El ejército de Israel encontró un túnel construido por terroristas de Hezbollah abajo de una iglesia en el sur de Líbano

El ejército de Israel encontró un túnel de Hezbollah debajo de una iglesia en el sur de Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron este viernes haber descubierto un túnel de Hezbollah construido abajo de una iglesia en la ciudad de Khiam, al sur de Líbano.

Según informaron los militares, durante los rastreos realizados por la Brigada Givati ​​en Khiam, las tropas localizaron “una ruta subterránea que había sido establecida en la zona de la iglesia”.

Las FDI aseguraron que Hezbollah había utilizado el lugar en el pasado, y señalaron que en diciembre de 2024 las tropas desalojaron la zona de armas y operativos.

Durante los últimos escaneos de la iglesia, las tropas localizaron tres nuevos pozos de túnel que, según el ejército, fueron construidos por Hezbollah en medio del alto el fuego de 2024-2026, “lo que indica la reactivación de la infraestructura en la zona”.

El ejército de Israel encontró un túnel de Hezbollah debajo de una iglesia en el sur de Líbano

En otro orden, la Guardia Revolucionaria iraní informó este viernes que interceptó tres buques que intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, y añadió que la ruta está cerrada a los buques que viajan desde y hacia puertos “pertenecientes a aliados y simpatizantes de los enemigos sionistas-estadounidenses”.

“Esta mañana, tras las mentiras del corrupto presidente estadounidense que afirmaba que el estrecho de Ormuz estaba abierto, tres buques portacontenedores de diferentes nacionalidades fueron interceptados tras una advertencia de la Armada de la Guardia Revolucionaria”, declaró la Guardia en su sitio web Sepah News.

El operativo israelí en el túnel de Hezbollah

“Se prohíbe el movimiento de cualquier buque desde y hacia puertos de origen pertenecientes a aliados y simpatizantes de los enemigos sionistas-estadounidenses, a cualquier destino y a través de cualquier corredor”, agregó.

La firma de inteligencia de mercado energético Kpler informó que había identificado dos buques portacontenedores pertenecientes a la empresa china COSCO que intentaron cruzar el estrecho frente a la costa de Irán, pero que tuvieron que dar la vuelta.

Según el comunicado, los dos buques habían permanecido varados en el Golfo desde el inicio de la guerra, desencadenada por los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero.

El mapa que publicaron las Fuerzas de Defensa de Israel

Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo sobre defensa aérea ante la amenaza de los drones iraníes al petróleo

Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo de cooperación que permitirá a Kiev compartir su experiencia en la defensa contra los ataques de drones de origen iraní Shahed, informó un alto responsable a la agencia de noticias AFP.

“El objetivo del acuerdo es que Ucrania les ayude a desarrollar los componentes necesarios de defensa aérea que les hacen falta para enfrentar los Shaheds y otros drones”, detalló el funcionario.

El documento se firmó el jueves durante la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a la ciudad saudita de Yeda, según otro alto responsable citado por la AFP.

Zelensky comunicó en redes sociales la firma de un “acuerdo importante” sobre cooperación “en materia de defensa” entre ambos países. “Estamos listos para compartir nuestra pericia y nuestro sistema con Arabia Saudita”, afirmó.

Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, “los ucranianos se defienden contra los mismos bombardeos terroristas, misiles balísticos y drones, que el régimen iraní lanza hoy en Oriente Medio y en la región del Golfo”, señaló Zelensky.