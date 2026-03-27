Crimen y Justicia

Salvaje golpiza de una paciente psiquiátrica a la empleada de un hospital de Quilmes

Ocurrió en el Hospital de Maternidad Eduardo Oller. La agresora es una joven de 20 años. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad

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Así fue el ataque de la paciente psiquiátrica en Quilmes

Una empleada administrativa del Hospital de Maternidad Eduardo Oller en San Francisco Solano, partido bonaerense de Quilmes, fue víctima de una violenta agresión por parte de una paciente psiquiátrica. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió este martes cuando la agresora, una mujer de 20 años que se encontraba internada en el área de salud mental, sufrió un desborde emocional tras la negativa a una solicitud de visita fuera del horario permitido.

Según informó SM Noticias, la paciente intentó ingresar a una pastora al sector donde estaba internada. Al no recibir la autorización, se dirigió a la recepción y, sin mediar palabra, agarró del pelo a la empleada que estaba de guardia.

En un video, publicado por el medio Solano TV, se ve cómo la agresión se intensificó y la trabajadora fue golpeada repetidamente en la cara. En medio del ataque, la víctima exclamó: “¡No me pegues!”. Dos personas que se encontraban en el hospital advirtieron la situación e intervinieron para separar a ambas mujeres y contener a la paciente.

Mientras la empleada era asistida por médicos tras la golpiza, la agresora tomó el celular de la víctima y lo estrelló contra el piso en dos ocasiones, provocando su destrucción. Posteriormente, un móvil policial arribó al hospital y trasladó tanto a la paciente como a la empleada, por separado, a la comisaría cuarta de Quilmes.

El caso fue derivado a la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de Quilmes, que calificó la causa como “lesiones y daños”.

Antecedente en otro hospital bonaerense

En febrero, el Hospital Municipal Santamarina, en la localidad bonaerense de Monte Grande, fue escenario de un violento ataque, en el que una mujer golpeó a varios médicos de guardia porque -según dijo- demoraron en atenderla. La agresión fue filmada y luego publicada en las redes sociales.

La agresora, que presentaba un corte en la cabeza y estaba acompañada por otras personas, irrumpió en el sector restringido a médicos durante el cambio de guardia de cirugía.

Agustina Funes, médica de guardia y una de las profesionales atacadas, explicó en diálogo con el canal de noticias La Nación+ que la demora respondía al protocolo habitual, pero la situación se tornó violenta cuando los acompañantes comenzaron a insultar y luego a golpear al personal.

De acuerdo con la médica, uno de los motivos que facilitó el ataque de la mujer fue que había una puerta rota que permitió el ingreso al área restringida para el público en general. Según la profesional, “hay una puerta que está rota, no la arreglan y por ahí pasa cualquiera y no tenemos control de quién entra y de quién sale”.

Las autoridades del hospital habrían solicitado su reparación en repetidas ocasiones, aunque la médica advirtió que algunos usuarios dañan las instalaciones de forma deliberada.

En medio del ataque, el jefe de guardia recibió un fuerte golpe de puño en el rostro. El personal logró refugiarse en un box y solicitó ayuda al 911. Los agresores se alejaron del lugar al escuchar la llegada de los patrulleros.

El episodio trascendió el ámbito hospitalario, ya que los los propios acompañantes de la mujer difundieron los videos de la agresión en redes sociales, acompañados de mensajes intimidatorios dirigidos a la profesional. “Ahora esta rubia tarada va a aprender a no faltar el respeto”, escribieron en referencia a la médica que intentaba explicar el motivo de la demora.

El personal del hospital coincide en que la presencia de seguridad es insuficiente y que los episodios de violencia pueden ocurrir incluso después de brindar la atención médica.

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