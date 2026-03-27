Cómo es y dónde queda la primera ruta iluminada 100% con energía solar en la Argentina

La iluminación LED se activa automáticamente durante la noche gracias a baterías de litio Foto: Gobierno de San Juan

La incorporación de energías renovables en obras públicas sumó un nuevo capítulo con la puesta en funcionamiento de un corredor vial que opera con un sistema de iluminación completamente abastecido por energía solar. La iniciativa se instaló en la provincia de San Juan, uno de los distritos con mayor radiación solar del país, y se aplicó sobre un tramo clave para la circulación urbana y periurbana.

El desarrollo se emplazó sobre la Avenida de Circunvalación, también identificada como Ruta Nacional A014, una traza que rodea el Gran San Juan y conecta distintos accesos estratégicos. Se trata de una autopista con alto caudal de tránsito, utilizada tanto por transporte particular como por logística, lo que la convierte en un punto central para implementar mejoras en materia de seguridad vial e innovación tecnológica.

La infraestructura se diseñó con un sistema autónomo que no depende del suministro eléctrico convencional. En lugar de conectarse a la red, cada punto de iluminación funciona de manera independiente mediante generación propia de energía. Esta característica define uno de los aspectos más relevantes del proyecto: la descentralización energética aplicada a una obra vial de gran escala.

El esquema se compone de 36 generadores fotovoltaicos, distribuidos a lo largo de toda la traza intervenida. Cada uno cuenta con una potencia de 5 kW y se instaló sobre estructuras metálicas elevadas, que permiten optimizar la captación de radiación solar. La disposición de los paneles se orientó hacia el norte, una decisión técnica que responde a la ubicación geográfica en el hemisferio sur y que maximiza el rendimiento energético a lo largo del año.

Durante las horas diurnas, los paneles captan la energía solar y la almacenan en baterías. Este almacenamiento resulta clave para garantizar el funcionamiento del sistema durante la noche, cuando las luminarias LED entran en operación. La activación se produce de forma automática, lo que asegura continuidad sin intervención manual.

Uno de los elementos centrales del sistema radica en el uso de baterías de litio, que permiten acumular la energía generada durante el día. Estas unidades de almacenamiento aseguran autonomía y estabilidad en el suministro eléctrico para cada punto de iluminación. De esta manera, el sistema mantiene su funcionamiento incluso ante eventuales interrupciones del servicio eléctrico general.

Las luminarias instaladas corresponden a tecnología LED de alta eficiencia, elegida por su bajo consumo energético y su capacidad para brindar una iluminación uniforme. Este tipo de tecnología también presenta una mayor durabilidad en comparación con sistemas tradicionales, lo que reduce la necesidad de mantenimiento frecuente.

La implementación del sistema implicó la instalación de estructuras de aproximadamente siete metros de altura. Estas columnas sostienen tanto los paneles solares como los dispositivos de iluminación, y se distribuyen de forma estratégica para cubrir toda la extensión del corredor. La disposición se planificó con el objetivo de garantizar niveles adecuados de visibilidad en todo el trayecto.

Cada unidad produce y almacena energía de manera independiente, sin conexión a la red eléctrica

El proyecto se presentó como una solución que combina infraestructura vial y generación de energía renovable, dos áreas que tradicionalmente se desarrollaron de manera independiente. En este caso, la integración permitió avanzar hacia un modelo de obra pública con menor dependencia de recursos energéticos externos.

Por qué en San Juan

La elección de San Juan respondió a condiciones naturales específicas. La provincia registra altos niveles de radiación solar, lo que la posiciona como un territorio favorable para el desarrollo de este tipo de iniciativas. Este factor resultó determinante para la viabilidad técnica del proyecto, ya que garantiza una captación eficiente de energía a lo largo de todo el año.

Además de la generación distribuida, el sistema incorpora un esquema que facilita el mantenimiento. Al tratarse de unidades independientes, cualquier eventual falla puede aislarse sin afectar el funcionamiento del resto de la infraestructura. Esta característica aporta flexibilidad operativa y simplifica las tareas de reparación.

El desarrollo de esta obra también se vinculó con la búsqueda de soluciones que reduzcan el consumo energético convencional. Al operar con energía solar, la ruta disminuye la demanda sobre la red eléctrica y evita el uso de fuentes tradicionales de generación. Este aspecto se traduce en una reducción de costos operativos a largo plazo.

Otro punto relevante se relaciona con la seguridad vial. La iluminación constante y autónoma permite mantener condiciones de visibilidad incluso ante cortes de energía en la red general. Este factor resulta especialmente importante en corredores de alta circulación, donde la iluminación cumple un rol clave para prevenir accidentes.

El sistema implementado se basa en un modelo modular, donde cada generador fotovoltaico cumple una función específica dentro del conjunto. Esta lógica permite escalar el proyecto o replicarlo en otras rutas con características similares, adaptando la cantidad de unidades según la extensión y las necesidades de cada trazado.

En términos de diseño, la integración de los paneles solares con las luminarias se realizó de manera que no interfiera con la circulación ni con la visibilidad de los conductores. Las estructuras se ubicaron fuera de la calzada y se adaptaron a las condiciones del entorno, respetando las normas de seguridad vial vigentes.

La implementación de esta tecnología en una ruta de estas características marca un antecedente dentro del país. La combinación de energía solar, autonomía operativa y aplicación en infraestructura vial configura un modelo que podría replicarse en otros puntos con condiciones similares.