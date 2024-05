George Clooney y su historia de amor con la madre de sus hijos: la predicción de un amigo y una propuesta de casamiento inesperada

“Recibí una llamada de mi agente que dijo ‘conocí a una mujer que irá a tu casa, con la que te vas a casar’”. reconoció George Clooney años después de haber conocido a Amal (REUTERS/Mario Anzuoni)

George Clooney estuvo casado con la actriz Talia Balsam de 1989 a 1993, y juró que no volvería a casarse. “Me casé en 1989. No era muy bueno en eso. Me citaron diciendo que nunca volveré a casarme justo después de divorciarme y nunca he vuelto a hablar de ello desde entonces”, dijo la legendaria estrella a Esquire en 2014. A partir de su divorcio, no ha hablado mucho sobre su vida personal o sobre las mujeres con las que ha salido a lo largo de los años: Stacy Keibler, Elisabetta Canalis y Lisa Snowdon, por nombrar algunas. Hasta que Amal llegó a su vida y lo cambió todo. Esta es la historia de amor del soltero más codiciado de Hollywood.

Durante la década de 1990, Clooney solía afirmar públicamente que nunca se volvería a casar ni tendría hijos, pero Michelle Pfeiffer y Nicole Kidman le apostaron 10 mil dólares cada una a que sería padre antes de cumplir 40 años. Ambas se equivocaron y cada una le envió un cheque. George les devolvió el dinero, doblándoles la apuesta a que no tendría hijos antes de los 50 años. A los 53 años, el galán rompió sus votos de no volver a casarse nunca más cuando contrajo matrimonio con la abogada de derechos humanos Amal Alamuddin en 2014. A principios de 2017, se supo que la pareja estaba embarazada de gemelos.

A David Letterman le sorprendió la historia de cómo George y Amal se conocieron. Según el actor dijo en un episodio de The Late Show With David Letterman, un amigo suyo le preguntó si podía llevar a alguien junto a él a su residencia del Lago Como, y esa persona resultó ser Amal. Como Letterman acreditó años después en su serie de Netflix, My Next Guest Needs No Introduction, George ni siquiera tuvo que salir de casa para conocer a su futura esposa. Clooney le dijo a Letterman: “Recibí una llamada de mi agente que dijo ‘conocí a una mujer que irá a tu casa, con la que te vas a casar’”.

Al principio, George no sabía si Amal estaba interesada en él, pero al parecer, sí lo estaba. En un discurso de 2018 en el que felicitaba a su esposo por su homenaje en el Life Achievement Award del Instituto Estadounidense del Cine, Amal contó: “Conocí a George cuando tenía 35 años y estaba empezando a acostumbrarme a la idea de ser una solterona. Entonces nos conocimos, empezamos a salir en secreto, nos encontrábamos en mi apartamento de Londres, y pronto sentí que nunca querría estar con nadie más”.

Amal Clooney tiene 46 años y es una abogada, activista y escritora que nació en el Líbano y tiene nacionalidad británica (TIMOTHY A. CLARY/Pool via REUTERS)

Propuesta inesperada

Amal asumió que se quedaría soltera para siempre y George dio por hecho que no se casaría nunca. Evidentemente, ninguna de las dos cosas pasó. En 2016, George le reconoció a Ellen DeGeneres: “Pasaron, creo, unos seis meses hasta que sentí que podría hacerle la gran pregunta”. George planeó la proposición perfecta, con el anillo escondido, la cena preparada y la música de fondo, pero la reacción de Amal no fue la esperada. Él le explicó a Ellen que le dijo a su novia todas las cosas dulces que uno se puede imaginar: por ejemplo, que no podía pensar pasar el resto de su vida con nadie más. Pero Amal tardó un poco en responder a la propuesta, ya que no había pensado en eso antes. “Nunca hablamos de matrimonio cuando estábamos saliendo. Y se lo pedí repentinamente. Estuve de rodillas como por veinte minutos. Finalmente le dije, ‘mira, me está doliendo la cadera’. Se lo contamos a los padres de ella, y dijeron, ‘¿qué le pasa en su cadera?’”, dijo ante CBS News.

Boda en Venecia y vida familiar

Se conocieron con el pintoresco paisaje del Lago Como, así que el lugar elegido para la boda fue la ciudad conocida por su rica historia romántica. En 2014, George y Amal viajaron a Italia, esta vez a Venecia, para celebrar su boda. El actor le contó a Ellen que 105 invitados asistieron a este acontecimiento el 27 de septiembre de ese año. La ceremonia tuvo lugar en el hotel Aman Canal Grande, al que el novio llegó en barco. Para su gran día, la novia lució un vestido sin hombros con encaje del diseñador Oscar de la Renta.

La vida tomó a los Clooney por sorpresa. Ninguno de los dos pensó jamás que conocerían a alguien con quien quieran casarse, y mucho menos a alguien con quien quieran tener hijos. En una entrevista con GQ, George admitió: “Yo decía ‘nunca me voy a casar y no voy a tener hijos’. Nunca estuve en la posición de que la vida de otra persona fuera infinitamente más importante que la mía. Y luego añades dos individuos pequeños que tienen que ser alimentados”. Esos dos individuos son más conocidos como los hijos gemelos de George y Amal Clooney, Alexander y Ella, que nacieron en 2017 y el mundo de sus padres ahora gira en torno a ellos. Hablando con Today sobre ser padre, el actor dijo: “Me dio un sentido de pertenencia, y un sentido de hogar y de amor incondicional”.

Al actor le gusta darle a su esposa el susto de su vida, y anima a sus hijos a hacerle bromas. En una aparición en diciembre de 2020 en The Graham Norton Show, George le dijo al presentador “les enseñé a poner Nutella en su pañal, y luego a quitárselo y empezar a comerlo”. También contó que hizo una versión igualmente asquerosa de esta broma con su hijo: “Le pongo mantequilla de maní en su zapato, y va junto a su madre y dice, ‘¿Mamá? ¿Pupú?’ Y cuando consigo que lo haga, ¡ahí es cuando ella cae con la broma! El pupú siempre funciona. Es un lenguaje universal”, le dijo al Daily Mail.

Amal tiene un patrimonio de 50 millones de dólares, mientras que George alcanza los 500 millones. Juntos tienen un patrimonio neto de 570 millones (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mismos valores y admiración mutua

Amal Clooney es una abogada de derechos humanos que también ocupó varios altos cargos en las Naciones Unidas. “Si eres abogada y quieres aceptar casos más fáciles, puedes procesar infracciones de tránsito o algo así. Pero eso no es lo que me interesa. Quiero trabajar en los casos que más me apasionan”, contó.

Más allá de su impresionante currículum, Amal está muy comprometida con una amplia gama de causas dignas, al igual que George. Ella dijo en su discurso en la ceremonia de premios de 2018 que “incluso antes de conocerlo, admiraba el compromiso de George a causas como la denuncia de la corrupción en Sudán antes de que fueran visibles, y por adoptar posturas como oponerse a la guerra en Irak cuando no era popular hacerlo”. La pareja es famosa por apoyar a muchas organizaciones benéficas: George ha colaborado ya con 37 organizaciones diferentes. Y cuando una devastadora explosión sacudió Beirut en 2020, la pareja donó 100.000 dólares a organizaciones benéficas. Amal nació en la capital del Líbano, por lo que no es de extrañar que este suceso fuera importante para la pareja.

Como es de esperar de cualquier pareja tan exitosa, a George y Amal les ha ido muy bien financieramente. Según Celebrity Net Worth, Amal tiene un patrimonio de 50 millones de dólares, mientras que George alcanza los 500 millones. Juntos tienen un patrimonio neto de 570 millones gracias a sus numerosas empresas en diversos sectores. Y George no sólo es un actor de primera categoría, sino que también es guionista, productor y director de cine y televisión. Ganó dos premios Oscars, cuatro Globos de Oro y un Emmy, lo que aumentó su valor en el mercado. Según Forbes, fue el actor mejor pagado del mundo en 2018. En cuanto a Amal, su trabajo en el ámbito del derecho y la política fue debidamente recompensado.

Elegantes y glamorosos, la pareja de George y Amal Clooney, en la boda real entre el Príncipe Harry y Meghan Markle (AP)

Amigos de Harry y Meghan

George y Amal Clooney asistieron a la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle en 2018, donde Amal asombró a todos con su vestido amarillo de Stella McCartney. Una fuente dijo para People que Meghan y Amal se conocieron a través de “un amigo en común” y que se conocen desde hace tiempo. Según esta fuente, las dos comparten muchos intereses similares.

Además, cuando la pareja real aún residía en Reino Unido y los Clooney se alojaban en su casa de Berkshire, eran prácticamente vecinos. “Vivimos cerca el uno del otro, y cenamos juntos y cosas así; somos amigos de ellos por todas las razones por las que uno se hace amigo de cualquiera. Son agradables, divertidos y amables, son una pareja muy tierna”, relató el actor.

George Clooney y Amal Alamuddin son padres de los gemelos Ella y Alexander, de 6 años (REUTERS/Stefano Rellandini/File Photo)

Las cartas de amor de George y Amal

Desde el comienzo de su relación, se intercambiaron cartas de amor y no dejaron que el coronavirus les impidiera seguir con esta romántica tradición. George dijo que “incluso bajo cuarentena, escribía cartas y las dejaba en su escritorio, o ella me las escondía bajo la almohada. Me encantan las cartas”. Y las cartas jugaron un papel muy importante para que George y Amal se enamoraran. En su discurso de 2018 para el Instituto del Cine, ella dijo: “No podía dormir cuando estábamos separados, y aparentemente tengo una sonrisa particular cuando leo las cartas que él suele esconder en mi cartera. Cinco años después, nada ha cambiado, él es el amor de mi vida, día tras día”.

La pandemia fue difícil para todos, y George Clooney pasó su tiempo extra haciendo las tareas del hogar. En una entrevista con CBS en su casa de Los Ángeles, el galán relató cómo era su vida doméstica durante la pandemia del coronavirus: “Hacía tiempo que no hacía quince tandas de ropa en un día y fregaba pisos y, ¡además pinté todas las puertas!”. En cuanto a Amal, ella se vengó de las numerosas bromas de su marido convirtiéndose en una especie de crítica profesional de la serie ER. Durante un reencuentro con el reparto en 2021, George admitió que su mujer vio la serie durante la pandemia por primera vez, pero que no fue precisamente positivo. George le dijo a sus compañeros: “Fue desastroso para mí, porque olvidé las cosas terribles que hice como el Dr. Ross. Ella no paraba de decir, ‘¿Ya está? ¿Terminaste? Temporada 3, ¿finalmente te quedas con la enfermera Hathaway?’. Fue un desastre para mi matrimonio”.

A pesar de las burlas y las bromas, ambos están muy enamorados. En su discurso, Amal le dijo a su esposo: “Amor mío, lo que encontré contigo es el amor que siempre esperé que existiera, y verte con nuestros hijos, Ella y Alexander, es la mayor alegría de mi vida. Llenas nuestro hogar de risas y felicidad”. Pero no importa todo el brillo y el glamour, lo que realmente prevalece en este matrimonio es el equilibrio y la naturalidad. George le dijo a Today: “Fuimos un equipo desde que nos conocimos. Lo máximo que estuvimos separados fue tres o cuatro días y nunca nos peleamos, algo que a la gente no le gusta escuchar. Llevamos siete años casados. Tenemos una vida maravillosa juntos”. Seguramente hoy el querido actor de Amor sin escalas (2009) esté junto a su inesperada familia soplando las velitas por su cumpleaños número 63.