Más de la mitad de los intendentes, entre ellos varios históricos del peronismo, rechazaron una convocatoria de Kicillof

Kicillof con algunos de los intendentes y ministros que estuvieron presentes este miércoles en el Salón Dorado de la Gobernación

Solo 62 de los 135 intentendentes de la provincia de Buenos Aires concurrieron a la convocatoria del gobernador Axel Kicillof para analizar el impacto de las medidas económicas del gobierno nacional. Durante la reunión, que se realizó ayer en La Plata, el mandatario provicial anunció una nueva demanda contra la Casa Rosada por el recorte de fondos del Pacto Fiscal del 2017 y su actualización del 2023 y, además, que coparticipará el 16% de los fondos que lleguen a recuperar de las ocho demandas previas.

Los del PRO -con la excepción de María José Gentile de Nueve de Julio- rechazaron el convite. “¿Cómo íbamos a ir? Fijate el título de la convocatoria, ‘Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires”, en vez de decir ‘Desafíos recaudatorios de la provincia de Buenos Aires’; ¿a qué íbamos a ir, a sacarnos una foto?“, cuestionó un jefe comunal macrista ante la consula de Infobae.

Kicillof junto a Carlos Bianco, Verónica Magario y Pablo López. Reunió a intendentes propios y de la UCR

Tampoco se hicieron presentes en La Plata distintos intendentes del peronismo de distritos de peso como Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Achával (Pilar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gastón Granados (Ezeiza), Eva Mieri (Quilmes), Fernando Moreira (San Martín), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno).

Algunos de ellos plantearon problemas de agenda como la quilmeña, Fernández y Menéndez. Los últimos dos transitan momentos de conmoción en sus distritos tras los incendios y explosiones en depósitos. A su vez, referentes tanto del Frente Renovador como de La Cámpora (como Julián Alvarez, de Lanús), además de quienes reportan en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), sí se hicieron presentes.

Varios jefes comunales del radicalismo se ausentaron, pero concurrió una comitiva liderada por Maximiliano Suescun (Rauch)

“Terapia de grupo”

Antes de la reunión, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, manifestó sus críticas: “Linda la ‘terapia de grupo’ en La Plata, pero para llorar me quedo en el Santuario. Nación abandonó a las Pymes y a los laburantes a su suerte. Provincia tiene la seguridad, salud y educación detonadas hace años. Dejen de pasarse la pelota: si cada uno hiciera su laburo, estaríamos mejor”.

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia (Facebook)

Desde las filas libertarias, a su vez, señalarón que Kicillof “no asume su responsabilidad”. “Volvió a hacer lo único que sabe: juntar intendentes para echarle la culpa al otro de una crisis que su propio modelo ayudó a profundizar. Es una burda movida política para sostener el relato y victimizarse”, sostuvo La Libertad Avanza a través de un comunicado.

“La discusión no puede limitarse únicamente a las medidas del Gobierno nacional, sino que también debe incluir una revisión del funcionamiento de la administración provincial, así como de las deudas pendientes, préstamos internacionales y el destino de fondos”, cuestionaron.

El presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja (Gustavo Gavotti)

En el mismo sentido, el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, sostuvo: “La provincia necesita un shock de reformas estructurales, no más reuniones. Kicillof asume muy pocas responsabilidades ante los problemas estructurales que arrastra la provincia desde hace muchos años”.

Por su parte, indicó que “Kicillof no junta a los intendentes para resolver los problemas de los bonaerenses, sino para hacer política y victimizarse. La administración provincial sólo genera enfrentamiento y utiliza la oficina del Estado, en un contexto donde hay una crisis de credibilidad de esos políticos, torpedeando los recursos y apoyos que se canalizan en cambios estructurales que permitan mejorar problemas de larga data”, completó.

La reunión

Con relación al encuentro, los intendentes aplaudieron con cierta efusividad cuando Kicillof anunció que iría a coparticipar los fondos que pueda llegar a recuperar y vayan al Fondo de Recupero creado en el Presupuesto bonaerense 2026. Se trata de fondos que no eran coparticipados, pero ahora -de aparecer- una parte irá a las cajas municipales. Sin embargo, todo está atado a la voluntad de la Corte Suprema; que el máximo tribunal falle favorablemente y que luego, efectivamente, la Nación termine por girar los recursos.

Por lo pronto, fuentes del Ejecutivo bonaerense, dejaron trascender que en las últimas horas la Nación habilitó un endeudamiento por $1 billón.

"No podemos esperar más que un agravamiento y un deterioro del bienestar y la calidad de vida de nuestro pueblo", dijo Kicillof este miércoles para confrontar con Milei

En su discurso, Kicillof volvió a confrontar contra la política económica de Javier Milei y caracterizó: “Las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres situaciones: lo que el Estado nacional ha dejado de hacer; lo que nos ha quitado; y la caída de la recaudación como consecuencia de sus políticas de ajuste. El resultado es concluyente: con menos recursos tenemos que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones y la situación económica se deteriora”.

Ahora, en caso de que obtener fallos favorables, los intendentes deberán adherir vía sus concejos deliberantes al Fondo de Recupero establecido en el Presupuesto bonaerense. Así lo anunció el mandatario provincial: “A pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables, convocamos a los intendentes a adherir a una normativa que nos permita coparticipar lo recaudado en el Fondo de Recupero de las Deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires. En este momento tenemos siete denuncias en la Corte Suprema, de las cuales solo se excluirá lo que corresponda al FONID, que es un derecho de los trabajadores de la educación”.