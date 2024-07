Josefina Caffarena, en “Y sí, soy mamá”: “Tener un hijo no significa dejar todo lo demás de lado”

Y Sí, Soy Mamá - Josefina Caffarena

Josefina Caffarena es modelo y en su cuenta de Instagram, @josecaffa, comparte sus vivencias como madre primeriza y muestra sus rutinas físicas y consejos de alimentación para mantenerse en forma.

Caffarena tuvo a su hijo Tobi el 23 de junio del año pasado y en una charla con la sección “Y sí, soy mamá” de Infobae contó cómo llevó todo el proceso del embarazo y, ahora, de la maternidad.

“Para mí es muy importante no perderse a uno mismo para dedicarse todo a full únicamente a la maternidad, porque creo que es muy importante también tener esos momentos con uno, con su pareja, con amigos, para estar feliz. Es súper importante también para el bebé, que mamá esté feliz y que tenga sus propios objetivos, metas, sus momentos”, explica Josefina.

Caffarena se explaya en ese tema que cree fundamental para la vida de su familia. “Me parece clave también para el desarrollo del bebé. Que crezca en un entorno sano viendo eso. Viendo unos papás que tienen sus metas, objetivos y no estar como sufrida y sacrificar todo por el bebé, porque siento que termina siendo también un poco contraproducente”.

En ese sentido, Josefina revela uno de sus temores antes de dar a luz a Tobi. “Era una de las cosas que más miedo me daba, dejar de tener mis espacios”.

“Una si se deja ayudar y se organiza bien, podés hacerte el espacio para las cosas que a cada uno le hacen feliz”, sostiene Caffarena como consejo para las madres primerizas.

Josefina, se abre en la entrevista con Infobae y cuenta algunos de sus temores en el momento de que se enteró de su embarazo. “Tenía mucho miedo de dejar de tener vida, básicamente porque eso es el miedo que me transmitió mucha gente cuando estaba embarazada. La gente suele tirar como mala onda”, resalta.

Y la mamá de Tobi va más allá y da algunos ejemplos de frases que escuchó durante su embarazo, “Aprovechá a dormir ahora porque vas a dormir más o aprovechá a ir a comer con amigas porque después se te corta. Qué bueno que puedas entrenar cuando tengas hijos ya no vas a poder más”, enumera.

Por eso, Josefina define: “Está bueno a veces hacer oídos sordos a las experiencias del resto, porque pueden ser completamente distintas a las que nos toquen a nosotros. Hay que sacar esa mala costumbre de tirar estas pálidas a las embarazadas porque generan miedo”.

Tobi ya cumplió un año y Josefina ya puede hacer el primer balance de su maternidad primeriza. “El mayor prejuicio que tenía antes de ser mamá era quedarme sin vida, no poder hacer mis cosas, mi trabajo, juntarme con amigas, todo eso. Ya me estresaba de antemano antes de que nazca diciendo ‘uy, no voy a poder hacer más esto, no voy a poder salir con amigas, juntarme, tener mi momento de cafecito’, y nada que ver”, resalta la joven.

“No necesariamente por tener un hijo hay que dejar todo de lado y eso para mí es un prejuicio también que muchas tenemos, porque todo el mundo te lo mete y te dice ‘aprovechá ahora porque nunca más’”, sostiene Caffarena.

En tanto, Josefina ya puede hablar desde la experiencia. “Ahora que soy mamá, entiendo a mi mamá y entiendo que cada uno tiene una forma de maternar distinta. Cada uno lo vive como, como puede, lo lleva como puede y hace lo que puede”.

Entonces, Caffarena se plantea qué haría si pudiera hablar con la Josefina de antes de quedar embarazada. “Si pudiera volver al pasado y hablarme antes de ser mamá, me diría que a mí no me limitó en nada la maternidad. Es más, me hizo querer ser mejor y me hace sentir muy empoderada. Y me diría que no tenga miedo, que no me asuste, que no me asusten, que se viene lo más lindo y que la voy a romper toda”.