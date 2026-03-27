Mundo

El ejército de Israel encontró un túnel construido por terroristas de Hezbollah abajo de una iglesia en el sur de Líbano

Según informaron los militares, durante los rastreos realizados por la Brigada Givati ​​en Khiam, las tropas localizaron una ruta subterránea que indica una reactivación del grupo armado proiraní en la zona

Guardar
El ejército de Israel encontró un túnel de Hezbollah debajo de una iglesia en el sur de Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron este viernes haber descubierto un túnel de Hezbollah construido abajo de una iglesia en la ciudad de Khiam, al sur de Líbano.

Según informaron los militares, durante los rastreos realizados por la Brigada Givati ​​en Khiam, las tropas localizaron “una ruta subterránea que había sido establecida en la zona de la iglesia”.

Las FDI aseguraron que Hezbollah había utilizado el lugar en el pasado, y señalaron que en diciembre de 2024 las tropas desalojaron la zona de armas y operativos.

Durante los últimos escaneos de la iglesia, las tropas localizaron tres nuevos pozos de túnel que, según el ejército, fueron construidos por Hezbollah en medio del alto el fuego de 2024-2026, “lo que indica la reactivación de la infraestructura en la zona”.

El ejército de Israel encontró un túnel de Hezbollah debajo de una iglesia en el sur de Líbano
El ejército de Israel encontró un túnel de Hezbollah debajo de una iglesia en el sur de Líbano

En otro orden, la Guardia Revolucionaria iraní informó este viernes que interceptó tres buques que intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, y añadió que la ruta está cerrada a los buques que viajan desde y hacia puertos “pertenecientes a aliados y simpatizantes de los enemigos sionistas-estadounidenses”.

“Esta mañana, tras las mentiras del corrupto presidente estadounidense que afirmaba que el estrecho de Ormuz estaba abierto, tres buques portacontenedores de diferentes nacionalidades fueron interceptados tras una advertencia de la Armada de la Guardia Revolucionaria”, declaró la Guardia en su sitio web Sepah News.

El ejército de Israel encontró un túnel de Hezbollah debajo de una iglesia en el sur de Líbano
El operativo israelí en el túnel de Hezbollah

“Se prohíbe el movimiento de cualquier buque desde y hacia puertos de origen pertenecientes a aliados y simpatizantes de los enemigos sionistas-estadounidenses, a cualquier destino y a través de cualquier corredor”, agregó.

La firma de inteligencia de mercado energético Kpler informó que había identificado dos buques portacontenedores pertenecientes a la empresa china COSCO que intentaron cruzar el estrecho frente a la costa de Irán, pero que tuvieron que dar la vuelta.

Según el comunicado, los dos buques habían permanecido varados en el Golfo desde el inicio de la guerra, desencadenada por los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero.

El ejército de Israel encontró un túnel de Hezbollah debajo de una iglesia en el sur de Líbano
El mapa que publicaron las Fuerzas de Defensa de Israel

Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo sobre defensa aérea ante la amenaza de los drones iraníes al petróleo

Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo de cooperación que permitirá a Kiev compartir su experiencia en la defensa contra los ataques de drones de origen iraní Shahed, informó un alto responsable a la agencia de noticias AFP.

“El objetivo del acuerdo es que Ucrania les ayude a desarrollar los componentes necesarios de defensa aérea que les hacen falta para enfrentar los Shaheds y otros drones”, detalló el funcionario.

El documento se firmó el jueves durante la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a la ciudad saudita de Yeda, según otro alto responsable citado por la AFP.

Zelensky comunicó en redes sociales la firma de un “acuerdo importante” sobre cooperación “en materia de defensa” entre ambos países. “Estamos listos para compartir nuestra pericia y nuestro sistema con Arabia Saudita”, afirmó.

Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, “los ucranianos se defienden contra los mismos bombardeos terroristas, misiles balísticos y drones, que el régimen iraní lanza hoy en Oriente Medio y en la región del Golfo”, señaló Zelensky.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteIsraelHezbollahLíbanoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El papa viajará el sábado a Mónaco, donde reflexionará sobre Europa y la riqueza

Este será el tercer país visitado y el primero dentro de Europa, una parada en “un pequeño país con grandes horizontes”, según explicó esta semana el portavoz del Vaticano

El papa viajará el sábado a Mónaco, donde reflexionará sobre Europa y la riqueza

La utilización de iglesias como bases por Hezbollah agrava la amenaza a la población cristiana en Líbano

Un informe militar israelí advierte sobre la instalación de posiciones armadas en áreas habitadas, una estrategia persistente que ha aumentado la vulnerabilidad de civiles y propiciado episodios de violencia en regiones cristianas

La utilización de iglesias como bases por Hezbollah agrava la amenaza a la población cristiana en Líbano

La Organización Marítima Internacional le exigió a Irán información clara sobre los criterios para el paso de buques en Ormuz

El secretario general expresó además la preocupación del ente sobre la posibilidad de recurrir a las escoltas armadas en medio de las amenazas del régimen

La Organización Marítima Internacional le exigió a Irán información clara sobre los criterios para el paso de buques en Ormuz

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz: la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber interceptado tres buques

El brazo armado más duro del régimen persa dijo que la ruta está cerrada a los barcos “enemigos” y busca demostrar fuerza pese a que sufre sensibles bajas. Trump confirmó que hay negociaciones en curso

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz: la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber interceptado tres buques

Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo sobre defensa aérea ante la amenaza de los drones iraníes al petróleo

El pacto permitirá a Kiev compartir su experiencia en la defensa contra los ataques de aeronaves no tripuladas Shahed, similares a las que el régimen teocrático lanzó sobre refinerías del reino petrolero

Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo sobre defensa aérea ante la amenaza de los drones iraníes al petróleo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué significa que la Declaración de la Renta sea positiva y qué pasos seguir

Qué significa que la Declaración de la Renta sea positiva y qué pasos seguir

El mercadillo perfecto para Semana Santa en el centro de Madrid: piezas de artesanía y joyas únicas

¿Qué significan ‘ghosting’ y ‘papear’? Las palabras virales que marcaron el debate presidencial 2026

“Menos de una hora por día”: Reino Unido publicó una nueva guía de uso de pantallas en niños menores de 5 años

Así puede trabajar en la Procuraduría: la entidad abrió concurso para 2.826 vacantes y estas son las fechas, requisitos y costos de inscripción

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Temas del día de EFE Internacional del 27 de marzo de 2026 (13.00 GMT)

Candidato presidencial colombiano de ultraderecha alaba a Trump por la "batalla cultural"

El papa viajará el sábado a Mónaco, donde reflexionará sobre Europa y la riqueza

Merz abordará con Al Sharaa la guerra contra Irán y la reconstrucción de Siria

La UE se blinda con "cláusula anti-Trump" y expande alianzas tras un año de caos comercial

ENTRETENIMIENTO

“Esta es mi familia”: la madre de Bruce Willis lleva 22 años como voluntaria en una comisaría de Los Ángeles

“Esta es mi familia”: la madre de Bruce Willis lleva 22 años como voluntaria en una comisaría de Los Ángeles

El “Indio” Solari criticó la reforma a Ley de Glaciares: “Sin agua no hay vida”

A los 90 años, la madre de Bruce Willis es el motor solidario de una comisaría en Los Ángeles

Prime Video pone fecha al esperado estreno mundial de “La casa de los espíritus” con Isabel Allende y Eva Longoria como productoras

La quinta temporada de Hacks ya tiene fecha y será el gran final de la serie en HBO Max