incendio por negligencia serán claves para definir la condena. “La negligencia es cuando uno saca las brasas del asador y las saca para que se enfríen y resulta que había una brasa y el viento hizo lo demás”, explicó al indicar que será trabajo de los investigadores definir lo ocurrido.

Por el momento, el jubilado permanecerá detenido hasta el viernes, cuando será citado a declarar por primera vez ante la fiscal. Según informaron las fuentes policiales, la investigadora está a la espera de recibir los resultados de los peritajes y los allanamientos para poder indagarlo con mayor precisión. “Puso en peligro la vida de muchas personas”, apuntaron.

Incendio forestal en Salta: advirtieron que el fuego podría consumir las casas más cercanas

Hasta el momento, el fuego continúa activo y no se reportaron heridos (X: @RodriguezFacu_)

Cerca de las 15 horas del martes, denunciaron el comienzo de otro foco en los cerros de la localidad de Vaqueros. El origen habría ocurrido en el cerro Varnet, pero con el paso de las horas se propagó hacia la ruta provincial 11, la ruta nacional 9 y hasta el cerro San José.

De acuerdo a la información publicada por El Tribuno, el fuerte viento que se desarrolló en la región complicó la situación para los bomberos voluntarios, los Bomberos de la Policía y de la Brigada Solidaria que fueron convocados para llevar a cabo el procedimiento.

“Estuvimos trabajando aquí desde las 10 de la mañana, ahora el fuego está controlado”, informó el comisario mayor Darío Guzmán al repasar que el siniestro “se inició en el otro lado del cerro, agarró la cima y fue bajando”. Incluso, las llamas llegaron hasta una distancia de 300 metros de las casas de la zona, pero que confirmó que los daños solo se produjeron en el suelo.

A raíz de esto, las autoridades provinciales y municipales pidieron a los vecinos que denunciaran al número 105 cualquier otro foco ígneo que pudieran detectar en la zona. Al mismo tiempo, se esperaría que los incendios fueran contenidos en las próximas horas, debido a que la alerta por vientos en la zona ya no continuará activa durante el miércoles.

Ocho personas fueron intoxicadas por el humo de los incendios en Mendoza

Así se veía la columna de humo saliente de un terreno prendido fuego en Mendoza (X: @matipasqualetti)

Otra de las zonas que presentó complicaciones con los incendios se trató de la localidad de Guaymallén, en donde el paso del viento Zonda contribuyó a que se originara un incendio en la zona de Los Corralitos. Según El Nueve, el siniestro comenzó a las 15 horas del lunes en un terreno baldío ubicado en Mariani y Buenos Vecinos, en donde unos hombres realizaban trabajos de jardinería y el viento provocó que la quema se saliera de control.

A pesar de que los vecinos del lugar intentaron frenar las llamas por medio del uso de mangueras y baldes, el fuego alcanzó un galpón de empaque que se encontraba cerca del terreno. Finalmente, la gran cantidad de humo afectó a ocho personas que resultaron intoxicadas y tuvieron que ser trasladadas al microhospital de Puente de Hierro.

Afortunadamente, el incendio fue sofocado dos horas más tarde, luego de que el personal del Cuartel Central de Bomberos, los bomberos voluntarios de Guaymallén, Godoy Cruz, Lavalle y Luján de Cuyo se presentaran en la zona para brindar servicios. Los mayores daños fueron materiales, más no hubo herido de gravedad.