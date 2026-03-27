Huevos de Pascua con precios exorbitantes: ya cuestan lo mismo que un alquiler en CABA

El precio de los huevos de Pascua en Argentina llega a igualar o superar el valor de un alquiler en Ciudad de Buenos Aires

El precio de los huevos de pascuas en Argentina presenta una disparidad notable que abarca desde opciones accesibles hasta cifras que equiparan o superan el costo mensual de un alquiler en Ciudad de Buenos Aires. En supermercados y chocolaterías especializadas de todo el país, los valores de este producto varían según tamaño, peso, calidad y punto de venta.

Los datos relevados muestran que los huevos de menor tamaño, disponibles en supermercados, cuestan entre $4.000 y 7.000. Las versiones medianas se ubican entre $8.000 y $14.000 y, según cada caso, pueden ser compartidas entre dos o tres personas.

En tanto, los huevos grandes en supermercados alcanzan los $18.000 a $35.000. Ante tantos valores, la recomendación central para los consumidores es consultar siempre el peso del producto, más allá del packaging, para calcular si la compra resulta conveniente. Esta pauta se repite en todas las gamas, teniendo en cuenta que muchas veces el envoltorio puede generar confusión respecto a la cantidad real de chocolate por el que se paga.

Los huevos de Pascua más accesibles en supermercados parten desde $4.000 (VisualesIA)

Las chocolaterías premium ofrecen huevos de un kilo por casi $170.000 mil pesos. Una de las marcas más conocidas y con presencia en diferentes lugares del país fija este precio para su producto de un kilo, considerado artesanal y de calidad reconocida.

Por otra parte, en el segmento más exclusivo, existen huevos de Pascua de hasta dos kilos, con valores cercanos a los $370.000, y una versión de dos kilos y medio que roza los $700.000.

Comparación del precio de los huevos de Pascua con el costo de vida

La periodista Belén Escobar marcó en Infobae en Vivo Al Amanecer, la dimensión de la brecha: “El precio de un huevo de chocolate puede equiparar o incluso superar el de un alquiler en Ciudad de Buenos Aires”. En su intervención, detalló que la variedad de precios responde a la diversidad de ofertas y al desarrollo del mercado en el país.

La amplia disparidad en los precios de los huevos de Pascua responde al peso, tamaño, calidad y punto de venta del producto (Freepik)

La comparación con salarios y alquileres no es menor. “Casi $700.000 un huevo de Pascua de un tamaño de dos kilos y medio aproximadamente. Digo aproximadamente porque como es artesanal puede variar un poquito más o menos”, puntualizó Escobar. En ese contexto, la periodista agregó: “Son dos huevos y más o menos estás llegando al salario promedio en Argentina”. La cita revela el encarecimiento de los productos premium en el ámbito del chocolate artesanal.

Entre las características que justifican valores elevados en algunas propuestas, aparecen presentaciones especiales y sorpresas incluidas, como “un conejo chico adentro, una caja corazón chica, un huevo de diez centímetros de alto y almendras bañadas con chocolate”. El agregado de ingredientes premium, como las almendras, explica parte de la suba.

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