Sociedad

El Gobierno subastará un petit hotel abandonado que iba a ser sede de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo

El edificio de cuatro plantas está ubicado en avenida Rivadavia 4615, en el barrio de Caballito. Saldrá a remate el próximo 30 de abril. El precio base será de 906.000 dólares. Las características del inmueble y qué funcionó allí

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Mapa y detalles del edificio en Avenida Rivadavia 4615
La vista aérea y detalle del edificio en Caballito que se subastará el 30 de abril (AABE)

El gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), informó que subastará un edificio, abandonado hace más de 10 años, que estaba destinado -por entonces- a funcionar como sede de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo (UNMa).

El immueble, ubicado en Avenida Rivadavia 4615, barrio de Caballito, saldrá a subasta el próximo 30 de abril a las 14 horas, con un precio base de USD 906.000.

Esta venta, impulsada como parte de un plan respaldado por la presidencia de Javier Milei para desprenderse de más de 180 inmuebles y terrenos públicos considerados ociosos, marca un giro en la política de gestión de bienes estatales.

Edificio antiguo de estilo clásico con ventanas tapiadas y grafitis, rodeado de árboles, postes de luz, un contenedor de basura y carteles en una calle urbana
Cuatro plantas y la tipología de "petit hotel" para el inmueble ubicado en la avenida Rivadavia al 4615, en Caballito (Google View)

Este inmueble tuvo como último destino oficial ser la sede principal de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa), proyecto que quedó inconcluso tras la intervención del centro de estudios y la desafectación formal resuelta a fines de 2025.

Los interesados en consultar el pliego de subasta podrán hacerlo hasta el 16 de abril de 2026 a las 17:00 a través del sistema SUBAST.AR, siempre que hayan completado el proceso de registro y autorización como usuario externo. La subasta electrónica del Estado requerirá a los interesados una garantía del 1,5% del valor base para participar,

El acto de cierre de inscripción para participar está previsto para el 23 de abril de 2026 a las 12.

Abandono y uso del inmueble

Durante años, el edificio permaneció desocupado, evidenciando tanto vaivenes institucionales como cambios en la administración de bienes públicos.

Había sido asignado a la universidad en 2023 como parte de una cesión promovida por el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, luego de haber sido utilizado por la Armada Argentina como sede del servicio odontológico de la obra social naval.

Mapa y detalles del edificio en Avenida Rivadavia 4615
Los datos para participar de la subasta del edificio en Caballito

La desafectación formal llegó mediante la Resolución 70/2025, publicada en el Boletín Oficial, que declaró el inmueble prescindible para el desenvolvimiento institucional y alineado con el Decreto 950/24, orientado a la racionalización y optimización del patrimonio público.

Por ende, la Procuración del Tesoro de la Nación respaldó la decisión en su dictamen de octubre de 2024. De esta forma, el 5 de noviembre de 2025, la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, creada en 2003 con sede en la calle Defensa 119, notificó oficialmente a la AABE que el inmueble ya no era necesario para las actividades institucionales.

Por ello, la agencia lo declaró disponible para nuevos usos administrativos o para su venta, y estableció que la universidad debía custodiar el edificio hasta su nueva destinación.

Las características del edificio

La propiedad abarca una superficie total de 1.022,47 m² cubiertos, además de 4,09 m² semicubiertos, distribuidos en cuatro plantas y un nivel adicional por encima de la azotea.

El terreno permite desarrollar hasta cerca de 2.800 metros cuadrados construibles. Ubicado a 100 metros de la Avenida La Plata y cerca de la Estación Río de Janeiro de la Línea A del subte, el inmueble presenta un estado de conservación regular, según la información oficial, ya que se encuentra abandonado y sus terminaciones interiores muestran deterioro evidente.

La edificación corresponde a la tipología “Petit Hotel”, con dos accesos independientes; uno hacia los pisos superiores y otro directo a la planta baja.

En el primer piso se organizan habitaciones y sanitarios, mientras que el segundo piso, alcanzable por una escalera de madera que se mantiene en buen estado, cuenta con una disposición similar.

El tercer nivel incluye un sector ampliado con techo metálico y da acceso a una terraza por escalera metálica. La planta baja conserva la estructura de un antiguo local comercial con cortina metálica hacia la calle.

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