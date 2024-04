Los famosos que se sumaron a campaña nacional para que los gobiernos prioricen la alfabetización

Los famosos se sumaron a la Campaña de Alfabetización

Diferentes figuras destacadas, entre ellos artistas, deportistas, políticos y escritores, se sumaron a la campaña nacional de alfabetización #QueEntiendanLoQueLean para exigir a los gobiernos que prioricen este tema que significa una deuda pendiente con los alumnos de la Argentina. Ricardo Darín, Manuel Ginóbili, Diego Torres, Mariana Fabbiani y Celeste Cid fueron solo algunos de los tantos que se pronunciaron a favor de la iniciativa en sus redes sociales.

Se trata de la campaña que lanzó un grupo de 180 ONG liderado por Argentinos por la Educación. Todo comenzó tras los números publicados por la Unesco de las pruebas regionales ERCE 2019 (Estudio Regional Comparativo y Explicativo). Los datos arrojan que en el país, el 46% de los chicos de tercer grado no alcanza el nivel esperado en lectura.

Entre los estudiantes del nivel socioeconómico más bajo, esta cifra se eleva hasta el 61,5%. Es más, solo 1 de cada 10 alumnos (14%) se ubica en el nivel de desempeño más alto en lectura. Para la región, el promedio es 2 de cada 10 alumnos (21%).

En tanto, la Campaña Nacional por la Alfabetización convoca a las personas a sumarse y compartir una imagen leyendo algún texto a través de las redes sociales.

Gabriela Sabbatini, Diego “Peque” Schwartzman, Lizi Tagliani, Adrián Suar, Julio Bocca, Mauricio Dayub, Gustavo Yankelevich, Georgina Barbarrosa, Verónica Lozano, Teresa Calandra, Humberto Tortonese, Nito Mestre, Luciano Castro, Carlos Rotemberg, Andrea Frigeri, Valeria Sampedro, Eduardo Sacheri, Daniel Balmaceda, fueron solo algunos de los tantos que difundieron las fotos leyendo o flyers de la campaña en sus cuentas.

Manu Ginóbili junto a sus hijos por la Campaña de Alfabetización

También se expresaron Nik, Antonio Laje, Mario Pergolini, Ignacio Girón, Diego Latorre, Marcela Feudale, Liliana Caruso, Paula Trapani, Soledad Larghi, Gustavo Principi, Mariana Arias y Diana Deglauy.

Además, se sumaron la fundación River, Independiente y Racing; y los futbolistas Lisandro López y Santiago Sosa. Dentro del arco político, se pronunciaron el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela, los diputados Margarita Stolbizer y Daniel Arroyo, y Facundo Moyano.

El posteo de Diego “Peque” Schwartzman

En el posteo que realizó Manu Ginóbili, se puede ver al deportista sentado en el sillón junto a sus hijos quienes también están leyendo un libro. “Casi la mitad de los estudiantes de 3er grado en Argentina no entienden lo que leen. ¡¡¡Ayudemos a cambiar esto!!!”, escribió el basquetbolista.

“Ayudemos en esta campaña de alfabetización. Hoy 1 de cada 2 chicos no comprende lo que lee”, comentó Schwartzman en su cuenta de Instagram. “Uno de cada dos chicos de tercer grado hoy no entiende lo que lee. Yo me sumo a esta campaña nacional por la alfabetización para que se entienda lo que leemos”, dijo Celeste Cid en un video que publicó en su perfil de la misma red social.

Diego Torres junto a su hija leyendo

Por su parte, desde la cuenta de Argentinos por la Educación compartieron las distintas fotos de los famosos que se sumaron a la iniciativa y escribieron: “En el último año nos escuchaste decir miles de veces que en Argentina 1 de cada 2 chicos en tercer grado no entiende lo que lee. Sí, lo repetimos hasta el cansancio y lo seguiremos haciendo, no vamos a parar hasta transformar este dato. Pero hoy toca también agradecer a cada persona y a cada organización que impulsa este mensaje”.

Y agregaron: “Somos muchos con un mismo objetivo: cambiar esta realidad. Queremos que la alfabetización inicial sea una prioridad, El 1 de cada 2 no es un dato frío en el aire, no es una estadística vacía, ni un informe en un escritorio. Es una necesidad de la mitad de los estudiantes de nuestro país”.

Celeste Cid se sumó a la Campaña de Alfabetización #QueEntiendanLoQueLean

Por último, invitaron a los usuarios de la red a acompañar la iniciativa: “Si todavía no lo hiciste, sumate al desafío por la alfabetización. Subí tu foto leyendo: un libro, una frase, una canción, un cómic, un cuaderno, la formación de tu equipo, lo que quieras”.