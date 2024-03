Alerta amarilla por fuertes tormentas en Buenos Aires y ocho provincias más

El clima inestable durará hasta el jueves (SMN)

Tras una jornada de fuertes lluvias en Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas y posible caída de granizo que podría afectar, durante la jornada de este martes, a varias localidades de Buenos Aires y otras 8 provincias.

Según la última actualización del Sistema de Alertas Tempranas del SMN, el alerta amarillo rige para toda la provincia de Buenos Aires y San Luis, gran parte de la provincia de Jujuy, el sur de Mendoza, el este de La Pampa y Río Negro y el norte de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y, principalmente, abundante caída de agua en cortos períodos”, establece el SMN para estos casos en los que una zona se ve afectada por el alerta amarillo por mal clima.

Por su parte, el aviso sube a alerta naranja para gran parte de Buenos Aires. Dentro de las localidades afectadas están aquellas que se encuentran en el centro, norte y oeste de la provincia.

Para esta área se prevén lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Según indica el SMN, las mismas estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas intensas, y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Para las localidades que esperan tormentas fuertes se recomienda estar preparado y tomar los siguientes recaudos: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en zonas de playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, estar atento ante la posible caída de granizo.

Última alerta emitida por el Servicio Metrológico Nacional

En la ciudad de Buenos Aires llueve desde el lunes a la madrugada y se prevé que continúe durante toda la jornada del día martes, mientras que las temperaturas irán de 20 a 27 grados centígrados.

Además, durante la tarde se podrían registrar fuertes ráfagas de viento, las cuales podrían alcanzar entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

Según el pronóstico extendido del SMN, el tiempo adverso se extendería hasta el jueves, con la posibilidad de que se registren tormentas fuertes y ocasional caída de granizo.

Frente a este escenario, este domingo el gobierno porteño difundió un comunicado en el que aconseja a los vecinos tomar una serie de medidas de prevención: en caso de encontrar alguna calle anegada, no circular por ella; y en caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, evitar trasladarse por zonas arboladas.

Las autoridades de CABA también sugieren no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua, ni tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables existente en la vía pública.

Para los automovilistas, en tanto, se recomienda usar siempre cinturón de seguridad, extremar los recaudos al conducir un vehículo, circular a una velocidad reducida y mantener siempre las luces de posición encendidas. Además, cabe recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.

Pronóstico extendido para CABA. (SMN)

En cuanto a los residuos, aconsejan no tirar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales. En este sentido, también se recuerda a los vecinos que el horario para sacar las bolsas de residuos es de 19 a 21 de domingo a viernes. Y, en la misma línea, que siempre van colocadas en los contenedores. Es importante no dejar bolsas en la calle porque podrían tapar sumideros.

Con respecto a los objetos dentro de los hogares, la administración de Jorge Macri recomienda: no colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables: tener cuidado con tendederos y otros elementos que puedan provocar riesgos a terceros. Asimismo, sugiere asegurar los que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc.

Por último, el gobierno porteño recordó que, en caso de detectar cualquier irregularidad que implique un riesgo, los vecinos deben comunicarse de inmediato a la línea gratuita 103 de Emergencias en la Vía Pública y Edilicias. Ante una emergencia médica, se debe llamar a la línea gratuita 107 del SAME.