Se reavivó el fuego en el depósito de materiales plásticos y pinturas de Francisco Álvarez

Se reavivó el fuego en Francisco Álvarez (TN)

Una nueva columna de fuego y humo se reavivó esta mañana en el depósito ubicado junto a las vías del tren Sarmiento, en la localidad de Francisco Álvarez, tras el voraz incendio que destruyó por completo el lugar en la jornada anterior y obligó a un trabajo de unas 30 dotaciones de bomberos voluntarios por casi 24 horas.

Las intensas llamas y el riesgo de derrumbe en uno de los techos del tinglado en Francisco Álvarez

Aunque la magnitud de este nuevo foco de llamas es mucho menor a la de ayer, la preocupación persiste entre quienes observan cómo el siniestro reaparece apenas unas horas después de que los bomberos se retiraran, dando por controlado el siniestro.

Las instalaciones, que en el pasado funcionaron como fábrica de pinturas y membranas, hoy operan únicamente como depósito. El incendio inicial consumió totalmente el contenido del lugar: grandes cantidades de electrodomésticos, cuya composición incluye principalmente envases de cartón, nailon y carcasas plásticas, junto a productos altamente inflamables como membranas y pinturas.

Una vista aérea muestra las densas columnas de humo y el fuego reactivado en una instalación industrial afectada en Francisco Álvarez

Esta madrugada, una estela de humo blanco dio indicios de un nuevo registro ígneo: minutos más tarde, una llamarada provocó el regreso del fuego y el surgimiento de un nuevo foco, que alertó a los responsables de controlar el fuego.

Noticia en desarrollo...